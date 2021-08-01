«У Байкала много болевых точек. И все они связаны с экологией»: экозаплыв «За чистый Байкал» стартует 5 августа с порта Байкал

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2021, 12:56 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Очередной экологический заплыв «За чистый Байкал» в этом году пройдет с 09:00 5 августа до 18:00 7 августа. Спортсмены со всей России, включая детей от 6 до 9 лет, проплывут по маршруту «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка», чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов озера Байкал, а также проблемам водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом.



Заплыв будет проходить в два этапа. Первый начнется 5 августа в 09:00 и продлится до 12:00 6 августа. Участники акции преодолеют 80 км вплавь по маршруту «порт Байкал – Байкальск». Второй этап по маршруту «Байкальск – Слюдянка» на дистанцию 40 км начнется в 03:00 7 августа и завершится в 18:00. При этом с 00:00 до 18:00 пловец из Керчи Вячеслав Тимошенко совершит индивидуальный заплыв.



Акция имеет экологическую направленность. Главная цель: выявить состояние окружающей среды и воды в озере Байкал, прибрежной зоне в районе поселка Листвянка, а также в городах Байкальск и Слюдянка.





«Заплыв «За чистый Байкал» – не простой, – отмечает участник акции, мастер спорта международного класса, президент Олимпийского совета Приморского края и исполнительный директор Федерации зимнего плавания России Олег ДОКУЧАЕВ. – В настоящий момент у крупнейшего пресноводного озера на континенте есть много болевых точек. И все они связаны с экологией. В советское время было построено очень много заводов, целлюлозно-бумажных комбинатов, которые несут серьёзную угрозу окружающей среде, состоянию воздуха, почвы, воды. Президент РФ в послании Федеральному собранию обратил внимание на создание действенных систем мониторинга состояния окружающей среды. И уже несколько лет мы занимаемся экологическими заплывами именно с этой целью. Почему именно заплывами? Потому что человек, находясь в среде первородной – в воде, ведь все мы вышли из воды, ощущает то, какая она генетическими фибрами. Так с командой учёных и медиков мы исследуем вопросы экологического характера, делаем заборы воды и по итогу готовим доклады. Этот раз не будет исключением. Также на Байкале мы хотим провести исследование, касающееся влияния длительного нахождения в ледяной воде на физическое и психологическое состояние человека. Ко всем трудностям мы готовы, но уверены, что их не возникнет».





Надо заметить, что ранее проплыть по данному маршруту не удавалось никому. Он уникален и сложен в преодолении. Именно поэтому в состав эстафетной команды вошли только опытные пловцы со всей России.



От Владивостока в акции поучаствуют Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представит Вячеслав Тимошенко, а город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» примет участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска. Также в эстафете примут участие молодые пловцы: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.



Все участники команды имеют большой послужной список. Олег Докучаев, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Евгений Зозуля, Татьяна Гавриленкова, Ольга Голубева, Владимир Чегорин и Татьяна Устимова являются победителями чемпионатов и Кубков России и мира по зимнему плаванию. Олег Докучаев, Мария Чижова, Ольга Голубева и Владимир Чегорин в свое время преодолели Берингов пролив, а Татьяна Гавриленкова переплыла пролив Ла-Манш. Также Олег Докучаев и Мария Чижова совсем недавно переплыли озеро Байкал по маршруту «Выдрино – Листвянка» в команде с Вячеславом Тимошенко, Зауром Закраиловым и Евгением Зозулей.





«Мы подошли к заплыву через Байкал серьезно. Все спортсмены подготовлены к низкой температуре и ранее уже участвовали в топовых заплывах, – говорит Олег Докучаев. – В июле, чтобы подготовиться, мы с командой переплыли залив Петра Великого во Владивостоке на дистанцию 120 километров, а потом тренировались каждый в своем городе. Конечно, с учетом температуры и километража. Подготовка у всех спортсменов прошла хорошо. Надеемся, что заплыв пройдет в штатном режиме».



Спортсмены поплывут без гидрокостюмов, поэтому одной из целей эстафеты, как уже было сказано, также станет проведение научного исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в экстремальных условиях.





Сопровождать участников будут корабли и лодки Главного управления МЧС России по Иркутской области ФГКУ «Байкальского ПСО МЧС РФ».

Организаторами заплыва выступили:

– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»,



– региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области,



– общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»,



– региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении заплыва выступают:



– ООО «Порт Вера»,



– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор,



– Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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