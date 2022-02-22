Захарова: в решении России признать суверенитет ЛНР и ДНР нет эмоций, но Запад лишен понимания сути вопроса

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22 февраля 2022, 09:08

Mария Захарова, фото МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник заявила, что в решении России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик нет эмоций.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля провел заседание Совбеза, на котором выступили члены организации с мнениями по признанию ДНР и ЛНР, в том числе глава МИД России Сергей Лавров. В тот же день вечером Путин выступил с обращением к российским гражданам и объявил о решении признать республики Донбасса.

Сегодня утром появилась информация о подписании президентом США Джо Байденом указа о новых санкциях.

Мария Захарова заявила: "Очевидно, Запад лишен какой-либо эмпатии и понимания сути вопроса".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя после признания Россией ДНР и ЛНР призвал Запад «избежать войны».