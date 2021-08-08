120-километровый экозаплыв «За чистый Байкал» завершился в ночь с 7 на 8 августа в Слюдянке

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8 августа 2021, 18:07 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

5 августа спортсмены со всей страны приехали на Байкал, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам водных ресурсов озера и России в целом. Акция должна была завершиться 7 августа в 18:00, но из-за сильного ветра пловцы финишировали 8 августа в 01:45. На протяжении всего заплыва участники делали заборы воды и по итогу мониторинга подготовят доклад о ее чистоте.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

Экологический заплыв проходил по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка». Спортсмены преодолели дистанцию 120 км в эстафетном режиме в два этапа. Первый – от порта Байкал до города Байкальск – на дистанцию 80 км, второй – от Байкальска до Слюдянки – на дистанцию 40 км. При этом старт второго этапа пришлось временно приостановить из-за сильного ветра. К 03:30, когда погода нормализовалось, заплыв продолжился.



«Погода после перерыва на втором этапе была более-менее благосклонна. Только между 7 и 8 километром столкнулись с непонятным течением, но вышло как вышло, хотя и могли проплыть это расстояние гораздо быстрее, – говорит участник акции, мастер спорта международного класса, президент Олимпийского совета Приморского края и исполнительный директор Федерации зимнего плавания России Олег ДОКУЧАЕВ. – Наш заплыв в общей сложности продолжался 35 часов 26 минут. В кромешной темноте при поддержке Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС мы финишировали 8 августа в 01:45. Закрыл заплыв Заур Закраилов из города Грозный. Температура, кстати, была нормальной – Байкал в этот раз порадовал. Самая холодная вода была в Байкальске, там температура равнялась +11,2°C. Самая теплая – в середине Байкала ночью 6 августа. Тогда температура была +18,2°C. Чаще всего плыли в воде с температурой от +14°C до +16°C. Каждый участник проплыл по 9-10 смен, находился в воде 2,5-3 часа непрерывно. Это большое дело, но никто не халтурил, все проплыли достойно».

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



Всего в команде пловцов было 10 человек: от Владивостока в акции участвовали Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представил Вячеслав Тимошенко, город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» приняли участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска.



Переплыли Байкал по данному маршруту и молодые пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



Все участники команды имеют большой послужной список. Олег Докучаев, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Евгений Зозуля, Татьяна Гавриленкова, Ольга Голубева, Владимир Чегорин и Татьяна Устимова являются победителями чемпионатов и Кубков России и мира по зимнему плаванию. Олег Докучаев, Мария Чижова, Ольга Голубева и Владимир Чегорин в свое время преодолели Берингов пролив, а Татьяна Гавриленкова переплыла пролив Ла-Манш. Также Олег Докучаев и Мария Чижова совсем недавно переплыли озеро Байкал по маршруту «Выдрино – Листвянка» в команде с Вячеславом Тимошенко, Зауром Закраиловым и Евгением Зозулей.



На протяжении всего заплыва участников сопровождали корабли и лодки Главного управления МЧС России по Иркутской области ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ». Данный маршрут экологического эстафетного заплыва является уникальным и довольно сложным, ранее преодолеть его не удавалось никому.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)



Основная цель заплыва:



– мониторинг состояния чистоты окружающей среды и воды озера Байкал и его проблемных участков в районе города Байкальска, поселка Култук и др.,



– научные исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в экстремальных условиях,



– преодоление водного расстояния по озеру Байкал по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» в безостановочном эстафетном режиме без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).

Организаторами заплыва выступили:



– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»,



– Региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области,



– Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»,



– Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении заплыва выступают:



– ООО «Порт Вера»,



– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор,



– Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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