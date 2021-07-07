Токсичные люди: кто они, почему мешают нам жить и как этого избежать

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июля 2021, 14:45 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Вы когда-нибудь замечали, как некоторые люди всего парочкой слов могут испортить настроение на целый день? Или, может, после общения с кем-то вы чувствуете себя неудачником или просто устаете и вам не по себе? Если так, то, увы, вы повстречали токсика. Именно рядом с ними мы перманентно испытываем негатив: чувствуем себя непонятыми, неоцененными, раненными, одинокими и даже незаслуживающими в этой жизни хоть чего-нибудь хорошего. Так как же их распознать и оградить себя от токсичного влияния, особенно когда выхода у вас нет?

«Токсик» – так сегодня называют «токсичных» или эмоционально незрелых людей, отношения с которыми выводят нас из равновесия и заставляют испытывать самый настоящий стресс. Само слово «токсичный» происходит от слова «токсин», что означает «яд». И нет, токсики не обязательно откровенно агрессивны, грубы и конфликтны – обычно они не делают ничего плохого, выглядят дружелюбно и адекватно, вот только… все равно портят нам жизнь.

«Чаще всего токсичными людьми являются близкие, друзья, родственники, коллеги по работе. Они всегда с вами дружат, улыбаются и делятся своими переживаниями, из-за чего их сложно распознать. Но возможно, – уверена психолог и эксперт в межличностных отношениях Анастасия ВОРОНА. – Токсичные люди постоянно критикуют окружение и вас, в том числе, ищут недостатки в поведении, внешности, результатах. Вместо поддержки обычно от них можно услышать только слова демотиваторы, мол, да куда тебе, у тебя ничего не получится, да и разве оно тебе надо. Также если вы уже хоть что-то сделали, то они обязательно не только найдут к чему придраться, но еще и способ, как это обесценить. Вместе с этим они постоянно обвиняют всех вокруг в своих неудачах, распускают сплетни и всеми способами доказывают, что вы не достойны лучшей жизни».

А еще токсики говорят, как нас ценят и проявляют заботу, поэтому мы пытаемся не верить в то, что проблема есть и убеждаем себя, что человек ведет себя так, потому что переживает за нас, говорит «правду в лицо» и вообще все это во благо. Вместе с тем под влиянием токсичных людей мы испытываем постоянную вину, чего не должно быть в любых здоровых межличностных отношениях.

Практический психолог, работающий в направлениях поведенческой психотерапии и нейролингвистического программирования, Инна ВОРОНОВА специально для «АН» выделила 7 типов токсичных людей:

ТИП 1. ЖЕРТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Человек постоянно жалуется и обвиняет в своих бедах всех вокруг. В его карьерных неудачах виноват начальник или коллеги, в семейных неурядицах – жена. Он способен видеть трагедию и негатив в любом радостном событии.

ЧЕМ ОПАСЕН: Жертва не дает двигаться вперед, добавляет страхов и неуверенности, может обесценить любое достижение.

ТИП 2. ПОТРЕБИТЕЛЬ

Человек привык всего добиваться за чужой счет, он не видит необходимости делать что-то самостоятельно. Потребитель берет взаймы деньги и вещи, однако делает это в режиме требования – «ты обеспечен, поэтому обязан дать». Возвращает долги неохотно, любит обвинять окружающих в черствости и эгоизме.

ЧЕМ ОПАСЕН: Потребителю нельзя доверять – корыстные мотивы в нем всегда сильнее дружеских.

ТИП 3. САБОТАЖНИК

Этот человек всегда находится на эмоциональных качелях, принимает решение под воздействием сиюминутных чувств, не умеет контролировать эмоции. Это интересная и яркая личность, способная вдохновлять и заражать своими идеями. Вот только сам он ничего не делает.

ЧЕМ ОПАСЕН: Жизнь саботажника – это череда задумок, ни одна из которых не будет реализована, потому что ей на смену уже спешит другая. Попадая в водоворот его воодушевления, вы рискуете потерять собственный курс и ничего не довести до конца.

ТИП 4. ЗАНУДА

Прекрасный стратег, которому не хватает динамичности и рискованности, чтобы что-то реализовать. Он умен и начитан, с ним довольно интересно общаться. Но когда доходит до дела, он засоряет информационное поле обилием ненужных фактов и стопорит любой процесс.

ЧЕМ ОПАСЕН: Людям логического склада ума будет комфортно с занудой, но остальным с ним ужиться довольно сложно. Длительный контакт с таким человеком лишает результативности.

ТИП 5. НЕЗАВИСИМЫЙ

Асоциальная личность, которая подчеркивает, что не нуждается в других людях или социальных благах. Чаще всего это уже состоявшийся финансово обеспеченный человек, который теперь решил отдохнуть.

ЧЕМ ОПАСЕН: Если вы еще не достигли всех желанных благ, независимый потянет вас за собой и не даст пройти собственный путь.

ТИП 6. ЛИЦЕМЕР

Вызывает только положительные эмоции, поскольку никогда не говорит ничего, что человек не хотел бы услышать. Эгоцентричным людям лицемер может казаться лучшим другом, потому что на все и всегда отвечает похвалой.

ЧЕМ ОПАСЕН: Этот тип человека всегда только берет и ничего не дает, кроме лести и хвалебных речей. По сути, все его действия – это манипуляции с целью получить от вас как можно больше.

ТИП 7. БОЛОТО

Среднестатистический человек, у которого все нормально. Средний заработок, стандартные увлечения – он не рискует, не строит планов, не ставит глобальных целей.

ЧЕМ ОПАСЕН: С таким человеком легко увязнуть, лишиться всякого желания развиваться и достигать чего-то значимого.

Теперь, если вы распознали среди своих близких токсичного человека, нужно знать, что он проявляет свою токсичность не специально. Токсики просто не способны видеть в себе проблем и не могут понимать, что ранят вас, утягивают в пропасть или просто делают неприятно – они не знают, как общаться с людьми иначе. Чаще всего токсичные люди также лишены эмпатии и рефлексии, из-за чего осознание или смена поведения в их случае практически невозможны.

«Как показывает практика, корни подобного поведения кроются в прошлом таких людей, – отмечает аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сыдып БАЛЬДРУЕВ. – Это взаимоотношения со сверстниками, родственниками, родителями и иными людьми, чье поведение глубоко потрясло сознание. Также к факторам можно отнести поблажки родителей, которые избаловали ребенка и дали ему возможность требовать то, что не всегда дается просто по факту существования. В будущем именно такие дети вырастают токсичными и постепенно отравляют своим тяжелым характером, например, коллектив на работе. И конечно, таких людей в обычной жизни лучше избегать, ибо жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить свое время на таких персонажей. Но если же вы вынуждены работать или общаться с токсиками, нужно сразу обозначать границы. Например, если вас попытались необоснованно оскорбить, то нужно об этом сразу заявить и сказать, что так дело не пойдет. Тем самым вы остановите подобные действия. Иначе, такие личности начнут вытирать о вас ноги».

Кроме того, чаще всего токсичные люди – глубоко несчастны, они пытаются компенсировать собственную неустроенность, принижая других или просто-напросто видя мир в серых тонах. Цель у токсиков, даже если неосознанная, одна: самоутверждение и зализывание собственных ран.

«Любой человек в нашей жизни – это зеркало, – говорит психолог Яна ВАЛОВАЯ. – Иногда это зеркало кривое и неоднозначное. Поэтому, если вас окружают токсичные люди, то в любом случае стоит задуматься: «А почему»? Они появляются в окружении не просто так. Вам стоит обратить внимание, как у вас обстоят дела с личными границами? Чувствуете ли вы их? Какие они? Пропускают ли они чужой негатив? Это стена или пузырь или вы вообще «оголены» и не имеете никакой защиты? Если вы никак не выстраиваете свою позицию, свои границы, то такие люди это чувствуют и легко подсаживаются к вам, чтобы стать вашим личным «энергетическим вампиром». Поэтому советую вам представить новый образ ваших личных границ. И это не должна быть просто стена, иначе вы не подпустите к себе и других людей. Так вот чем ярче будет этот образ, тем быстрее в ваше мышление придёт ощущение себя как личности, которая не впускает негатив в свою жизнь. Только тогда токсичные люди никак не смогут нарушить ваше эмоциональное состояние».

А еще вам не стоит пытаться вывести токсиков на откровения, рассказывать о том, что у них есть проблемы и давать совет самосовершенствоваться. С вероятностью 99% вы не будете услышаны, а скорее всего… посланы. Поэтому просто учитесь с ними общаться.

«Если вы поняли, что конкретный человек для вас токсичен, вы можете справиться с его критикой, просто пропустив это мимо ушей, – рекомендует психолог и эксперт в межличностных отношениях Анастасия ВОРОНА. – Научитесь не принимать его слова на свой счет. Можно даже каждый раз внутри себя проговаривать: «Всё то, что ты сейчас говоришь, относится только к тебе, но не ко мне». Также с такими людьми однозначно не стоит делиться самым сокровенным – только деловыми и организационными вопросами. Если вас постоянно пытаются вывести на эмоции, задеть, разозлить – сделайте глубокий вдох-выдох. После чего скажите ему: «Да, ты прав/права. Это действительно так. Извини, я тороплюсь». Акцентируйте внимание на том, что вы сейчас заняты своими делами и вам нет дела до пустых разговоров. «Свой совет посоветуй себе» – вот такой легкой фразой можно обернуть все ненужные советы обратно».

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