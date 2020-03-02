//Психология жизни 13+

2 марта 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

как влюбить в себя мужа, pixabay.com

Семейные пары, которые уже много лет в браке часто сталкиваются с проблемой «Потеря интереса к партнеру». Как правило, такая ситуация складывается у замужних людей после 8 лет совместной жизни. Наступает серьезный кризис в отношениях. Если вам удастся его пережить и найти способ оставаться все теми же влюбленными – вы будете вместе навсегда. А если нет, то придется попрощаться с этим периодом жизни. В любом случаи все проблемы решаемые. Главное, чтобы вы и ваш муж/жена хотели работать над отношениями, а не в пустую тратить время.

Бывают и другие ситуации, когда женщина начинает понимать, что ее любимый теряет интерес и запал в глазах. Пылкие чувства сходят «на НЕТ», а любовь превращается в «жизнь по-соседству» или привычку. Любящая женщина, заметив изменения по отношению к ней, начинает накручивать себе о любовницах, семьях на стороне и так далее. А знающая – возвращает пыл и страсть в каждый совместный день. Поэтому, если ситуация в вашей семье усугубляется безразличием к друг другу, самое время изучить советы от сайта «Аргумент». Сегодня мы расскажем о 8-ми последовательных шагах, которые советуют сделать психологи, чтобы вновь стать страстными и молодыми.

Как заинтересовать мужа?

Как влюбить в себя мужа заново?

Как влюбить в себя бывшего мужа и надо ли это делать?

Как заинтересовать мужа заново, советы психологов.

Как очаровать мужа и что точно не надо делать?

Психолог и психотерапевт Ирина Савенкова рекомендует: «Надо научиться доверять своему партнеру, слышать его. Люди бывают разные и идеального совпадения характеров, внешности – не существует. Надо уметь прощать и не бояться просить прощение. Проявлять снисходительность и говорить словами благодарности. Вам станет намного проще, если вы захотите и сможете воспринимать не только свою позицию. Обращайте внимание и соглашайтесь с мнением второй половинки. Умейте видеть жизнь по-разному и спокойно относиться к мыслям мужа или жены. Не соблюдая столь простых правил, о крепких и долгих отношениях можно забыть. Умение находить компромисс, быть честным и ставить общую цель – создаст чувство притяжения друг к другу и не допустит потери интереса к партнеру.

Как завоевать мужа заново – первые 2 совета.

Мы решили недолго размышлять о человеческих чувствах, искать причины возникновения ссор и недопонимания. Давайте сразу перейдем к вопросу «как завоевать мужа?» Из различных интернет источников «Аргументы» подобрали подробные советы топовых психологов России и зарубежных стран. Они помогут удивить мужа внешними и внутренними изменениями в вас и вновь воссоздать чувство симпатии, влюбленности и любви. А так же вспоминать о конфетно-букетном периоде намного чаще, чем последние года совместно жизни.

Как влюбить в себя своего мужа:

Мужчин ни что так не возбуждает, как воспоминание о первом свидание. 5, 10, 20 лет назад не зря его сердце затрепетало, а взгляд невинно опустился на молодое тело прекрасной девушки. Почему бы не попробовать вновь оказаться в атмосфере симпатии и желания познакомиться. Предложите посетить мужу место первой встречи. Поверьте, если в большинстве ситуаций прошлое играет не самое позитивное влияние на настоящее, то в отношениях все в точности наоборот. Приятные воспоминания всегда греют душу, влюбляют и расслабляют людей. Не хотите куда-то идти? – может испечете, что-нибудь вкусное и посмотрите альбом с совместными фотографиями? Фото поможет вспомнить о тонкости чувств и напомнит о веселом времени, которое вы проводили вместе. Докажет, что ссоры – это ошибки из-за вечной рутины. А ваша любовь все еще не увяла.

Клюшникова Рената – психолог с большим стажем, рекомендует хвалить мужчин. Если милые фотографии не помогли вернуть теплоту отношений, то на брутального мужчину точно повлияет похвала. Согласитесь, вы любите, когда вас хвалят и благодарят за вкусный ужин, успех на работе, достижения цели. Так вот, чем же хуже ваш муж? Простые фразы: «Я горжусь тобой», «Ты самый лучший», «Я была уверенна в тебе», «Ты умничка» - вызовут улыбку на лице любимого. Пары, которые умеют говорить это – обмениваются позитивной энергией и ментально привязываются друг другу. Кто бы, что не говорил, а люди, прежде всего, любят ушами. Не теряйте слуховой контакт с партнером, не понижайте градус важности человека для вас. Говорите, говорите за поступки и просто так.

Как заставить мужа любить жену сильнее, совет № 3, № 4

У вас в отношениях всегда и все было отлично, но наступил период, когда страсть стала угасать? Не пугайтесь, через это проходят абсолютно все пары. Обратитесь за помощью к психологам, или изучите 2 горячие советы от известного сексолога Кимберли Ресника Андерсена. Психотерапевт работает с парами, которые забыли, что такое слово секс и каким приятным он бывает на практике. Эксперт считает, что хорошие интимные отношения, их постоянность – залог успешного и долговечного брака.

Долго не было интимного контакта и не знаете с чего начать? Начните с поцелуев и объятий. Когда люди целуются, активируется все центры удовольствия в головном мозге. На это влияет факт эрогенной зоны. Многие пары даже не подозревают, что губы, ротовая полость – активная эрогенная зона. От поцелуев происходит возбуждение, они помогают поддерживать тактильный контакт. Прикосновения и объятия для мужчин – отдельный вид искусства. Многие исследователи сферы сексологии считают, что мужская чувствительность намного сильнее женской. Не бойтесь лишний раз дотронуться до шеи, провести пальцем вдоль груди и живота, крепко прижаться к мужчине со спины.

Включайте фантазию. Вот подумайте: вы бы могли кушать одну и ту же пищу годами? – думаем нет. Также и с сексом. Занимаясь каждый раз любовью по одному принципу – интерес теряется. Попробуйте внести разнообразие, добавить игры и стать немного загадочнее. Мужчины любят разгадывать, а не предугадывать действия. Составьте меню из 5 сексуальных идей. Если партнер стесняется сделать это – попробуйте начать первой. Поверьте, мужчина быстро втянется во вкус и внесет свои правки в ваши желания и мысли.