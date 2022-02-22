Постпред России при ООН Василий Небензя после признания Россией ДНР и ЛНР призвал Запад «избежать войны»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя после признания Россией ДНР и ЛНР призвал Запад «избежать войны».
Президент РФ Владимир Путин поручил российским вооруженным силам поддерживать мир на признанных 21 февраля Россией территориях Луганской и Донецкой народных республик.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявлял, что Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе и призвал Россию отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров.
Небензя заявил, что Запад должен сдержать милитаристские планы Украины в отношении ДНР и ЛНР. По его словам, возможные военные провокации Киева в отношении донбасских республик теперь могут иметь «особо опасные последствия». Как объяснил дипломат, это связано с тем, что теперь на территории Донбасса «функции по поддержанию мира» будут осуществлять Вооружённые силы Российской Федерации, - передаёт RT.