«Мы настроены плыть и показывать результат»: экозаплыв «За чистый Байкал» стартовал сегодня с порта Байкал

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5 августа 2021, 18:00 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив; На фото: Вячеслав Тимошенко

Заплыв продлится до 7 августа и будет проходить в безостановочном эстафетном режиме днем и ночью. В общей сложности спортсмены проплывут 120 км. Главная цель акции – выявление состояния окружающей среды и воды в озере Байкал, прибрежной зоне поселка Листвянка, городах Байкальск и Слюдянка.



Первый этап экозаплыва «За чистый Байкал» на дистанцию 80 км по маршруту «порт Байкал – город Байкальск» стартовал сегодня в 11:00. Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов озера Байкал, состояния водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом.

«Прежде чем первый пловец Владимир Егорин стартовал, на территории порта Байкал была проведена церемония открытия, – говорит участник акции, мастер спорта международного класса, президент Олимпийского совета Приморского края и исполнительный директор Федерации зимнего плавания России Олег ДОКУЧАЕВ. – Ровно в 11:00 стартовали пловцы. Первую смену провели по 20 минут, а потом вошли в рабочий график, увеличили время в воде на 10 минут. Температура на старте составляла +11,9 градусов, сейчас колеблется от +12 до +15. За первые 4 часа мы проплыли 12 километров, а это значит, что все идет по плану. У команды настрой положительный, никаких негативных моментов не было и, надеемся, что не будет. Мы настроены плыть и показывать результат».





В общей сложности за два этапа заплыва участники проплывут 120 км по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка». На втором этапе спортсмен из Керчи Вячеслав Тимошенко совершит индивидуальный заплыв по маршруту «город Байкальск – город Слюдянка» с 00:00 до 18:00 7 августа.





В акции принимают участие спортсмены со всей России. Среди них представители Владивостока, Керчи, Москвы, города Грозный, Иваново, Чебоксар и Благовещенска. Всего в эстафетном заплыве участвуют 10 человек: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Оксана Белецкая, Вячеслав Тимошенко, Татьяна Гавриленкова, Заур Закраилов, Ольга Голубева, Татьяна Устимова, Владимир Чегорин.



Также в заплыве поучаствуют молодые пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.





Участников заплыва сопровождают корабли и лодки Главного управления МЧС России по Иркутской области ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ».





Основные цели заплыва:



– Мониторинг состояния чистоты окружающей среды и воды озера Байкал и его проблемных участков в районе города Байкальска, поселка Култук и др.,



– Научные исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в экстремальных условиях,



– Преодоление водного расстояния по озеру Байкал по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» в безостановочном эстафетном режиме без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).

Организаторами заплыва выступили:



– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»,



– Региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области,



– Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»,



– Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении заплыва выступают:



– ООО «Порт Вера»,



– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор,



– Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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