Во время пандемии снова заговорили о конце света

Пандемия и вспыхнувшая на её фоне мировая нестабильность актуализировали эсхатологию – представления о конце времён. В главном для русской культуры эсхатологическом тексте – заключительной библейской книге «Апокалипсис» (или «Откровение Иоанна Богослова») – одним из бедствий «последних времён» назван мор.
Началом не религиозной, а т.н. рационалистической эсхатологии считается роман англичанки Мэри Шелли «Последний человек» (1826), где причиной гибели человечества является именно эпидемия. Если в авраамической религиозной традиции – христианской, мусульманской и иудейской – конец времён оказывается в итоге избавлением и имеет позитивный смысл, то в рационалистической эсхатологии этого нет, один сплошной негатив.
Кого только не принимали в России за антихриста: и Петра, и Наполеона, и Ленина, и Гитлера… Но изначально в православии антихрист отождествлялся с еврейским Машиахом, которого так ждут иудеи и который, согласно их вере, должен воцариться в Израиле, а затем и во всём мире. Немало православных в России считают, что, когда весь мир поклонится антихристу, наша страна не поклонится. В подтверждение приводятся ссылки на пророчества русских святых. Христианская традиция обещает вместе с концом времён не только страдания, но также избавление. «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше».
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Академик Чучалин о поголовной вакцинации и профилактике ковида
- 02.03 19:49 Как снова влюбить в себя мужа. 8 шагов, которые под силу любой женщине
- 21.02 11:08 Как научиться быть счастливым? 12 простых советов
- 30.01 12:10 Почему хочется плакать без причин
- Новости партнеров Ученые рассказали об уникальном свойстве какао
- 27.01 12:19 Как разнообразить интимную жизнь в браке
- Новости партнеров В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших COVID-19