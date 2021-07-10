Пловец-экстремал Заур Закраилов: заплыв во Владивостоке – самая длинная дистанция в моей жизни, но Байкал был сложнее

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2021, 09:05 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

Рекордсмен мира по плаванию и президент Федерации современного мечевого боя Чечни Заур ЗАКРАИЛОВ стал широко известен всей стране, когда вместе с двумя соратниками переплыл Байкал, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения озера, установив тем самым мировой рекорд. И он не стал останавливаться на достигнутом. Теперь Заур поучаствовал в 120-километровом заплыве по заливу Петра Великого во Владивостоке все с той же целью: обратить внимание общественности на экологические проблемы. «Аргументы Недели» побеседовали с Зауром о том, почему этот заплыв стал самой длинной дистанцией в его жизни (ведь он плавал и на больший километраж), и почему Чечня так гордится достижениями в плавании.

– Заур, какая главная цель вашего участия в акции во Владивостоке?



– В первую очередь, конечно, мы хотели привлечь внимание общества к загрязнению окружающей среды. Для России эта проблема является глобальной. Поэтому так важно делать что-то для улучшения ситуации и говорить об этом постоянно. Не менее значимый фактор организации и проведения заплыва – популяризация спорта и здорового образа жизни. Спорт воспитывает не только тело, но и характер. И именно с его помощью мы сможем воспитать достойное, здоровое, сильное изнутри и снаружи поколение.





– В чем заключались основные сложности по ходу заплыва?



– Каждый заплыв уникален и сложен по-своему. В этот раз загвоздкой стала низкая температура воды, моментами было сильное встречное течение, солнца почти не было. Тем не менее наша команда была очень опытной, а все участники усердно готовились к заплыву. Я, например, тренировался ежедневно как в воде, так и на суше. Бегал, ходил в спортзал. К тому же у многих, и у меня в том числе, уже был опыт участия в заплывах во Владивостоке. Так что физическая подготовка дала свои плоды: эстафета прошла благоприятно, проблем мы не испытывали и преодолели дистанцию довольно легко. На моем опыте, в любом случае, по сложности с Байкалом не сравнится ничего.





– Участники поддерживали друг друга?



– Да, конечно! У нас была очень сплоченная команда. Участвовали как профессионалы, так и любители. И так как заплыв был эстафетным, каждый проплывал свою дистанцию в одиночку. В тот момент, пока кто-то из членов команды находился в воде, каждый из нас внимательно наблюдал за пловцом, болел за него и переживал.



– Как менялись ощущения и физически, и морально ото дня ко дню заплыва?



– Для всех нас главным было – приблизиться к поставленной цели. И это просто невероятно мотивировало, не давало пасть духом. Каждый спортсмен, если перед ним стоит цель, забывает и об усталости, и обо всем остальном, во время ее достижения. Так было и с нами. Хотя и, признаюсь, что финишные рывки давались далеко не просто. Тем не менее… мы справились!





– Что можете сказать по итогу мониторинга воды? Насколько грязной или чистой она была?



– Как мы и ожидали, ближе к городу вода была грязнее. Мы видели мазутные пятна, засняли их на видео. Вдали от Владивостока плавать было очень здорово: кристально чистая вода и невероятная природа… которую люди, к сожалению, тоже могут уничтожить своими руками, просто обжившись там. И на самом деле это очень грустно. То, как мы губим все, что нас окружает. Нам нужно приложить все усилия, чтобы это исправить и тем более не навредить еще больше.



– Как чувствуете себя после заплыва? И как будете восстанавливаться?



– Чувствую себя превосходно, а восстанавливаться буду в обычном ритме. Нужно будет набрать сожженные килограммы. Я заметил, что после каждого серьезного заплыва в среднем теряю до пяти килограммов. А эта акция, можно сказать, стала для меня по километражу самой длинной. Хотя я и участвовал в заплыве даже не на 120 километров, а на 160. Тем не менее в заплыве на 160 километров участников было больше, поэтому в воде мы находились куда меньшее количество времени, чем в этот раз.





– Вы участвовали во многих акциях и говорили, что это уже стало доброй традицией. Какие еще дистанции преодолевали, помимо Байкала и двух заплывов во Владивостоке?



– Для меня заплывы уже давно стали любимым хобби. И я стараюсь участвовать в них как можно чаще и по мере возможностей. Помимо акции на Байкале, в заливе Петра Великого и заплыве в честь 160-летия Владивостока, еще плавал вдоль Амура – там было 75 километров, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также переплывал Керченский пролив и горное чеченское озеро Кезенойам. Кстати, в Кезенойаме я плыл в первый раз в своей жизни. Дистанция была 4 километра, а вода, как и на Байкале – очень холодная – около 3-4 градусов.





– После Байкала на родине вас встречали как героя. Как думаете, как отреагирует общественность сейчас? Снова устроят теплый прием?



– В Чечне всегда встречают тепло и радужно – у нас такой народ – дружный, сплоченный. Возвращаться домой, особенно с хорошими результатами, всегда приятно. И я догадываюсь, почему после Байкала меня встречали так хорошо. Во-первых, мы установили мировой рекорд! Во-вторых, Чеченская республика – не морской регион, у нас нет больших водоемов, чтобы этот спорт был развит так глобально, как, например, единоборства. Плавание для нас – что-то новое, но я уверен, если мы будем развивать этот вид спорта – у чеченских спортсменов тоже будет очень много достижений.

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