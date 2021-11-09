Хоккеиста Павла Дацюка на родине собираются лишить почёта и гостиницы

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9 ноября 2021, 16:37

В городском парламенте Екатеринбурга недовольны сносом старинного здания, расположенного в центральной части города. Работы выполняла подрядная организация бизнес-партнёра хоккеиста Павла Дацюка. Общественники утверждают, что работы проводились с нарушением мер безопасности. К тому же снос здания не был согласован с администрацией города. Основная часть работ была проведена в ночное время, в том числе в выходные дни.



На месте снесённого здания планировалось построить в дальнейшем гостиничный комплекс с парковкой. Проект гостиницы после обсуждения экспертов был отправлен на доработку. Депутат горсовета Константин Киселёв посчитал необходимым лишение Дацюка звания почётного гражданина города. Оно было присвоено спортсмену три года назад. Вместе с этим может быть переименован комплекс «Дацюк Арена».



Снесённый дом, по словам парламентария, находился под охраной государства. Застройщики должны были согласовать свои действия с интересами города, его архитектурой. Председатель комиссии по местному самоуправлению Ирина Овчинникова предложила детальнее разобраться в ситуации и отойти от резких заявлений в сторону спортсмена и застройщика. До конца не ясно, было у них разрешение на снос здания или нет.

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