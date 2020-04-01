Армия определяет лицо страны

Русский офицер – понятие уникальное. Аналога ему, пожалуй, нет ни в одной стране мира. Эти сакральные слова, рисуют образ справедливого, мудрого воина, отца солдатам, который всегда стоит на защите интересов Родины. Исторически сложилось так, что чаще всего именно люди военные и армия были спасителями нашей страны. О русском офицере и русской армии мы поговорили с одним из самых известных военачальников современной России, председателем Комитета Госдумы по обороне, Героем РФ, генерал-полковником Владимиром Шамановым.

– Владимир Анатольевич вам как никому лучше удастся сформулировать, какими чертами должен обладать русский офицер? В чём главное отличие ментальности русского офицера и западного?

– Черты русского офицера формировались всю нашу историю. И сила их росла, по мере нарастания числа войн, которые вело наше Отечество, за всё время своего существования. Наиболее ярко эти черты отражены в трудах наших историков – С. М. Соловьёва и Н. М. Карамзина – в описании военачальников, которые нам дороги и которыми мы гордимся. Это Суворов, Кутузов, Скобелев, Драгомиров, Багратион, Барклай де Толли, атаман Платов, адмиралы Ушаков и Нахимов и многие другие. Нельзя обойти и стороной тех, кто принял на себя непростое бремя гражданской войны между теми, кто жаждал разорвать Россию на клочья и теми, кто объединились вокруг основателей Красной Армии. Большая часть офицерства встала на защиту не большевиков, а родного Отечества. Это знаменитый Брусилов, это храбрые солдаты и унтер-офицеры Первой Мировой войны, Будённый и многие другие, из которых потом выросли талантливые полководцы, сломавшие хребет фашисткой нечисти, напавшей на нашу страну. Это великие полководцы – Жуков, Рокоссовский, Ватутин, Говоров и многие другие.

Русский офицер плоть от плоти человек своей Родины, своей земли. И под этим влиянием – и до революции, и после неё, и сегодня – русский офицер впитал в себя лучшие качества всей нашей многонациональной Родины. Причём не обязательно «русский офицер» – русский по национальности. Вспомнить, например, Багратиона и Сабанеева, маршалов Баграмяна, Бабаджаняна, генерала Рахимова… Назовите мне хоть одну армию мира, особенно западную, у которой есть такие традиции? Их просто нет.

Нам надо беречь офицерский корпус нашего государства, лелеять его и воспитывать. Мы должны постоянно помнить великие слова императора Александра III: «У России только два союзника – её армия и флот».

– С кого, на разных этапах жизни, вы брали пример?

– Я ведь из того поколения, когда только зарождалось телевидение, поэтому многие образы почерпнул из книг. Брали пример с фронтовиков. Наше великое счастье было присутствовать на «маёвках», 1 и 2 мая. В праздничные майские дни фронтовики надевали ордена. Эти скромные люди в повседневной жизни ходили, как правило, в невзрачной одежде. Эти трудяги, работавшие по многу часов в сутки без выходных и праздников, в такие дни менялись. Лица их светлели, они плакали от счастья и рассказывали самые невероятные эпизоды фронтовых будней.

Конечно, спасибо большое советскому кинематографу, который создал замечательные образцы, ставшие для нас, советских мальчишек, образами для подражания. Лично для меня таким стал командир взвода Варавва из фильма «Офицеры» и его друг, и сослуживец Трофимов. Жизненный путь этих офицеров стоял тогда всегда перед моим воображением и продолжает меня волновать и сегодня. Они вдохновляли ответственно относиться к приобретаемой профессии, беззаветно любить свою Родину, беспрекословно выполнять присягу и учить этому своих подчинённых. Терпеть, когда трудно, преодолевать все невзгоды.

На каждом жизненном этапе возникали всё новые образы. Это естественный процесс. Чем я глубже познаю историю нашей страны, тем больше появляется людей, которым я готов подражать в сегодняшней жизни. Мы богатая страна. Здорово иметь много героев, на которых можно равняться. Мы героическая страна.

– Есть ли какие-то качества в вас, которые, как вы считаете, мешают вам и вашим близким?

– Два качества, которые, пожалуй, мешают – это вспыльчивость и обострённое чувство справедливости. С другой стороны, если бы их не было, то это был бы уже другой человек, а не Шаманов. Так что в моих недостатках – мои же плюсы.

Безусловно, моим положительным качеством, наверное, является то, что я незлопамятный. По крайней мере, большинство моих подчинённых об этом говорят. Да и я, чем старше становлюсь, всё больше воцерковляюсь, а там одна из добродетелей – это прощение. Даже своих врагов. Хотя мне это нелегко, но я стараюсь.

– Во время войны в Чечне в некоторых СМИ стали писать о вас, как о человеке, который принимал непростые и даже жестокие решения. Как не сломаться под давлением общественности и оставаться верным своему делу?

– Хочу, ответь прямо, по-солдатски. Так сложилось, что после развала СССР, общественным мнением напропалую крутили известные подонки – Березовский с Гусинским и руководимые ими СМИ. Те байки, которые они насочиняли не стоят ломанного гроша, и они меня нисколько не интересуют. Я никогда не воевал ни с одним народом моей страны. Я воевал только с международными террористами. Что и сегодня готов сделать, если потребуется. Не раздумывая.

В правоте же своего дела я был убеждён, видя ту самоотдачу, которую героически проявляли мои подчинённые в неимоверно тяжёлых условиях. Мнение моих солдат и офицеров, а особенно сохранность их жизни и здоровья, были для меня главным мерилом моей профессиональной пригодности и верности истинным интересам России. Да, было нелегко этим героическим людям объяснить, что оценка тех или иных действий – это не позиция государства, а позиция мелкой кучки негодяев. И что солдаты и офицеры делают очень важное и нужное для Родины дело.

– Часто можно встретить позицию – не служил, значит, не мужик. Разделяете?

– Я её никогда не разделял, хоть и посвятил всю свою жизнь военной службе. Истина где-то посередине. Нельзя поддерживать то, как после развала СССР многие родители, за взятки и другими способами, всячески пытались оградить своих сыновей от службы в Вооружённых Cилах. Есть печальная статистика – она подтверждается и солдатскими матерями того времени, которые сегодня уже стали бабушками – многие не служившие сыновья сели на шею своим родителям уже со своими детьми.

Но нельзя не поддержать мнение, что талантливые и подающие надежды учёные, врачи и многие другие специалисты, которые востребованы обществом, больше принесут пользы на «гражданке», работая по профессии, чем, если бы они бегали с автоматом по учебным полям.

Сегодня, когда у нас армия становится более профессиональной – имею в виду службу по контракту – этот вопрос постепенно сходит на нет. Меня это как профессионального военного не может не радовать.

Хотя по большому счёт, так у нас на Руси повелось, отношение к человеку, который отслужил в армии более почтительное.

– Почему, на Ваш взгляд, многие призывники, отслужившие в армии, говорят о ней что, хотя и прошли школу жизни, но всё же зря потеряли там время?

– Не думаю, что эти разговоры очень актуальны. Мне часто приходится общаться с ребятами отслужившими 1 год по призыву. Я их даже специально подначиваю, чтобы они мне не как генералу, а как отцу или даже скорее деду, честно сказали – получили ли они удовлетворение от службы за этот год? И большинство из этих ребят говорят, что 1 год – мало.

Мужское общежитие – оно особенное. Здесь такие законы и взаимоотношения, которые на «гражданке» вы не увидите никогда. Не случайно армию называли, называют и будут называть школой жизни – многие качества молодого человека формируется именно в этот период. Поэтому армия во многом и определяет лицо государства.

Я, например, срочную службу не проходил. Но с первого дня пребывания в должности командира взвода по окончании училища в своём подразделении, где был командиром 2-го взвода, а это была артиллерийская самоходная батарея, никому не позволял проявлять элементы так называемого «ветеранства». Из соседнего взвода помню паренька по фамилии Луцких из Кургана, он был КМС по самбо. Я его постоянно предостерегал, что если он не прекратит своих попыток, то железобетонно плохо закончит и окажется в лучшем случае в дисбате, а то и вовсе в тюрьме. И этот Луцких, с которым мы прослужили в этом подразделении полгода, наградил, я считаю, меня самой первой наградой – он сфотографировался в лаборатории, где они готовили свои дембельские альбомы и на этой фотографии, которую я храню в своём семейном альбоме, написал мне: «Лейтенанту Шаманову – ярому борцу с «дембелизмом» от «дембеля» Луцких! Спасибо за науку!».

Разве это можно забыть? Поэтому в той среде были хорошие примеры, были и плохие. У нас в десантных войсках не допускалось каких-либо перекосов. Всегда был жёсткий и даже жесточайший спрос за рукоприкладство. Как можно готовиться к десантированию в тыл противника, если с тобой пойдёт в бой тот, над кем ты в мирной жизни издевался? Практика войны хорошо помнит случаи, когда в таких коллективах просто стреляли в спину и убивали. В мирной жизни этого, понятное дело, не происходило. Сегодняшняя армия, которую мы называем «Вежливые люди», если не до конца, то во многом искоренила эти тёмные стороны армейской жизни.

– Возможно ли в перспективе заменить военную подготовку в армии тем же ДОСААФ или Юнармией?

– ДОСААФ – государственная организация. Уже сейчас они по решению Генерального штаба Вооруженных Сил РФ готовят десятки тысяч специалистов в интересах всех силовых структур. Юнармия – это общественная организация. Она занимается юношами и девушками, где не ставится задача быть военными, а ставится задача быть патриотами своей страны. И попутно учат юнармейецев прикладным навыкам, которые полезны в обычной жизни. Приучают к спорту через сдачу нормативов ГТО, учат оказывать первую медицинскую помощь, делать перевязку, ребят учат стрелять из разного оружия и многое другое. Это скорее подготовка будущих сознательных, взрослых граждан нашего государства.