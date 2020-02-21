//Психология жизни 13+

21 февраля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

как быть счастливым человеком, фото:pixabay.com

«Как быть счастливым?» - каждый второй человек на планете задает себе этот вопрос. Но счастье это не просто один счастливый день или час, оно измеряется длиной в целую жизнь. К такому выводу пришел известный американский психолог Роберт Уолдингер. Ученый и психиатр провел интересное исследование, взяв почти 800 человек в эксперимент. В чем заключалась суть и, каких результатов достиг Роберт, мы расскажем в статье.

Большинству людей кажется, что, для того чтобы быть счастливым нужны деньги, но даже они не способны осчастливить человека. В погоне за деньгами люди перестают замечать мелкие детали, которые на самом деле поднимают настроение и радуют их в течение дня. Происходит все, как в поговорке «Богатые тоже плачут». Имея все – мы перестаем чувствовать меру и удовольствие от маленьких приобретений, достижений, успехов в разных направленностях. Но когда достижение цели происходит поэтапно - каждый шажочек ценится и кажется невероятно большим. Более того, Роберт считает, что никакие материальные ценности не заменят человеку настоящую любовь, взаимосвязь с друзьями и теплые отношения с родными.

Конечно психологи, врачи и ученые имеют свои понятия и заключения о факторе «умение быть счастливым», но, как показывают реальные истории и рассказы – человек остается стайным существом. Успех, статус, потребность, карьера – базируются на моральном состоянии личности. Если вы несчастны, попали «не в лучший» круг общения, подвергаетесь постоянной давке от близких – никакие деньги, психологи вам не смогут помочь. Пока не найдете свою компанию и не начнете замечать счастье, которое есть в каждой секунде жизни, можете даже не обращаться по запросу «Как стать счастливым человеком, советы» в интернет. Вы должны понять это для себя и найти ответ на вопрос самостоятельно. Ну, а для тех, кто слегка потерялся или оступился. Хочет вернуть позитивный настрой, счастливые фрагменты на постоянную основу – самое время ознакомиться с нашей статьей. Сегодня мы не просто дадим 12 подробных советов на вопрос «что делать, чтобы жить счастливо?», но и познакомим читателей с невероятными историями, экспериментами и научными сведеньями. Прочитав текст, вы найдете беспроигрышный вариант о том, что надо делать, чтобы быть счастливым ежесекундно.

По стандарту – ознакомьтесь с рядом основных вопросов, которые помогут раскрыть и озвучить подробности счастья:

Как стать счастливым, советы, психология.

Что нужно делать, чтобы быть счастливым каждый день?

Как быть счастливой и радоваться жизни, если сейчас очень трудный период?

Чтобы быть счастливым надо….

Как стать счастливым, 12 простых и коротких способов.

Предлагаем начать статью с хорошей ноты, и подкрепить свои познания о счастье с помощью 6-ти интересных фактов:

Факт № 1 Передается по наследству. Исследователи из Университета Миннесоты с помощью опроса, предположили, что счастье может передаваться по наследству. Оно закладывается в генах. Поэтому рекомендуют подбирать свою вторую половинку, поглядывая на характер и веселый нрав. Позитивчики найдут выход из любой ситуации, разглядят счастье в мелочах и научат этому детей. Факт № 2 Британский медицинский журнал доказал…. Грустные люди, попадая в компанию веселых и счастливых перенимают их настроение на себя. То есть, счастье способно заражать и распространятся, как благоприятный вирус. Также, издательство провело целый эксперимент «замкнутого круга». Счастливые люди делились счастьем и радовали коллег приятными пожеланиями, подарками, общением. Те, кто получал обратную связь интуитивно делали тоже самое с другими – радовали и осчастливливали их. Факт № 3 Крепкая иммунная система. Неожиданное медицинское утверждение для темы сегодняшней статьи, тем не менее, счастья напрямую влияет на здоровье человека. Ученные провели очередной эксперимент и доказали, что счастливые люди болеют намного реже благодаря позитивному мышлению. Факт № 4 Зарплата раз в час – счастье для вас. Ощущать и ценить время лучше получается у сотрудников, которые работают с почасовой зарплатой. Выручка через каждый час поднимает настроение и подбадривает работника работать еще усерднее. Как результат: качественно проделанная работа, довольный сотрудник и своевременная выплата. Одни плюсы, правда? Факт № 5 Обстановка. Окружать себя приятной атмосферой в любом месте нахождения – очень важно. Даже оттенки стен в вашей квартире способны ежедневно влиять на настроение. Поэтому лучше будет сделать стены в теплых, пастельных тонах, а детские, игровые комнаты разукрасить в светло-голубые, желтые цвета.

Как быть счастливой всегда, расшифровка понятия счастье в психологии

Елена Митина – известный психолог, который работает с людьми разного возраста, расшифровывает понятие «счастье» таким образом, цитируем:

«Ощущения счастья – ряд различных эмоций внутри личности. Оно может быть вызвано вследствие переживаний, успехов, радости, любви. В момент счастья человек переживает удовлетворение и осмысленность, становится компонентом жизни, а не просто ее существующим. Но в данном процессе участвует не только наше психологическое состояние, а и физиологические процессы. Во время ощущения счастья у людей повышается уровень гормонов эндорфина. Вырабатывается яркий всплеск позитивных эмоций и легкий выброс адреналина в кровь. Также, я согласна с мнением гештальт-психологии. Основная точка зрения гештальт-психолгии, что счастье может прийти, только если человек «живет здесь и сейчас», а не ждет счастливого момента. Такие люди способны прожить каждое мгновенье, быть наполненными и позитивными ежесекундно. Они осознают, что живут жизнь, пропуская сквозь себя радость от окружающего мира и личных действий. Счастье – непростое явление, а целый навык и даже наука».

Психолог, в своей практике и работе использует стандартный, но действующий подход. Она разделяет счастье на пирамиду человеческих потребностей, которые делают нас счастливее.

Ознакомимся с ней подробнее, начиная с нижнего чина:

Физиологические потребности. Секс, сон, питание, жажда - базовые функции в жизни каждого. Это легче всего получить и данные факты, правда, способны осчастливить людей. Защищенность и стабильность. Чувство безопасности, спокойствия, комфорта и уверенности – немаловажны. Факторы зависят от места жилья, профессии, дохода. Дружба и любовь. Любить и быть любимым – вот, что по-настоящему важно. Настоящая поддержка друзей и верная любовь близких делает личность в разы счастливее. Значение и уважение. Людям важно быть значимыми и нужным в любой сфере их деятельности. Достигнутый результат – одобрение и восхищение от близких, начальства. Творить и созидать. Возможность развиваться, учиться чему-то новому и исследовать –делает жизнь интересной и наполненной позитивными эмоциями. Эстетика и внешность. Занимает предпоследнюю ступень в пирамиде. Люди считаю себя счастливыми, если полностью в гармонии со своим внутренним и внешним миром. Реализация. Закрывает пирамиду счастья. Способность достигать целей, реализовывать мечты, развиваться в ментальном, психологическом и физическом плане – считается наивысшем уровнем развития счастья.

Но мы считаем, что ступени распределены не совсем правильно. И поддержку, дружбу, отношения надо поставить на наивысшую планку. Поскольку, в единичных случаях человек достигает успеха без помощи хотя бы одного участника любого процесса. Посудите сами, умение выстраивать взаимоотношения – очень важно. Оно приведет личность к желанной эстетики внешности, реализации. Сделает человека значимым и уважаемым, вдохновит на поступок и творение. То есть, счастье формируется не благодаря внешним факторам, а способам, с помощью которых мы к ним приходим. Один из них – построение отношений в обществе.

Что нужно сделать, чтобы научиться быть счастливым даже в трудный жизненный период?

Знали ли вы, что из всего населения России, лишь 1% обращается к психотерапевту за помощью? Если нет, то это правда. Более того:

78% людей стараются скрыть свои переживания, забывая о главном вопросе: «как научиться быть счастливой?». Забиваются в комплексы и страдания. Совершают проигрышные попытки выйти из тяжелой формы депрессии.

57%, считает, что у них все своим ходом и никакой психолог не поможет исправить ситуации из настоящего или прошлого, осчастливив и расставив все точки над И.

23% уверенно, что выберутся из неудачного периода самостоятельно, а психотерапевт способен лишь выкачать из них деньги.

14% интересуются психологическим и эмоциональным состояниями. Смотрят различные программы, изучают литературу на тему психологии.

Не будем скрывать, что, когда в жизни наступает тяжелый или очень тяжелый период, человек произносит фразу: «Сдохнуть хочется». Это значит – личность полностью выгорела эмоционально. Такой человек уже не видит счастье в утреннем рассвете, в прекрасном завтраке, в поцелуе от любимого человека. Проще говоря – сил не остается ни на что, кроме, как расстраиваться и ныть. В данном случае психологи рекомендуют взять себя в руки и начать неделю, день, минуту с нового листа. Забывать о накопившихся проблемах не стоит, но иногда лучше отложить их в сторону, чтобы пришла идея, как можно разрешить случившиеся ситуации.

Короткое описание эксперимента ученого Роберта, что надо сделать, чтобы быть счастливым?

Было взято 2 группы в 1938 году из Гарвардского университета. Первая группа парней, которая пошла на вторую мировую, вторая группа молодые мальчики из малоимущих семей, неблагополучных районов Бостона. Каждый участник прошел собеседование и медосмотр. В течение жизни, им удалось стать: врачами, спортсменами, строителями. Архитекторами, рабочими, алкоголиками, один из ребят стал Президентом Штатов. Кто-то заболел и умер, кто-то стал миллионером. Проект отслеживания продолжался 75 лет. На протяжении годов, руководство проекта отсылало участникам анкеты с вопросами о жизни.

Истина и результат оказался простым и неудивительным, но очень значимым.

«Близкие отношения влияют на хорошее самочувствие, на общепринятое понятие счастье. Делать ставку на карьеру и оставаться гордой одиночкой – не вариант, как показали многолетние опросы. Люди же, которые постоянно рассказывали за своих друзей, за хорошие отношения на работе – оказались намного счастливее и преуспели в жизни в разы больше»

Как стать счастливым человеком, советы кратко:

Не ждите одобрения от других – делайте, то, что считаете нужным и полезным. Перестаньте сердиться на обиженных. Гнев разрушает человека изнутри. Примите себя и свое тело. Только осознанная любовь осчастливит по-настоящему. Найдите хорошее окружение. Верные, веселые, успешные друзья – вот, что ценно. Не ищите идеальную жизнь, но делайте все, для того чтобы улучшить ее. Не надейтесь на кого-то, но доверяйте советам родных людей. В каждом дне найдите нотку позитива и научитесь искренне радоваться ей.

«Живите тут и сейчас» - стоит ли еще, что дописывать?

Не тащите из прошлого плохие воспоминания, но о хорошем – думайте чаще.

Избегайте негатива и людей нытиков, не поддавайтесь под их нытье.

Перестаньте завидовать и постройтесь добиться личного успеха в начинаниях.

Избавьтесь от неуверенности. Каждый день настраивайте жизнь на позитивную волну, катайтесь по ней, представляя, что это лучший серфинг и момент сегодняшнего дня.

Трудно быть счастливым и легко быть несчастным? – вовсе нет. Пути, решения, счастье - есть в любой ситуации, в каждом дне. Стоит лишь стать внимательнее и замечать маленькие заботы от близких, приятные слова в свой адрес. Мир очень разнообразный и многогранный. Познавайте себя, учитесь на своих ошибках, чувствуйте вкус жизни каждую секунду, наслаждайтесь моментом, и вы непременно станете самым счастливым на этой планете.