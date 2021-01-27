Во время пандемии снова заговорили о конце света

Аргументы Недели → Психология жизни 13+

27 января 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия и вспыхнувшая на её фоне мировая нестабильность актуализировали эсхатологию – представления о конце времён. В главном для русской культуры эсхатологическом тексте – заключительной библейской книге «Апокалипсис» (или «Откровение Иоанна Богослова») – одним из бедствий «последних времён» назван мор.



Началом не религиозной, а т.н. рационалистической эсхатологии считается роман англичанки Мэри Шелли «Последний человек» (1826), где причиной гибели человечества является именно эпидемия. Если в авраамической религиозной традиции – христианской, мусульманской и иудейской – конец времён оказывается в итоге избавлением и имеет позитивный смысл, то в рационалистической эсхатологии этого нет, один сплошной негатив.



Кого только не принимали в России за антихриста: и Петра, и Наполеона, и Ленина, и Гитлера… Но изначально в православии антихрист отождествлялся с еврейским Машиахом, которого так ждут иудеи и который, согласно их вере, должен воцариться в Израиле, а затем и во всём мире. Немало православных в России считают, что, когда весь мир поклонится антихристу, наша страна не поклонится. В подтверждение приводятся ссылки на пророчества русских святых. Христианская традиция обещает вместе с концом времён не только страдания, но также избавление. «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что

приближается избавление ваше».



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