В ЛНР сообщили, что границы республики определены по границам Луганской области

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22 февраля 2022, 11:24 Источник: РИА Новости

Глава ЛНР Леонид Пасечник, фото: vk.com/lugansk_all_news

В ЛНР во вторник сообщили, что границы народной республики определены по границам Луганской области.

Луганская народная республика (ЛНР) 21 февраля была признана Россией.

Депутат Народного Совета ЛНР 22 февраля сообщил, что согласно Конституции Республики, границы ЛНР определены по границам Луганской области. "Из этого будем исходить", - отметил депутат.

Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников ранее заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет в границах Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время часть территорий двух областей Донбасса находится под контролем Вооруженных сил Украины.