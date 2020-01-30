//Психология жизни 13+

30 января 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

почему хочется плакать,pixabay.com

Бывает, живешь себе хорошо, никого не трогаешь, успешно работаешь, тебя любит семья, а в один момент приходит период, что хочется плакать без причин. Казалось бы, все есть, все рядом, а слезы появляются на глазах чуть ли не каждый день. Вы думаете обязательно надо иметь причину, чтобы выплакаться? – вовсе нет.

Современный ритм человеческой жизни – высасывает из нас все. Особенно, если мы подолгу не имеем возможности отдохнуть, даже от самой любимой работы. Находясь в постоянной спешке, нервном и физическом напряжении – нервная система сдает. Один человек начинает больше кушать, другой худеет, а третий – плачет? – именно.

Сегодня предлагаем разобраться в слезах, а так же убедим, что в этом нет ничего страшного и все очень даже поправимо. Ниже рассмотрим вопросы и методы, которые помогут справиться с внезапными слезами.

Хочется плакать без причин, что это?

Почему человек часто плачет?

Что делать, если охота плакать?

Как избавиться от слез без причины?

Дорогие читатели, самое время поднять нос выше и попытаться понять, что требует ваш организм, желающий поплакать в эту минуту! Так что не огорчайтесь, а для решения проблемы – переходите к прочтению.

«Хочу плакать» - что это?

Для особо впечатлительных и волнующихся за свое здоровье, уточним: слезы, в любом их проявление, с причиной и без – это нормально.

Дословно плачь расшифровывается, как психофизиологическая реакция человека на любой раздражительный фактор. При этом начинается обильное выделение слезинок, повышается кровяное давление, сжимаются плечи, и учащается дыхание. Он бывает одноразовым и коротким, но может перерасти в длительную депрессию с ухудшением общего состояния. Реакция происходит вследствие психического переживания, но носит, как позитивный, так и негативный характер.

Негативно слезы проявляются в случае: расстройства по поводу, от страха, от боли. Если нет основательной причины, то это психоэмоциональная слабость уставшего человека. Но каждый случай и повод слез индивидуален у всех людей. Кто-то будет переживать из-за события меньше, а кто-то, поэтому же событию начнет плакать и сильно переживать.



Позитивные слезы. Их еще называют «слезы счастья», момент, когда человек переполняется позитивными эмоциями от победы, от радости, от успеха, от встречи. Они, конечно, намного приятнее и несут расслабляющий характер для мозга и нервной системы.

Но кто может плакать без причины?

Женщины, мужчины, дети, подростки.

Статистика гласит, что чаще всего без причины, да и по любому поводу – ревут женщины. Так уж устроена их нервная система, что любой душещипательный фильм, расставание, более серьезные события - будут сопровождаться рекой слез.

Маленькие дети плачут часто, но делают это не из-за психологической боли. С помощью слез малыши способны показывать свое недовольство, голод, боль и страх. Так же, у детей есть «капризный возраст», когда есть повод или его нет – они кричат на всю улицу, а родители сходят с ума, не понимая, что требует их чадо. Обычно происходит щекотание нервов родителей в возрасте от 1.5 до 5-6 лет.

Подростки. Гормональный фон меняется – страсти накаляются. Молодые парни и девочки в 12-14 лет становятся особо нервными. Им кажется, что весь мир против их взглядов, и только слезы помогут избежать проблем, которых не так уж и много. Стоит относиться к этому спокойно, и стараться поддерживать своих детей.

Мужчины – самые стойкие в этом плане. Не всегда это хорошо и мужские слезы далеко не постыдные, как многие считают. Тем не менее, подобные эмоции парни выражают намного реже всех остальных.

Почему люди плачут просто так?

Смотришь на человека и, кажется, что его жизнь удалась, а он приходит домой и начинает плакать, смотря в потолок, а еще хуже лицом в подушку. Но на самом деле, многие психологи считают, что слезы не появляются без причины – так и есть.

С помощью слез организм выражает защитную реакцию на стресс, событие. Поэтому быть сдержанным всегда – очень плохо. Эксперты доказали это, проведя следующий эксперимент. Они дали посмотреть грустный фильм 4 девушкам, 2 из них – могут позволить себе поплакать, а 2 – нет. Те, кто были сдержанными и не упустили ни одной слезы – показатели стресса, повышения кортизола – значительно возросли. А, девушки, не постеснявшиеся заплакать – внешне расстроились, но внутренние показатели остались в норме.

Вывод стал таков: слезы способны улучшить контроль организма над эмоциональным возбуждением. Они помогут избежать последствий, которые негативно повлияют на органы и системы человека.

Поэтому на вопрос: «Плачу просто так, почему?» - ответ найден. Организм защищается от депрессии и ее последствий. Главное плакать в меру и уметь вовремя остановиться.

Почему человек плачет без причины?

Как ни крути, а причина есть всегда, просто она бывает не ярко выраженной, а для многих -непонятной. Мы подобрали 3 основных фактора. Они влияют на людей с внутренней стороны его состояния, а не из-за внешних причин.

Нервозность и стрессы. Пробки, работа, опоздания, резкие звуки, непослушные дети – все это, рано или поздно вызовет стресс. Предугадать от чего он может появиться – невозможно. У многих стресс и нервы возникают даже на отдыхе. Негативные эмоции накапливаются, поглощают, расшатывают нервы, а потом бац, и вы уже плачете. Выматываясь, слезы будут защитной реакцией на стресс и когда вы почувствовали, что очень устали морально – поревите от души, вас так точно отпустит.

Вспомнилось, о чем подумалось. Подумайте, вы часто вспоминаете былые счастливые или ужасные времена. События, когда безумно радовались или сильно плакали. И вот, когда все хорошо случается что-то такое, что вновь окунает вас в воспоминания. Слез не удержать. Так, подсознание напоминает о наболевшем за долгие годы поступке или действии. Но в отличие от первой причины, тут погружать себя в слезотечение не стоит. Прошлое не вернуть, о нем надо помнить, но не погружать себя туда постоянно. Пустите слезинку, если вам хочется, но не плачьте взахлеб.

Гормональные фоны. Привет эмоциональному состоянию передает физическое. Как раз такие слезы свойственны женщинам и подросткам. Переизбыток или недостаток различных веществ в организме отражается на эмоциональном состоянии. Поэтому важно быстро привести в норму все показатели, чтобы не навредить здоровью. Обратиться с таким вопросом можно сначала к психологу, а он перенаправит на эндокринолога, для проверки показателей гормонального фона.

Почему все время хочется плакать и что с этим делать?

Первое, что будет самым эффективным и полезным – поплакать. Да-да, не постесняться и пореветь, залив слезами всю подушку. А дальше сесть и выпить теплый чай. Вы почувствуете облегчение или даже слабость, сон поможет выйти из этого состояния.

Но увлекаться не стоит. А вот найти место для хорошего отдыха – обязательно. Обычные вечерние прогулки перед сном, общение с друзьями или выход с собакой в лес/ парк – повлияют на прекращение беспричинного плача. Организм поблагодарит за лишний часок, который вы уделили себе, а настроение резко возрастет, успокоив нервную систему.

Поэтому не стесняйтесь плакать, но и не увлекайтесь этими слабостями. Смотрите на все с более позитивной стороны. Радуйтесь каждой победе, акцентируйте внимание, даже на небольшой успех, отдыхайте чаще, только так удастся справиться с беспричинными слезами, о которых вы забудете навсегда.