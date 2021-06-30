Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

Экологический эстафетный заплыв по заливу Петра Великого на дистанцию 120 километров пройдет во Владивостоке с 1 по 4 июля в честь 290-летия образования Тихоокеанского флота и 161-й годовщины образования Владивостока.
Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморского края и России в целом. Основная цель заплыва – выявление состояния и чистоты морской воды залива Петра Великого.
Во время эстафеты участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Сопровождать пловцов будут корабли и лодки Тихоокеанского флота.
По словам организаторов заплыва, этот маршрут уникален и сложен в преодолении, что ставит его в один ряд с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш.
В состав эстафетной команды вошли опытные пловцы со всей России, в частности из Владивостока, Москвы, Грозного, Иваново и Хабаровска. Состав уже известен, в заплыве поучаствуют: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович. Также в акции примет участие шестилетний пловец Иван Докучаев.
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Программа экологической эстафеты по заливу «Петра Великого»:
|
№№
пп
|
Наименование мероприятия
|
Место
проведения
|
Дата, время
проведения
|
Ответственые
|
1.
|
Сбор участников заплыва и погрузка на главное судно заплыва
|
Водная станция ЦСКА (ТОФ)
|
01.07.2021 г
13.00 – 14.00
|
Докучаев О.Е.
Васильев С.А.
|
2.
|
Старт первого этапа заплыва
|
Водная станция ЦСКА (ТОФ)
|
01.07.2021 г
14.00
|
Докучаев О.Е.
|
3.
|
Эстафетный заплыв 1-го дня, дистанция 20 км
|
По дистанции 1-го дня заплыва
|
01.07.2021г 14.00 – 20.00
|
Докучаев ОЕ
Зозуля Е.В.
|
4.
|
Ночевка участников заплыва
|
Остров Рикорда
|
01-02.07.2021
21.30-07.00
|
Докучаев О.Е.
|
5.
|
Эстафетный заплыв 2-го дня, дистанция 40 км
|
По дистанции 2-го дня заплыва
|
02.07.2021 г
08.00 – 20.00
|
Докучаев О.Е.
Зозуля Е.В.
|
6.
|
Ночевка участников заплыва
|
Остров Рикорда
|
02-03.07.2021 21.30-07.00
|
Докучаев О.Е.
|
7.
|
Эстафетный заплыв 3-го дня, дистанция 40 км
|
По дистанции 3-го дня заплыва
|
03.07.2021 г
08.00-20.00
|
Докучаев О.Е.
|
8.
|
Ночевка участников заплыва
|
Бухта Парис
|
03-04.07.2021 21.30-07.00
|
Докучаев О.Е.
|
9.
|
Эстафетный заплыв 4-го дня, дистанция 20 км
|
По дистанции 3-го дня заплыва
|
04.07.2021 г
08.00-15.00
|
Докучаев О.Е.
|
8.
|
Торжественный финиш участников заплыва
|
Водная станция ЦСКА (ТОФ)
|
04.07.2021 г
15.00
|
Докучаев О.Е.
|
9.
|
Церемония награждения участников экологического, эстафетного заплыва
|
Водная станция ЦСКА (ТОФ)
|
04.07.2021 г
15.30-16.00
|
Члены оргкомитета
Для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа.
Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».
Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».
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