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22 января 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

4 мужских секрета, которые должна знать каждая женщина,pixabay.com

Ох уж эти современные мужчины! Они оковывают своей красотой, обаятельностью и харизмой.

У молодых девушек и женщин, как выяснили немецкие ученые, симпатия может возникнуть в течение 20-22 секунд. И именно этим фактом парни любят воспользоваться. В момент пока вы мысленно будете строить с ним семью своей мечты, он будет думать об одном – о сексе. К большому сожалению, статистика гласит, что 80% мужчин совершают подобные анти поступки.

Так же, 88% может изменять своим женам.

Для того чтобы во время распознать потребность молодого человека в отношениях с вами – ознакомьтесь с нашей статьей. Это поможет вам выяснить насколько парень искренний. Имеет он благие намерения или просто хочет воспользоваться удобной ситуацией.

Сегодня мы озвучим вопросы волнующие многих женщин, а именно:

Парень хочет переспать или серьезных отношений, как выяснить?

Парень намекает на секс, что делать?

Если мужчина предлагает интим, соглашаться или нет?

Мы поделимся с вами 4-мя самыми основными и явными ошибками. Их допускают мужчины, желающие просто провести очередную ночь. Благодаря знанию и своей хитрости, у вас получится узнать: кто будет семьянином, а кто не достоин отношений с вами.

Как выяснить мужчина хочет переспать или чего-то большего?

Давайте не будем скрывать, что все мужчины, как и женщины – хотят секса. Интимная связь – один из самых главных признаков счастливого брака, крепких отношений. Это абсолютно нормальное явление, которого не стоит стесняться. Такова природа и эволюция человеческого мира.

Перед тем, как прокачать свои знания о парнях-ловеласах, давайте узнаем:

Почему секс полезен и необходим?

Гормональный взрыв. Определенные гормоны после полового контакта повышаются. Этот факт обеспечивает нам безупречное настроение, если конечно вам все понравилось. Таким образом, можно избавиться от стресса. Процесс способен расслабить, высвободить свои эмоции и снять нервное напряжение. Сексологи утверждают, что на фоне ссоры или стресса – интимная связь может получиться намного ярче по ощущениям. Повышается качества сна. Пролактин – химикат, который выделяется при интимной связи. Именно он способствует более глубокому и крепкому сну. Потребность в человеке. После сексуального контакта, у вас возникнет привязанность и особая теплота к своему партнеру. А это очень важно в будущих семейных отношениях.

И это лишь малая основная часть пользы от секса. НО. Именно крепкий интимный контакт может поранить душу, особенно молодой и доверчивой девушке.

Мужчина хочет только переспать: 4 факта, как догадаться об этом

От размышлений к действиям! Сексуальные отношения это конечно хорошо, но только если они не одноразовые и без особых чувств. Один из самых больших страхов женщин – то, что ими просто воспользуются, а они уже успеют полюбить. Но в последнее время различить «альфа-самцов» от порядочных парней становится все проще.

Итак, время ознакомиться с 4-мя действиями, которые проделывают мужчины, желающие просто переспать:

Он будет звонить, и писать вам в будние, вечерние дни. Характер сообщений и звонков станет безумно романтичным и вызывающим. Но не стоит вестись на уловки сразу. Есть, конечно, парни, которые просто целый день работают. Но вечером они с удовольствием поделятся с вами новостями дня и спросят, как прошел ваш день. А те, кто начнут разговор с фразы: «Твой голос особенно привлекательный вечером» - имеют лишь одну цель – быть приглашенными или пригласить вас провести ночь вместе. Как правило, у таких мужчин уже есть женщина номер один, а вас могут использовать в качестве запасного варианта. Самовлюбленный тип. Если вам «повезло» попасть на свидание с говорливым и восхищенным собой мужчиной – не повторяйте его вновь. Те, кто не желают слушать свою партнершу, а все время выхваляются своими заслугами. Говорят, насколько востребованные среди женщин – так же преследуют одну цель. И, увы, она вовсе неблагородная. А вы станете очередной девушкой в списке неподражаемого мачо.

Помните! Мужчина должен уметь и хотеть вас слушать. Уважать ваши интересы и мысли, а не «Я-кать» весь вечер.

1.Не зовет на свидания, не знакомит с друзьями. В этом случаи ситуация может и вовсе накалиться. Поскольку парни, которые не приглашают девушек провести время вместе, или не представляют их своим друзьям – могут уже иметь жену. Они работают по одной схеме – чем меньше вы о них знаете, тем проще им исчезнуть в любой момент. Многие даже не называют свою фамилию, а тем более не добавляются в социальных сетях. Поскольку их это может рассекретить, как перед женой, которая увидит ночные переписки, так и перед вами.

2.От общения до секса один шаг. Парень, который только что мило общался с вами, может в момент стать решительным и предложить поехать к нему. И хорошо, если к нему, а не напроситься к вам. Он не будет терять время на болтовню, а перейдет к возбуждающим фразам, интимным разговорам и предложениям.

Мужчина предлагает интимную связь, соглашаться или нет?

На этот вопрос вы можете ответить только самостоятельно. В этом нет ничего постыдного и ужасного. Это нормальная и обычная потребность для женщины. И если у вас не самый лучший период личной жизни, то почему бы ни рискнуть?

Главное не забывать об уважении к себе. Помнить о гигиене, а так же использовать все методы контрацепции. Есть достаточно примеров и случаев, когда парень хотел провести с девушкой всего одну ночку. А проживают пары больше 20-50 лет вместе. Статистки таких случаев, конечно, не ведется. Но истории рассказываются. Просто перед тем, как согласиться на подобное предложение стоит взвесить все ЗА и ПРОТИВ. Ответить себе на вопрос, надо ли оно вам? А дальше дать согласие либо отказ.

Для вас мы нашли практичный метод, чтобы выяснить: парень хочет ТОЛЬКО переспать или парень предлагает создать отношения. Стоит сесть и задуматься. Проводили ли вы со своим ловеласом больше одного часа времени, чтобы не заговорить про интим? Если ответ отрицательный – то вы попали именно на «Ловеласа», а не порядочного влюбленного парня.

Будьте бдительны. Выбирайте свою вторую половинку, присматриваясь к ней. Общайтесь, как можно больше, чтобы узнать человека намного лучше. И создавайте семьи только с настоящими мужчинами, которые готовы встать за вас горой.