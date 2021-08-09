«Чтобы ребенок был сильным духовно и физически, будь таким сам»: психологи и педагоги оценили участие детей в экозаплыве

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9 августа 2021, 15:24 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

Экологический заплыв «За чистый Байкал», состоявшийся с 5 по 8 августа по маршруту «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка», чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов озера Байкал и его прибрежных территорий, а также всего региона и России в целом, собрал на Байкале спортсменов со всей страны. Помимо десяти участников из Владивостока, Керчи, Москвы, Грозного, Иваново, Чебоксар и Благовещенска, в акции приняли участие еще и молодые пловцы.

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Олег Докучаев с сыном Иваном

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Вячеслав Тимошенко с дочерью Миланой

Шестилетний Иван Докучаев из Владивостока, девятилетняя Милана Тимошенко из Москвы и десятилетний Амир Закраилов из Грозного, несмотря на столь юный возраст, приехали на Байкал вместе с родителями и доказали, что быть небезучастными можно в любом возрасте, главное, чтобы рядом был должный пример. Опытные педагоги с многолетним стажем работы уверены:

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Вячеслав Тимошенко с дочерью Миланой и Заур Закраилов с сыном Амиром

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Милана Тимошенко

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

«Чтобы ребенок был сильным духовно и физически, добрым и честным, будь таким сам. Для настоящего педагога в первую очередь важно показать детям, что они – личности, показать, что нужно быть справедливым по отношению к окружающим. Дети, видя это, понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. Но ведущую роль в воспитании все равно играют родители. Они должны не только говорить, но и демонстрировать все то, что вкладывают в них сами, и то, что вкладывают в них учителя в том числе. Заплыв «За чистый Байкал» четко показал нам небезразличных людей, которые, имея цель, не тушуются перед трудностями, а преодолевают их. И дети пловцов, которые тоже поучаствовали в акции, будут брать с них пример. Мы наблюдаем преемственность поколений – дети вместе с родителями, и они делают одно общее, хорошее дело. Именно такой способ воспитания самый лучший. И именно за такими людьми будущее России».

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: команда экозаплыва у памятника адмиралу Колчаку

То же самое отмечают и психологи. По их словам, главную роль в жизни ребенка играют родители, именно поэтому их личный пример – самый главный метод воспитания ребенка. Никакие слова взрослых не станут такими весомыми и значимыми для детей, если они расходятся с делом. Ребенок впитывает все, что видит, и всегда копирует поведение, исходя из своих наблюдений. В первую очередь – за самыми близкими людьми. Так формируется самостоятельность. Поэтому, если вы хотите вырастить здоровую личность, станьте тем, кому ваш ребенок сможет подражать так, чтобы вы впоследствии могли им гордиться.

Основная цель заплыва:

– мониторинг состояния чистоты окружающей среды и воды озера Байкал и его проблемных участков в районе города Байкальска, поселка Култук и др.,

– научные исследования по влиянию «гипотермии» на организм человека в экстремальных условиях,

– преодоление водного расстояния по озеру Байкал по маршруту «порт Байкал – город Байкальск – город Слюдянка» в безостановочном эстафетном режиме без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).

Организаторами заплыва выступили: – Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России», – Региональное отделение политической экологической партии «Зеленые» в Иркутской области, – Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края», – Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ». Партнерами в организации и проведении заплыва выступают: – ООО «Порт Вера», – ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор, – Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Амир Закраилов и Милана Тимошенко

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск); На фото: Амир Закраилов, Заур Закраилов и Милана Тимошенко

Автор фото: Илья Киселев (Иркутск)

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