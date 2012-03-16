Задержаны организаторы незаконной банковской деятельности

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Организаторы незаконной банковской деятельности задержаны. Руководитель ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов сообщил, что оперативники с целью разоблачения группы одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков.

По данным следствия, злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. Установлено, что в преступной деятельности были задействованы руководители ряда коммерческих банков и организаций, передает РИА Новости.

За свои услуги организаторы схем брали комиссию в размере 3%-7% от сумм платежей. По словам Сугробова, было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность.