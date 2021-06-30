Российские пловцы преодолеют 120 километров по заливу Петра Великого, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

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30 июня 2021, 20:01 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Экологический эстафетный заплыв по заливу Петра Великого на дистанцию 120 километров пройдет во Владивостоке с 1 по 4 июля в честь 290-летия образования Тихоокеанского флота и 161-й годовщины образования Владивостока.

Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморского края и России в целом. Основная цель заплыва – выявление состояния и чистоты морской воды залива Петра Великого.



Во время эстафеты участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, а также проливы Амурный и Босфор Восточный. Сопровождать пловцов будут корабли и лодки Тихоокеанского флота.





По словам организаторов заплыва, этот маршрут уникален и сложен в преодолении, что ставит его в один ряд с заплывами через Берингов пролив и пролив Ла-Манш.



В состав эстафетной команды вошли опытные пловцы со всей России, в частности из Владивостока, Москвы, Грозного, Иваново и Хабаровска. Состав уже известен, в заплыве поучаствуют: Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля, Павел Комаров, Иван Албутов, Александр Смирнов, Татьяна Рекунова, Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов, Татьяна Гавриленкова, Алексей Балыков, Дмитрий Филитович. Также в акции примет участие шестилетний пловец Иван Докучаев.





Программа экологической эстафеты по заливу «Петра Великого»:

№№ пп Наименование мероприятия Место проведения Дата, время проведения Ответственые 1. Сбор участников заплыва и погрузка на главное судно заплыва Водная станция ЦСКА (ТОФ) 01.07.2021 г 13.00 – 14.00 Докучаев О.Е. Васильев С.А. 2. Старт первого этапа заплыва Водная станция ЦСКА (ТОФ) 01.07.2021 г 14.00 Докучаев О.Е. 3. Эстафетный заплыв 1-го дня, дистанция 20 км По дистанции 1-го дня заплыва 01.07.2021г 14.00 – 20.00 Докучаев ОЕ Зозуля Е.В. 4. Ночевка участников заплыва Остров Рикорда 01-02.07.2021 21.30-07.00 Докучаев О.Е. 5. Эстафетный заплыв 2-го дня, дистанция 40 км По дистанции 2-го дня заплыва 02.07.2021 г 08.00 – 20.00 Докучаев О.Е. Зозуля Е.В. 6. Ночевка участников заплыва Остров Рикорда 02-03.07.2021 21.30-07.00 Докучаев О.Е. 7. Эстафетный заплыв 3-го дня, дистанция 40 км По дистанции 3-го дня заплыва 03.07.2021 г 08.00-20.00 Докучаев О.Е. 8. Ночевка участников заплыва Бухта Парис 03-04.07.2021 21.30-07.00 Докучаев О.Е. 9. Эстафетный заплыв 4-го дня, дистанция 20 км По дистанции 3-го дня заплыва 04.07.2021 г 08.00-15.00 Докучаев О.Е. 8. Торжественный финиш участников заплыва Водная станция ЦСКА (ТОФ) 04.07.2021 г 15.00 Докучаев О.Е. 9. Церемония награждения участников экологического, эстафетного заплыва Водная станция ЦСКА (ТОФ) 04.07.2021 г 15.30-16.00 Члены оргкомитета

Для участников акция во Владивостоке станет этапом подготовки к заплыву «За чистый Байкал», который пройдет с 4 по 8 августа.

Заплыв организован Министерством физической культуры и спорта Приморского края, Олимпийским советом Приморского края, региональным отделением Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».



Партнерами в организации и проведении акции стало Командование Тихоокеанского флота, ООО «Порт Вера» и издательский дом «Аргументы недели».

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