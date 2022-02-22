В МИД России оставили вопрос границ ДНР и ЛНР до ратификации договоров о дружбе

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22 февраля 2022, 09:50

МИД Россия, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Проблему административных границ ДНР и ЛНР будут решать после ратификации договора о дружбе с республиками Донбасса. Такое заявление сделала во вторник, 22 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Давайте всё-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификации договора. — RT) свершиться», − цитирует РИА Новости слова дипломата, сказанные в эфире YouTube—канала «Соловьёв Live».

Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, также вчера российский лидер подписал с главами ДНР и ЛНР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками Донбасса.

Ранее сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник заявила, что в решении России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций.