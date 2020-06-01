Нам нельзя быть слабыми

Во время новогоднего штурма Грозного в 1995-ом командир роты капитан Клупов возглавил мотострелковый батальон вместо раненого командира. Организовав круговую оборону, он смог спасти и личный состав, и технику. Несмотря на полученную контузию, Клупов продолжал командовать батальоном и организовал прорыв в район товарной станции. Там он принял командование рассеянными группами из соседней воинской части и вторично организовал прорыв из окружения, а сам с двумя бойцами остался прикрывать отход. Получил ранение в ногу, он выполнил боевую задачу и в ночь на 2 января вышел в расположение основных сил.

Специально для «АН» Р. М. Клупов рассказал, как стал военным, что не так со связью поколений и какой может быть следующая мировая война.

– Рустем Максович, почему решили связать жизнь со службой?

– Я родился в замечательном городе Баку, в семье военнослужащего, и являюсь потомственным военным. Для меня не было вопроса кем быть. С детства знал, что стану офицером, и готовился к этому. Колебался только в выборе специальности. Например, когда папа служил в Иваново, и мы жили в авиационном военном городке, рядом с военным аэродромом, я мечтал стать летчиком. В закрытом городке для нас, детей офицеров, не было границ, и мы ходили с ребятами везде, где хотели. Могли зайти в клуб и посмотреть с солдатами кино, или забрести на свалку металлолома, куда время от времени вытаскивали списанный самолет до отправки его на разбраковку. Именно там я впервые сидел на месте пилота очередного списанного Ил-14. Поверьте, это очень сильное впечатление осталось со мной навсегда. Именно там я заболел авиацией и болею ею сегодня, хоть и не стал летчиком. Мы много времени проводили на стадионе: летом - турники и футбол, зимой - хоккей. Однако самым интересным местом был сам аэродром, но туда, конечно, нас не пускали. Поэтому мы, спрятавшись в высокой траве, пролезали через колючую проволоку ограждения и занимали позицию у взлетной полосы. Это было завораживающее зрелище: смотреть на заходящие на посадку самолеты.

После школы я, не раздумывая, поступил в военное училище, правда, в общевойсковое - отец был для меня большим авторитетом, и я всегда хотел походить на него. Военным был и мой дед по отцу.

– В разное время вы занимали разные должности. На разных этапах вашей жизни, что было самым трудным именно в работе?

– Каждая из должностей имеет свои особенности и сложности. Очень не просто быть командиром роты, когда под твоей ответственностью находится сотня молодых людей, отличающихся по темпераменту, культуре, вере и другими личными особенностями. Очень важно организовать их обучение, вникнуть в психологические особенности, разобраться в конфликтах, поступить по справедливости. Самая сложная и ответственная работа – это работа с людьми. А работа военного не только обучать своих солдат тому, что нужно на войне, но и потом вести их в бой.

– 31 декабря для подавляющей части россиян – это праздник. Вы же в 1994-ом участвовали в штурме Грозного. Что вы чувствовали в этот день по прошествии лет в 90-е годы и что - теперь?

– В тот день к нам на помощь летели только ангелы, чтобы успеть забрать души погибших. Случилось так, что мы, единственные прорвавшиеся в центр города, стянули на себя все боеспособные подразделения дудаевской гвардии, и мы оказались в самом центре этой мясорубки. У меня тогда не было времени думать, надо было сражаться, защищать свою жизнь и жизнь своих товарищей. Тогда это событие я видел изнутри, пришлось оказаться в самом его центре, а потом была мысль, что Господь сохранил мне жизнь для чего-то более важного.

Несколько лет после этого штурма я разбирался в каждом непонятном эпизоде нашей обороны вокзала. Анализировал, что было сделано не так. Сегодня могу рассказать обо всех моментах того боя на всех его участках, однако, я не могу ответить, почему и кем были созданы условия уничтожения элитного генофонда русского мира, в который входит и чеченский народ.

Особенно хотелось сказать о жителях Грозного. В этом аду им было хуже всех. Они хоронили своих родных по ночам во дворах своих домов, голодали и испытывали нужду во всем. При этом они помогали нашим раненым и попавшем в окружение солдатам и офицерам. В большинстве своём, независимо от национальности, местные жители поддерживали войска. Они видели в нас защиту от бандитского режима Дудаева. Значит, мы были на правой стороне!

Что я сегодня об этом думаю? Теперь, по истечении 25 лет, я с уверенностью могу сказать, одно - была допущена страшная ошибка, но не тогда, когда ввели войска в Чечню, а раньше, когда не нашлось в стране достойной силы отстоять целостность СССР. А все войны на постсоветском пространстве – это следствие со своими локальными ошибками.

– Быть военным – это призвание?

– Однозначно, да. Не каждому дано уметь подчиняться и управлять войсками, выдержать все невзгоды и тяготы службы, сохранить честь солдата и здоровую психику на войне. Однако, солдатами не рождаются, солдатами становятся.

– Каково ваше мнение о подрастающем поколении? Как вы думаете, насколько сегодня тесна связь поколений?

– Какой бы молодежь не была, это наша молодежь. Это наши дети и внуки. Ругать своих детей, это значит ругать самих себя – дело неблагодарное. А среди молодежи всегда есть и вундеркинды, и отстающие, и хулиганы, и послушные. Взгляды со временем меняются, меняется и отношение к жизни, и из хулиганов вырастают замечательные люди, достойные члены общества, а вундеркинды иногда не находят своего жизненного пути. Это жизнь, и пройти её надо каждому самостоятельно. Так было всегда.

За период службы в армии через меня прошло не одно поколение, в шутку их даже стали делить на «поколение пепси», «поколение клинского» и т.д. Но прошли годы и те ребята, над воспитанием которых пришлось потрудиться, стали настоящими мужами и отличными людьми, обзавелись семьями, работают и, в свою очередь, ломают голову, что делать с молодым поколением.

Очень важно не терять связь поколений и развивать преемственность. Так устроено природой, чтобы родитель успел передать свои знания, навыки, умения детям. В обществе востребована связь поколений - от старшего к младшему. Мне часто приходится выступать перед школьниками и студентами, курсантами военных училищ, и внутренне я чувствую, что она есть, эта связь, мы говорим на одном языке о проблемах нашей страны, делимся понятиями о патриотизме и любви. Однако иногда случается, что ребята на мою просьбу рассказать о своих отцах и дедах молчат и не поднимают рук. Значит, здесь не все гладко.

Опять-таки, по совершенно разным причинам, даже по той, что многие дети не знают своих отцов, их мир состоит из женщин. Женщина – мама, женщина – бабушка, женщина – воспитатель и учитель. Мужчины часто самоустраняются от процесса воспитания. Это одинаково плохо и для мальчиков, и для девочек, в обществе порядочные мужчины должны брать на себя ответственность и уделять больше внимания воспитанию молодежи. Конечно, надо признать, что в этой области у нас еще очень много работы.

– Бытует мнение, что Третья мировая невозможна. Мол, если война и будет, то только информационная. Каково ваше мнение на этот счёт?

– То, что война невозможна, считали и в канун Первой мировой, когда главы всех правящих династий в Европе были не самыми дальними родственниками. Так утверждали и в 1938 году, когда подписывали Мюнхенский сговор. Всегда политические элиты считают, что все контролируют, но есть силы, которые управляют главами государств. В истории человечества много примеров, когда политическое противостояние приводило к патовой ситуации, тогда наступал так называемый, «момент невозврата», после чего все договоренности рассыпались как карточные домики.

На сегодняшний день есть несколько сценариев развязывания Мировой войны – «апокалипсический», «классический», «от локального конфликта в крупномасштабной войне». Какая она по счету, можно не утверждать, ведь холодная война тоже была мировой. И, конечно же, надо учесть, что во всех сценариях информационное противоборство будет играть первичную роль.

«Гибридный» сценарий заключается в том, чтобы максимально ослабить Россию постоянным воздействием на жизненно важные составляющие государственного могущества и обескровливать её постоянным втягиванием в вооруженные конфликты различной интенсивности. Например, война в Грузии 2008 году не обошлась без НАТО, а втянуть нас в конфликт на Украине является первостепенной задачей Запада. К элементам гибридной войны внутри страны относятся любые действия иностранных и национальных агентов, подрывающих государственную стабильность, в том числе: поддержка сепаративных и националистических движений, общественных движений, направленных на раскручивание социальной напряженности, распространение фейковых материалов, другие действия, направленные на максимальное ослабление власти. И, конечно, ключевую роль в этом играет информационное воздействие на население со стороны западных медиаструктур и Интернета.

Сегодня мы видим множество проявлений элементов гибридной войны Запада против России. Её задачей является создание условий внутреннего социального противостояния российского народа по принципу «все против всех» по национальному, религиозному, экономическому, культурному, социальному признакам. Главная цель действий наших западных партнеров - создать благоприятные условия для смены политической власти, культивирование условий гражданской войны и развала Российской Федерации.

Знаю точно, что нам нельзя быть слабыми и разрозненными, и это самый актуальный посыл для нашей молодежи. Наша сила в единстве, а чтобы его укреплять, нужно честно говорить о наших проблемах в конструктивном ключе с позитивными намерениями.

– Что для вас всегда было путеводной звездой? К чему наше поколение должно идти? К какой-то конкретной цели или же должны быть сформулированы какие-то некие убеждения, например, как в Китае?

­– Я разменял шестой десяток, прошел огонь, воду и медные трубы. Убежден, что путеводной звездой для каждого человека является любовь. Любовь к ближнему, любовь к Родине, к своей работе. Для многих мои слова не понятны, сейчас понятие любви часто отождествляется с понятием секса. Путь к любви к ближнему постигается через любовь к родителям, детям, друзьям, одноклассникам. Любовь к Родине рождается через чувство привязанности к отчему дому, родной улице, к городу, где родился и вырос. Однако не все так просто. Как сказал классик: «Бытие определяет сознание». Если совсем упростить, то о любви желательно говорить на полный желудок. И это важно, поэтому нам жизненно необходимо не просто выживать, а созидать, и созидать коллективно всем обществом, всем народом. Именно этим коллективизмом наша нация и сильна. К примеру, главная фишка Голливуда - отдельный герой-одиночка, а мы же, в отличие от Запада, всем миром, массовым героизмом или коллективным трудом достигали побед и успехов. Поэтому для достижения конструктивного результата необходима Государственная идеология объединения народа. Эта идеология должна стать совокупностью национальных идей. Одна такая национальная идея, реально востребованная обществом, есть – это патриотическое воспитание молодого поколения. Такие же национальные идеи зарождаются и поддержаны правительством в области демографии - материнский капитал. Нужны аналогичные идеи в области экономического развития, культуры, религии, межнациональных отношений, других сфер общественной жизни. Думаю, что только так нам удастся возродить великую Россию с максимальным привлечением молодого поколения. В работу над проектами национальных идей должна быть включена молодежь, именно молодежь должна сказать - какое государство они хотят построить и оставить своим детям.

Диана ЧЕРНИКОВА,

Студентка 1-го курса ИГСУ РАНХиГС