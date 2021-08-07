Экозаплыв «За чистый Байкал», приостановленный из-за сильного ветра, возобновлен

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7 августа 2021, 14:11 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Заплыв «За чистый Байкал» на дистанцию 120 км по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» длится уже третий день. Первый этап успешно завершился сегодня ночью, а к 03:30 стартовал второй. Из-за сильного дождя и ветра его пришлось приостановить – проплыть успели только три спортсмена. Сейчас погода нормализовалась, участники акции стартовали с точки, в которой завершилась третья смена.

Экозаплыв проходит в безостановочном эстафетном режиме и завершится сегодня вечером. Маршрут, выбранный для акции, является уникальным и сложным, преодолеть его раньше не удавалось никому. Основные трудности – пресная вода и ее низкая температура, а также меняющиеся погодные условия. Именно с ними спортсмены испытали трудности на втором этапе.

«Мы пробовали стартовать с корабля, но пошли волны, сделать этого не получилось, – говорит участник акции, мастер спорта международного класса, президент Олимпийского совета Приморского края и исполнительный директор Федерации зимнего плавания России Олег ДОКУЧАЕВ. – В итоге стартовали с лодки, но это тоже было плохой затеей. Из-за сильной волны мы не могли причалить к кораблю, появился риск для здоровья и жизни и пловцов, и спасателей, которые нас сопровождают. В таких ужасающих условиях успели проплыть Заур Закраилов, Вячеслав Тимошенко и Владимир Чегорин, после чего заплыв решили приостановить. Это было в 05:00. Пришлось вернуться в Байкальск. К счастью, все закончилось, Байкал успокоился, а мы к 15.51 стартовали снова. Увы, погодные условия часто преобладают над человеческими возможностями, но мы надеемся, что дальнейший путь пройдет без эксцессов».

По завершении заплыва участников ждет торжественный финиш и церемония награждения. Чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам водных ресурсов озера Байкал, состояния водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом, на акцию приехали спортсмены со всей России.

От Владивостока в акции участвуют Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представляет Вячеслав Тимошенко, а город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» принимает участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска..

На эстафетный заплыв прибыли и молодые спортсмены: шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного.

Заплыв имеет экологическую направленность и проводится с целью выявления состояния окружающей среды и воды в озере Байкал и его прибрежных территориях.

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Организаторами заплыва выступили: – Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России», – Региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области, – Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края», – Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ». Партнерами в организации и проведении заплыва выступают: – ООО «Порт Вера», – ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор, – Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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