Чемпион России по зимнему плаванию Евгений Зозуля о предстоящем заплыве «За чистый Байкал»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2021, 15:15 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

На экологический заплыв «За чистый Байкал», который пройдет с 5 по 7 августа, в Иркутскую область съедутся спортсмены со всей России. Чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения самого глубокого озера на планете, участники акции преодолеют 120 километров вплавь, а по итогу подготовят доклад о состоянии воды Байкала и его прибрежных территорий. «Аргументы недели» побеседовали с одним из организаторов и участников заплыва Евгением ЗОЗУЛЕЙ, являющимся исполнительным директором Федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ», и узнали, как заплывы помогают экологии, и почему Байкал стал серьезным испытанием даже для чемпиона России по зимнему плаванию.

– Евгений, «Косатка ДВ» стала одним из организаторов экозаплыва «За чистый Байкал». Почему приняли такое решение? И как часто вообще организовываете подобные мероприятия?

– Начнем с того, что Федерация зимнего плавания Приморского края –детище исполнительного директора Федерации зимнего плавания России и президента Олимпийского совета Приморского края Олега Докучаева. Он всегда был главным инициатором всех соревнований по плаванию на открытой воде и разного рода заплывов в том числе. Поэтому идея принадлежала ему, а наша Федерация ее с огромным удовольствием поддержала. Потому что многие заплывы, которые мы организовывали, стали для нас традиционными и полюбились пловцам. Например, уже три года подряд мы устраиваем заплыв вокруг острова Русский на 70 км, два года плаваем вокруг архипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого на 120 км. В прошлом году эти заплывы приобрели экологическую направленность, мы провели целую серию заплывов: сначала проплыли 75 км по реке Амур к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, потом 180 км по заливу Петра Великого в честь 180-летия Владивостока, а после – отправились на Байкал. Разумеется, решили поучаствовать и в этом году. В июле прошел эстафетный заплыв по заливу Петра Великого, 5 августа стартует Байкал.



– Вы ведь и сами принимаете участие в заплывах. Для чего это вам?



– На это есть три причины. Во-первых, это спорт, а значит – здоровье. Плавание на открытой воде вообще своего рода медитация: когда есть только ты и вода – можно думать обо всем и ни о чем одновременно. Для меня это личный дзен. Ну и азарт: его добавляет соревновательная составляющая, возможность установить личный рекорд, проверить себя на прочность. Азарт стимулирует улучшать результаты и побеждать. Не менее важно и ощущение командного духа, новые знакомства и общение в том числе. В общем, здесь играет роль все, за что мы любим спорт в принципе.





Следующее важное: заплывы – отличный повод побывать в интересных местах. В прошлый раз я впервые оказался на Байкале. Каждый раз с огромным нетерпением жду, какую локацию для заплыва мы выберем следующей. Ну и третье, самое главное – помощь природе. Бережно относиться к ней очень важно. Люди, проводящие много времени на открытом воздухе, не станут вредить окружающей среде, так как они ощущают себя ее частью. А пловец, находясь в воде, всем своим телом и кожей ощущает единение с природой. Да, с помощью заплывов мы не очистим воду того же Байкала, но, преследуя свои спортивные, отчасти, наверное, честолюбивые цели, мы привлекаем внимание СМИ, общественности, властей, а значит можем повлиять на то, чтобы люди уделяли больше внимания экологии.



– Вы занимаетесь плаванием с детства, не так ли?



– Да, но с тех пор у меня был большой перерыв. Снова вернуться в бассейн решил в 2017 году. Через три месяца после этого услышал по радио, что скоро у нас во Владивостоке пройдут соревнования для всех желающих на дистанцию 5 км на открытой воде. Решил поучаствовать и мне очень понравилось.



Позже как раз познакомился с Олегом Докучаевым. Мы встретились на соревнованиях по плаванию на открытой воде. Позже я решил попробовать себя в зимнем плавании и даже стал чемпионом России. Мой рекорд на одной из дистанций никто не может побить уже три года.





– А какие из заплывов, в которых поучаствовали, были самыми запоминающимися?



– Из самых запоминающихся отмечу прошлогодний заплыв на Байкале из бурятского Выдрино в Листвянку Иркутской области. Мы тогда впятером впервые в истории смогли переплыть Байкал без гидрокостюмов. Чем он запомнился? Наверное, своей эпичностью – никто до нас этого не делал, да и озеро действительно впечатлило – такой прозрачной воды я в жизни не встречал. Ну и конечно, это было непросто – вода была очень холодная.





– Как готовились к заплыву в этом году? Чего ждете от Байкала?



– Главная сложность Байкала в принципе – температура воды. Когда мы плыли последние 15 км в прошлый раз, к финишу температура стала резко опускаться и в итоге понизилась до +5 градусов. В такой воде долго не проплывешь. Хотя, казалось бы, многие из нашей команды именно в зимнем плавании добились многого, нам ли бояться холодной воды, но… в августе мы к ней точно не готовы. Попросту негде тренироваться, чтобы привыкнуть физически. Так и сейчас, температура вода в Амурском заливе во Владивостоке +28 градусов – теплее, чем в бассейне. Поэтому придется включать морально-волевые качества в первую очередь, а там и организм адаптируется. Именно поэтому подготовка перед Байкалом у меня исключительно плавательная – стандартные тренировки как в бассейне, так и в море. Уверен, что заплыв «За чистый Байкал» будет успешным, ведь залогом успеха является команда. А наша команда в этом году такая, что можно спокойно положиться на любого.

Информация о заплыве. С 5 по 7 августа 2021 года с 09:00 до 18:00 состоится экологический заплыв «За чистый Байкал» на дистанцию до 120 км по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка, Слюдянского района». Заплыв имеет экологическую направленность и проводится с целью выявления состояния окружающей среды и воды озера Байкал, прибрежной зоны в районе поселка Листвянка, городов Байкальск и Слюдянка.



Заплыв будет проходить в безостановочном эстафетном режиме днем и ночью. На 2-м этапе заплыва пловец из Керчи Тимошенко Вячеслав планирует совершить индивидуальный заплыв по маршруту «город Байкальск – город Слюдянка», с 00:00 до 18:00 7 августа 2021 года.



В состав эстафетной команды войдут опытные спортсмены: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая из Владивостока, Вячеслав Тимошенко, представляющий Москву и Керчь, Татьяна Гавриленкова из Иваново, Заур Закраилов из города Грозный, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар, а также Владимир Чегорин из Благовещенска.



Также в заплыве поучаствуют юные пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости