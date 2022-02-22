Владимир Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в признанных Россией ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 07:50

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил российским вооруженным силам поддерживать мир на признанных 21 февраля Россией территориях Луганской и Донецкой народных республик. Путин вчера подписал Указы о признании ДНР и ЛНР.

Тексты документов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В пунктах указов, касающихся признания независимости ДНР и ЛНР, говорится о поручении Минобороны РФ в связи с обращением глав республик Донбасса до заключения договора обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории республик "функций по поддержанию мира".

Президент России Владимир Путин и21 февраля подписал с главами ДНР Денисом Пушилиным и ЛНР Леонидом Пасечником Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.