Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

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21 февраля 2022, 22:40

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, предложил незамедлительно признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Владимир Путин также заявил о необходимости ратифицировать договор Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой о дружбе и взаимопомощи.

Ранее с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных республик. В рамках заседания в понедельник члены Совета Безопасности РФ поддержали вышеуказанную инициативу, обратив внимание на то, что Украина не оставила России выбора.