Ох уж эти современные мужчины! Они оковывают своей красотой, обаятельностью и харизмой.
У молодых девушек и женщин, как выяснили немецкие ученые, симпатия может возникнуть в течение 20-22 секунд. И именно этим фактом парни любят воспользоваться. В момент пока вы мысленно будете строить с ним семью своей мечты, он будет думать об одном – о сексе. К большому сожалению, статистика гласит, что 80% мужчин совершают подобные анти поступки.
Так же, 88% может изменять своим женам.
Для того чтобы во время распознать потребность молодого человека в отношениях с вами – ознакомьтесь с нашей статьей. Это поможет вам выяснить насколько парень искренний. Имеет он благие намерения или просто хочет воспользоваться удобной ситуацией.
Сегодня мы озвучим вопросы волнующие многих женщин, а именно:
- Парень хочет переспать или серьезных отношений, как выяснить?
- Парень намекает на секс, что делать?
- Если мужчина предлагает интим, соглашаться или нет?
Мы поделимся с вами 4-мя самыми основными и явными ошибками. Их допускают мужчины, желающие просто провести очередную ночь. Благодаря знанию и своей хитрости, у вас получится узнать: кто будет семьянином, а кто не достоин отношений с вами.
Как выяснить мужчина хочет переспать или чего-то большего?
Давайте не будем скрывать, что все мужчины, как и женщины – хотят секса. Интимная связь – один из самых главных признаков счастливого брака, крепких отношений. Это абсолютно нормальное явление, которого не стоит стесняться. Такова природа и эволюция человеческого мира.
Перед тем, как прокачать свои знания о парнях-ловеласах, давайте узнаем:
Почему секс полезен и необходим?
- Гормональный взрыв. Определенные гормоны после полового контакта повышаются. Этот факт обеспечивает нам безупречное настроение, если конечно вам все понравилось.
- Таким образом, можно избавиться от стресса. Процесс способен расслабить, высвободить свои эмоции и снять нервное напряжение. Сексологи утверждают, что на фоне ссоры или стресса – интимная связь может получиться намного ярче по ощущениям.
- Повышается качества сна. Пролактин – химикат, который выделяется при интимной связи. Именно он способствует более глубокому и крепкому сну.
- Потребность в человеке. После сексуального контакта, у вас возникнет привязанность и особая теплота к своему партнеру. А это очень важно в будущих семейных отношениях.
И это лишь малая основная часть пользы от секса. НО. Именно крепкий интимный контакт может поранить душу, особенно молодой и доверчивой девушке.
Мужчина хочет только переспать: 4 факта, как догадаться об этом
От размышлений к действиям! Сексуальные отношения это конечно хорошо, но только если они не одноразовые и без особых чувств. Один из самых больших страхов женщин – то, что ими просто воспользуются, а они уже успеют полюбить. Но в последнее время различить «альфа-самцов» от порядочных парней становится все проще.
Итак, время ознакомиться с 4-мя действиями, которые проделывают мужчины, желающие просто переспать:
- Он будет звонить, и писать вам в будние, вечерние дни. Характер сообщений и звонков станет безумно романтичным и вызывающим. Но не стоит вестись на уловки сразу. Есть, конечно, парни, которые просто целый день работают. Но вечером они с удовольствием поделятся с вами новостями дня и спросят, как прошел ваш день. А те, кто начнут разговор с фразы: «Твой голос особенно привлекательный вечером» - имеют лишь одну цель – быть приглашенными или пригласить вас провести ночь вместе. Как правило, у таких мужчин уже есть женщина номер один, а вас могут использовать в качестве запасного варианта.
- Самовлюбленный тип. Если вам «повезло» попасть на свидание с говорливым и восхищенным собой мужчиной – не повторяйте его вновь. Те, кто не желают слушать свою партнершу, а все время выхваляются своими заслугами. Говорят, насколько востребованные среди женщин – так же преследуют одну цель. И, увы, она вовсе неблагородная. А вы станете очередной девушкой в списке неподражаемого мачо.
Помните! Мужчина должен уметь и хотеть вас слушать. Уважать ваши интересы и мысли, а не «Я-кать» весь вечер.
1.Не зовет на свидания, не знакомит с друзьями. В этом случаи ситуация может и вовсе накалиться. Поскольку парни, которые не приглашают девушек провести время вместе, или не представляют их своим друзьям – могут уже иметь жену. Они работают по одной схеме – чем меньше вы о них знаете, тем проще им исчезнуть в любой момент. Многие даже не называют свою фамилию, а тем более не добавляются в социальных сетях. Поскольку их это может рассекретить, как перед женой, которая увидит ночные переписки, так и перед вами.
2.От общения до секса один шаг. Парень, который только что мило общался с вами, может в момент стать решительным и предложить поехать к нему. И хорошо, если к нему, а не напроситься к вам. Он не будет терять время на болтовню, а перейдет к возбуждающим фразам, интимным разговорам и предложениям.
Мужчина предлагает интимную связь, соглашаться или нет?
На этот вопрос вы можете ответить только самостоятельно. В этом нет ничего постыдного и ужасного. Это нормальная и обычная потребность для женщины. И если у вас не самый лучший период личной жизни, то почему бы ни рискнуть?
Главное не забывать об уважении к себе. Помнить о гигиене, а так же использовать все методы контрацепции. Есть достаточно примеров и случаев, когда парень хотел провести с девушкой всего одну ночку. А проживают пары больше 20-50 лет вместе. Статистки таких случаев, конечно, не ведется. Но истории рассказываются. Просто перед тем, как согласиться на подобное предложение стоит взвесить все ЗА и ПРОТИВ. Ответить себе на вопрос, надо ли оно вам? А дальше дать согласие либо отказ.
Для вас мы нашли практичный метод, чтобы выяснить: парень хочет ТОЛЬКО переспать или парень предлагает создать отношения. Стоит сесть и задуматься. Проводили ли вы со своим ловеласом больше одного часа времени, чтобы не заговорить про интим? Если ответ отрицательный – то вы попали именно на «Ловеласа», а не порядочного влюбленного парня.
Будьте бдительны. Выбирайте свою вторую половинку, присматриваясь к ней. Общайтесь, как можно больше, чтобы узнать человека намного лучше. И создавайте семьи только с настоящими мужчинами, которые готовы встать за вас горой.