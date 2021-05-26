Ветеран Людмила Смирнова: Господь миловал – мне не довелось стрелять в человека

Аргументы Недели → Говорят герои 13+

26 мая 2021, 18:16

Гвардии старшина, военная связистка, прошедшая шесть (!) фронтов, от Москвы и до Берлина Людмила Ивановна Смирнова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Уже в послевоенное время игрок ЦСКА волейбольной команды, многократный призёр чемпионатов СССР, Вооружённых сил и чемпионатов Москвы.



Людмила Ивановна коренная москвичка. Жила недалеко от станции метро «Маяковская» с родителями и двумя младшими сёстрами. Быть старшей в семье налагало определённую ответственность. Смотреть за сёстрами, помогать по хозяйству. Жили хоть и бедно – в коммунальной квартире, где «один сортир на двадцать человек» - но гостеприимство в семье всегда было непреложным законом. Собирались на все праздники, дни рождения.



Весть о начале войны восемнадцатилетняя Люся с матерью встретила на вокзале – они отправляли младших сестёр в Брянскую область, к родственникам отца на каникулы. Поезд уже отошёл, когда из репродуктора зазвучал голос Левитана. Мать тогда чуть с ума не сошла от тревоги. Всеми правдами и неправдами достала билет на следующий день и отправилась возвращать девочек. Брянщину тогда уже бомбили, поэтому женщине приходилось при авианалёте выбегать вместе со всеми из поезда и прятаться в лесополосах. К счастью, вернулась в Москву вместе с дочерьми.



Чуть позже, когда Москву начали бомбить, Люся вместе с однокашниками стала дежурить во дворе своего дома. Как только объявляли воздушную тревогу, ребята помогали старикам и женщинам с детьми спуститься в подвал дома, где было импровизированное бомбоубежище. Сами подростки не спускались: стояли вдоль стен дома и зорко следили за тем, чтобы не было пожара. Если же видели, что вражеские самолёты сбрасывали зажигательные бомбы, то поднимались на крыши, чтобы их потушить.



Люся как раз заканчивала курсы машинописи, когда на занятия пришла группа из Свердловского райвоенкомата. Осмотрели. Люся бодро отрапортовала, что чувствует себя хорошо, совершенно здорова и хочет воевать.



Девушка, которой только-только исполнилось девятнадцать, оказалась годна к воинской службе. С удовольствием отрезала надоевшие косы, которые до армии мама категорически запрещала стричь, надела военную форму - «ту самую, старого образца, еще без погон» - и отправилась вместе с другими новобранцами обучаться навыкам военного искусства. Через два месяца Люсю распределили в первый штурмовой авиационный корпус. Он формировался в Москве около Тушинского аэродрома. Оттуда и отправилась девушка ещё через два месяца на столь желанный фронт. На тот момент Калининский. За это время она сумела переучиться с машинистки на оператора аппарата СТ-35. Так что на фронте была связисткой.



- У каждой из нас была именная винтовка. Господь миловал – мне не довелось стрелять в человека. Потом многие спрашивали: смогла бы? Не знаю… Но думаю, что нет, пожалела бы, наверное… Сказать, что на фронте было сложно, значит не сказать ничего. «Мы выжили, потому, что были молодыми» - говорит Людмила Ивановна. Бомбёжки, фронтовые дороги, точнее, их полное отсутствие, грязь, постоянное недоедание и усталость. Но страшнее всего было терять друзей.



Людмила Ивановна всю свою жизнь посвятила служению людям и, может, немного в меньшей степени, спорту. Играла за ЦСКА в волейбольной команде. Собирала однополчан, возглавляла впоследствии совет ветеранов клуба армейцев. А ещё обошла чуть ли не все подмосковные леса – очень уж любит она «тихую» охоту. Возле своего многоквартирного дома фронтовичка высадила множество деревьев, кустарников и цветов – тяга к природе у неё с детства. Клещей и прочую живность женщина, кстати, не боится: «меня фашисты не взяли, клещи уж точно не возьмут».



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