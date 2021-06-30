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Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

, 20:01 , Обозреватель отдела Общество

Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии
Фото: личный архив

Экологический эстафетный заплыв по заливу Петра Великого на дистанцию 120 километров пройдет во Владивостоке с 1 по 4 июля в честь 290-летия образования Тихоокеанского флота и 161-й годовщины образования Владивостока.

Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморского края и России в целом. Основная цель заплыва – выявление состояния и чистоты морской воды залива Петра Великого.

Во время эстафеты участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Сопровождать пловцов будут корабли и лодки Тихоокеанского флота.

Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

По словам организаторов заплыва, этот маршрут уникален и сложен в преодолении, что ставит его в один ряд с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш.

В состав эстафетной команды вошли опытные пловцы со всей России, в частности из Владивостока, Москвы, Грозного, Иваново и Хабаровска. Состав уже известен, в заплыве поучаствуют: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович. Также в акции примет участие шестилетний пловец Иван Докучаев.

Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

Программа экологической эстафеты по заливу «Петра Великого»:

№№

пп

Наименование мероприятия

Место

проведения

Дата, время

проведения

Ответственые

1.

Сбор участников заплыва и погрузка на главное судно заплыва

Водная станция ЦСКА (ТОФ)

01.07.2021 г

13.00 – 14.00

Докучаев О.Е.

Васильев С.А.

2.

Старт первого этапа заплыва

Водная станция ЦСКА (ТОФ)

01.07.2021 г

14.00

Докучаев О.Е.

3.

Эстафетный заплыв 1-го дня, дистанция 20 км

По дистанции 1-го дня заплыва

01.07.2021г 14.00 – 20.00

Докучаев ОЕ

Зозуля Е.В.

4.

Ночевка участников заплыва

Остров Рикорда

01-02.07.2021

21.30-07.00

Докучаев О.Е.

5.

Эстафетный заплыв 2-го дня, дистанция 40 км

По дистанции 2-го дня заплыва

02.07.2021 г

08.00 – 20.00

Докучаев О.Е.

Зозуля Е.В.

6.

Ночевка участников заплыва

Остров Рикорда

02-03.07.2021 21.30-07.00

Докучаев О.Е.

7.

Эстафетный заплыв 3-го дня, дистанция 40 км

По дистанции 3-го дня заплыва

03.07.2021 г

08.00-20.00

Докучаев О.Е.

8.

Ночевка участников заплыва

Бухта Парис

03-04.07.2021 21.30-07.00

Докучаев О.Е.

9.

Эстафетный заплыв 4-го дня, дистанция 20 км

По дистанции 3-го дня заплыва

04.07.2021 г

08.00-15.00

Докучаев О.Е.

8.

Торжественный финиш участников заплыва

Водная станция ЦСКА (ТОФ)

04.07.2021 г

15.00

Докучаев О.Е.

9.

Церемония награждения участников экологического, эстафетного заплыва

Водная станция ЦСКА (ТОФ)

04.07.2021 г

15.30-16.00

Члены оргкомитета

Для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа.

Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».

Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».

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