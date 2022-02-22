Народный совет ДНР ратифицировал договор о дружбе и взаимопомощи с Россией, подписанный Путиным и Пушилиным в Москве

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22 февраля 2022, 11:38

фото с сайта Кремля

Народный совет ДНР во вторник ратифицировал договор о дружбе и взаимопомощи с Россией, подписанный 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным и главой ДНР Денисом Пушилиным в Москве в Кремле.

В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента все 87 присутствующих депутатов Народнго совета Донецкой народной республики проголосовали за принятие соответствующего решения, - передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года провел внеочередное заседание Совбеза и после него выступил с обращением к гражданам России. Путин заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Путин и главы ЛНР и ДНР подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками.

Путин поручил российским вооруженным силам поддерживать мир на признанных 21 февраля Россией территориях Луганской и Донецкой народных республик.

В МИД России ранее оставили вопрос границ ДНР и ЛНР до ратификации договоров о дружбе. В ЛНР во вторник сообщили, что границы народной республики определены по границам Луганской области.