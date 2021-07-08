Почему в вашем окружении появляются токсичные люди

Аргументы Недели → Психология жизни 13+

8 июля 2021, 11:16

«Токсик» – так сегодня называют «токсичных» или эмоционально незрелых людей, отношения с которыми выводят нас из равновесия и заставляют испытывать самый настоящий стресс. Само слово «токсичный» происходит от слова «токсин», что означает «яд».



Чаще всего токсичными людьми являются близкие, друзья, родственники, коллеги по работе. Они всегда с вами дружат, улыбаются и делятся своими переживаниями, из-за чего их сложно распознать. А еще токсики говорят, как нас ценят и проявляют заботу, поэтому мы пытаемся не верить в то, что проблема есть и убеждаем себя, что человек ведет себя так, потому что переживает за нас, говорит «правду в лицо» и вообще все это во благо. Вместе с тем под влиянием токсичных людей мы испытываем постоянную вину, чего не должно быть в любых здоровых межличностных отношениях.



Если вы распознали среди своих близких токсичного человека, нужно знать, что он проявляет свою токсичность не специально. Токсики просто не способны видеть в себе проблем и не могут понимать, что ранят вас, утягивают в пропасть или просто делают неприятно – они не знают, как общаться с людьми иначе. Чаще всего токсичные люди также лишены эмпатии и рефлексии, из-за чего осознание или смена поведения в их случае практически невозможны.



Как показывает практика, корни подобного поведения кроются в прошлом таких людей. Это взаимоотношения со сверстниками, родственниками, родителями и иными людьми, чье поведение глубоко потрясло сознание. Также к факторам можно отнести поблажки родителей, которые избаловали ребенка и дали ему возможность требовать то, что не всегда дается просто по факту существования. В будущем именно такие дети вырастают токсичными и постепенно отравляют своим тяжелым характером, например, коллектив на работе. И конечно, таких людей в обычной жизни лучше избегать, ибо жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить свое время на таких персонажей. Но если же вы вынуждены работать или общаться с токсиками, нужно сразу обозначать границы.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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