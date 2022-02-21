В Москве 21 февраля Путин и Пасечник подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России и ЛНР

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21 февраля 2022, 23:15

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник 21 февраля 2022 года подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой.

По данным пресс-службы Кремля, после подписания договоров состоялась беседа Владимира Путина с Леонидом Пасечником.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подписан и между Россией и ДНР.

Глава Российского государства Владимир Владимирович Путин ранее в понедельник подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики».

Президент Российской Федерации вечером в понедельник выступил с обращением к россиянам. Путин отметил, что его обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине. Глава российского государства рассказал о событиях на Украине и объяснил, почему это так важно для России.