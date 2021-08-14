Заплыв с характером: рекордсмен мира по плаванию Заур Закраилов об акции «За чистый Байкал»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 августа 2021, 14:06 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Заур Закраилов

В заплыве «За чистый Байкал» пловец-экстремал и президент Федерации современного мечевого боя Чечни Заур ЗАКРАИЛОВ принимает участие уже второй раз. В этом году – не один, а с десятилетним сыном. Рекордсмен мира по плаванию рассказал «Аргументам недели» о том, почему так важно воспитывать детей своим примером, а также каково плыть, когда от сильного ветра захлестывает волнами, а Байкал буквально проверяет на прочность.



– В этом году заплыв «За чистый Байкал» проходил с 5 по 8 августа. Как прошла акция и чем запомнилась больше всего?

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Заур Закраилов с сыном



– В этот раз заплыв был с характером. Ярких моментов не пересчитать, начиная с экскурсии в музей Байкала, который мы посетили, чтобы погрузиться в проблему загрязнения озера основательно и в полном масштабе осознать тот колоссальный ущерб, который наносят люди крупнейшему природному резервуару пресной воды, заканчивая приостановкой заплыва и задержкой нашего рейса на 7 часов на обратном пути. Было и хорошее, и плохое, но положительных эмоций, конечно, больше. Байкал – невероятное место.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



– Насколько известно, заплыв завершился на день позже именно из-за этой самой «приостановки», а ветер стал очень сильным, когда плыли именно вы. Было страшно?



– Мы вышли на второй этап в три часа ночи, и Байкал начал волноваться уже тогда. Это волнение чувствовал пловец, которого я сменял – Вячеслав Тимошенко – он плыл передо мной и ощущал надвигающийся шторм, но разыгрался в полную силу ветер именно в мою смену. Когда я вошел в воду – озеро стало бушевать сильнее. Если честно, сначала я отнесся к этому скептически, казалось, что Байкал просто играет с нами, но волны шатали все больше. Плыть кролем было невозможно, вода захлестывала и била в лицо. К тому же была темная ночь, очки потели, волны поднимались огромные, пришлось переходить на брасс. Местами действительно было жутко, но сил придавала мысль о том, что раз Байкал испытывает нас, пройти проверку мы обязаны. Но остановка заплыва в такую погоду была неизбежна из соображений безопасности. Благо, никто не пострадал и дальше все прошло в штатном режиме.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



– Сплоченность команды мотивировала?



– Безусловно. Мы плывем вместе уже не впервые, в начале июля переплыли тем же составом залив Петра Великого во Владивостоке, успели привыкнуть друг к другу. Во время заплывов мы ощущаем себя единым целым, каждый участник – борец, и все вместе мы становимся еще сильнее. Самое главное то, что все мы осознаем, как важна команда и теплые отношения в ней в работе на результат, осознаем значимость своей цели. Это придает сил, и любая задача становится решаемой.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



– Говорят, что Байкал обладает особенной энергетикой, вам это прочувствовать удалось?



– Определенно. В самый первый день, когда мы только приехали на Байкал и устроили тренировку на озере, возвращаясь, я ощутил такой невероятный заряд энергии, что и словами передать нельзя. Мы возвращались с тренировки на машине, и я чувствовал в себе столько сил, что хотелось попросить водителя остановиться и просто пробежать пару сотен метров, чтобы выплеснуть это хоть куда-нибудь. Байкал – это самое настоящее место силы. Ощущения и энергетика – непередаваемые. Там просто нужно побывать и почувствовать все это самому. Вот только когда ты уже пронес все это через себя, становится еще печальнее от того, что происходит с Байкалом прямо сейчас. Мы посещали экологически проблемные участки, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в частности, и было просто стыдно видеть все то, что происходит на берегу. Наша великая страна не может помочь не менее великому озеру сохранить свою чистоту и силу. Столько бюджетных денег осваивается и… на что? Это просто позор. Радует только то, что сейчас хоть какие-то попытки стали предпринимать. Надеюсь, что Байкалу не дадут погибнуть.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Заур Закраилов с сыном и Вячеслав Тимошено с дочерью



– Ваш десятилетний сын Амир тоже осознает важность экологических проблем. В этом году вы взяли его с собой, чтобы поучаствовал в заплыве.



– Всего с нами в команде были три юных пловца – это шестилетний Ваня Докучаев, девятилетняя Милана Тимошенко и как раз таки мой сын Амир. Все они также будут участвовать в международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». И на Байкал они поехали именно для того, чтобы доказать последнее. Доказать, что экология – то, о чем должны заботиться все мы. И надеюсь, что хотя бы у детей получится донести эту мысль до людей. Если они – такие маленькие понимают это и пытаются говорить – по-своему, взяв со взрослых пример, что-то должно аукнуться. Люди должны проснуться, а если нет – я не знаю какое будущее ждет нас и нашу планету. Тем не менее за детей берет гордость. Я очень рад, что Амир был также воодушевлен, как и я. Он был в восторге от чистоты Байкала, постоянно просился в воду, даже несмотря на то, что вода была холодная, а еще стремился так же, как и мы – взрослые, совершить свой, пусть и детский, подвиг. Когда мы возвращались домой он спросил: «Отец, а когда мы вернемся на Байкал?» И мы обязательно вернемся.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Амир Закраилов



– Говоря о будущих поколениях, какими принципами руководствуетесь вы, воспитывая своего сына?



– Я руководствуюсь честностью и благородством. Стараюсь воспитывать своего сына так, как в свое время воспитывал меня мой отец. А еще знаю главное: теория может быть любой, но ребенок всегда будет смотреть на практику. Родитель – это образец, ребенок смотрит и копирует модель поведения взрослых. Поэтому всем родителям рекомендую воспитывать в первую очередь себя и быть достойным примером для своих детей. И лучше всего – не только для своих. Я, растя своего сына, знаю, что он будет отвечать за свои слова и поступки, и проживет жизнь достойно, как настоящий мужчина. А я как родитель, сделаю все, чтобы провести его правильной дорогой в светлое будущее.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

Очередной экологический заплыв «За чистый Байкал» в этом году прошел с 5 августа до 8 августа. Спортсмены со всей России, включая детей от 6 до 9 лет, проплыли 120 километров по маршруту «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка», чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов озера Байкал, а также проблемам водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом.



Ранее проплыть по данному маршруту не удавалось никому. Он уникален и сложен в преодолении.

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