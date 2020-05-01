Мужчина дважды не присягает

На счету Г. А. Исаханяна десятки успешно проведённых операций и боевых задач. Свой путь он начинал в знаменитом Рязанском высшем воздушно-десантном училище, в 27 лет в должности комбата 350-го гв. пдп воевал в Афганистане, был миротворцем в Боснии и Герцеговине в 1996-1997 гг., в 1998 г. также в составе российских миротворческих сил был в Абхазии, затем обе чеченские кампании уже в должности комполка 234-го гв. пдп в 76-й гв. дшд. Тот самый случай, когда на войне был чаще, чем дома. 28 июня 2000 г. за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, полковнику Г. А. Исаханяну присвоено звание Героя Российской Федерации.

О том, что из себя представляет главная задача для офицера, как не стать «машиной» на войне и нестандартных решениях в нашем интервью с Героем.

– Геворк Анушаванович, могли вы представить себе в детстве, будучи маленьким мальчиком, что станете военным?

– Предо мной никогда не стояло вопроса быть или не быть военным. Меня всегда привлекала военная служба – то летчиком хотел быть, то ещё кем-то. Нравилась организованность, целеустремлённость служивых людей. В школе зачитывался мемуарами наших знаменитых лётчиков, особенно А. Покрышкина.

Но одна встреча все же повлияла на мой выбор. В параллельном классе учились два мальчика, у которых родители были военные, а мы ходили в их воинскую часть заниматься самбо. Один из офицеров-тренеров, который нас учил, был чемпионом ВС СССР и до прибытия в эту часть служил в десантных войсках. Он много рассказывал историй о Рязани, о десантных войсках, о самом Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантное командном училище. После этого я и поставил себе цель поступить в РГВВДКУ. Поступил, отучился и в итоге прослужил 33 календарных года.

– За время службы могут случаться ошибки или недочёты. Анализируете ли вы их? Как справлялись с неудачами? И как не «съесть» себя самого за эту ошибку?

– Не ошибается тот, кто не работает. Командир всегда должен анализировать – любую ситуацию, которую он прошёл. Без разницы, в мирное время, военное, большое или малое было мероприятие – он всё равно проводит анализ на предмет что получилось, а что нет.

Для чего это делать? Есть поговорка: «За одного битого – двух не битых дают». Когда ты что-то проработал и потом это проанализировал, то у тебя формируется этакий регламент действий, появляется опыт. Он помогает в будущем принимать решения быстро, правильно и на автомате.

Но порой бывает так, что «звёзды сошлись», стечение обстоятельств, которые невозможно было учесть – в итоге все твои расчёты оказались не такие точные. Ладно, если это случилось в мирное время. А если на войне и не дай боже кто-то погиб, и ты не сумел предвидеть эту ситуацию до конца, то конечно же, винишь себя в этом. Анализируешь себя, ситуацию, почему ты не просчитал? Всё учесть невозможно, но к такому идеалу стремиться нужно.

Как себя уберечь, чтобы эта мысль тебя как червячок не грызла? Только дальше заниматься делом. Переключаться на выполнение поставленных задач и идти вперёд. Только так ты выживаешь на войне, а иначе крыша может поехать. Будешь постоянно думать об ошибках – ситуации станут только хуже. Голова будет забита не тем, как эффективно провести операцию, а как не ошибиться. Это деструктивный путь.

– Не останавливаться и идти дальше – это вы по натуре такой человек или же военных этому учат?

– Офицер – это профессия. Офицер уровня командира полка и выше проходит весьма длительную подготовку – после училища он ещё как минимум в Академии обучается. Плюс есть практика в виде прохождении службы. Не бывает так, что родился, закончил училище, резко война, а ты сразу такой весь из себя идеальный на ней. Всё приходит со временем и у каждого свой путь взросления и становления.

Во время Великой Отечественной войны у нас было много великих полководцев – Жуков, Рокоссовский и другие. Но мы всегда очень мало говорили об Иване Даниловиче Черняховском, который начал войну полковником, а к 1944 году был уже генералом армии и командующим фронтом. Всего за 3 года войны он проделал огромный путь.

Так и сейчас. Любой полковник растёт, как Черняховский, только в мирное время это происходит чуть дольше. Сама по себе война или военные конфликты – место, где в человеке всё концентрируется. Это как катализатор. На войне очень быстро взрослеют – не просто так там день считается за три. Бывает одного боя хватает для того, чтобы ты поседел, чтобы поменял свои взгляды.

А главная задача офицера на войне в том, чтобы твои подчинённые выжили. Высший кайф для военного – это когда ты выполнил боевую задачу и все твои люди живы. Это квинтэссенция твоего «я», как человека и офицера, теории и опыта.

– Получается нужно пройти по тонкой грани – быть максимально эффективным, но и человеческие чувства сохранить.

– Именно. Если на войне теряешь человеческие чувства, превращаешься в «чиновника», становишься машиной, то тебя нужно убирать. Ведь эффективность твоей работы будет низкой.

Когда я служил в Афганистане, в нашем полку и дивизии сложилась такая атмосфера, что если у тебя после операции есть раненый, то возвращаешься на базу с очень тяжёлым сердцем. Нужно будет объяснять командирам, как ты вообще это допустил и что именно не предусмотрел, из-за чего твой подчинённый пострадал. А если есть, не дай боже, погибшие, то моральный груз ещё тяжелее.

Поэтому отношение к своим солдатам было очень бережным и трепетным. Нет, мы не сюсюкались с ними – война жёсткая вещь. Но даже на войне нужно проявлять человеческие и отцовские качества.

– Как выстраивали такие отношения с подчинёнными?

– Успешного рецепта нет. Это получается как-то само собой. Твой командирский опыт и знания – ключ к правильным взаимоотношениям и правильным управлением подразделениями. Подчинённые же тоже тебя изучают и со временем улавливают твои интонации и понимают с полуслова. Высший пилотаж в таком взаимопонимании это когда не говоришь: «Приказываю то, это и то», а достаточно сказать: «Вася, слева там то-то. Быстро!» и он уже понимает, что нужно сделать.

Это только в кино приказы формулируются очень длинно. На войне на это времени нет.

– В Вооружённых Силах есть место творчеству?

– Два офицера всегда найдут разное решение одной и той же задачи. Это как попросить сочинение написать – итог может быть примерно одинаковым, а изложение разным. Всё зависит от практических и теоретических знаний командира, его личности. И здесь уже появляется место для творчества.

В 1999 году в Чечне, когда мы выполняли задачу по блокированию Гудермеса, мы переходили рисовые чеки (каналы с водой на рисовых полях). Нам нужно было ввести противника – а он был в прямой видимости – в заблуждение, занять более выгодную позицию. Я принял решение, что мы выдвинемся ночью, на боевых машинах. Чтобы нас не обнаружили мы выключили фары, горели только задние габариты, чтобы никто не заплутал в колонне. А чтобы противник не мог точно определить местоположение по звуку – двигались на холостых оборотах двигателя. Всего порядка 80 машин! Я же шёл впереди колонны как «проводник». Противник понял где мы только утром, когда увидел, что мы уже заняли высоты рядом с ним.

Вот такой способ ни в одном учебнике не описан. Это решение ко мне просто пришло.

– Многие молодые люди считают, что карьеру нельзя построить одновременно с личной жизнью и наоборот. Поэтому надо сначала заняться одним, а затем другим.

– Я полностью не согласен, что должно быть разделение на этапы. К тому же всё зависит ещё и от человека, которого ты предполагаешь своим спутником жизни. Если он согласен идти с тобой рука об руку, он тоже для себя должен принять решение. Вы на берегу должны определиться, что всё не может быть в розовом цвете. Возникнут ситуации, когда нужно будет отдавать время, здоровье, терпение, придётся ждать. Когда есть такой надёжный тыл в лице супруги, и она всё это понимает, то офицеру и служить проще. Это применимо и к гражданской жизни.

– Жена военного – это профессия?

– Конечно. И, к сожалению, бывают случаи, когда некоторые женщины этого не выдерживают.

– Что для вас значат слова «Служу Советскому Союзу», «Служу России», «Служу Родине»?

– Мужчина присягает один раз. Нельзя присягнуть дважды. В детстве мне и многим говорили: «Если у тебя хватило наглости что-то сказать или сделать, то у тебя должно хватить мужества ответить за сделанное или сказанное». А присяга – это не просто слова. Они обладают силой, в них есть энергия. Эти слова произносишь перед строем, перед своими друзьями. И после этого они не могут оставаться просто словами.

Плюс в Советском Союзе и само государство работало над воспитанием гражданина. Причём эта работа была многоуровневой. Поэтому для нас вопрос служения Родине и что такое Родина, даже не стоял. Это было само собой разумеющееся. Это как мама – она одна, и она есть, какая есть. Мы её не выбирали – природа нам её дала и всё. Также и с Родиной.

Конечно, было трудно переходить из одной формации в другую, когда был развал СССР. Конечно, были сомнения – военные и гражданские очень много назадавали вопросов сами себе. Многие ушли из Вооружённых сил, ведь времена были очень тяжёлые – мне, например, приходилось по ночам работать грузчиком после службы, чтобы обеспечивать семью.

Но вместе с тем ведь есть и сознание того, что ты же мужчина. Ты дал слово. Когда-то клялся в том, что будешь служить Родине. Ты здоров. В состоянии это делать. У тебя есть знания и опыт. Разве можно в такой трудный момент бросить Родину?

Да, кто-то выбирал бизнес, быстрые деньги, лучшую жизнь, а кто-то продолжал тянуть эту лямку, какой бы она не была. Ведь кто-то же должен. Есть такая профессия – Родину защищать. И ты этим не кичишься, а просто занимаешься своей работой.

90-е годы – это ведь трудные времена не только для нашей страны, но ещё и для военных. Тогда вооружённые конфликты шли буквально один за одним. Гражданская война в Грузии, Грузино-абхазская война, Южноосетинская война, Осетино-ингушский конфликт, Таджикистан, Чечня, Югославия…

Я тогда был больше на войне, чем дома, как и мои коллеги. Задавал ли я себе вопросы? Конечно. Тем более, когда не было зарплаты в 90-е, когда в воздухе витала безысходность. Все ходили хмурые, разговоры только об одном и одни и те же, куда бы ты не пошёл.

Тогда просто нужно было выжить. А помогал в этом внутренний стержень, который был закалён и бытовым жизненным опытом, и войной в Афганистане.

– Вы сейчас заместитель начштаба «Юнармии» г. Москва, постоянно работаете с детьми. Как вам молодое поколение?

– Дети они такие, какие есть согласно сегодняшним требованиям и обычаям. Они более продвинутые, чем дети моего поколения, в чём-то более целеустремленные и такие же любознательные, как были мы.

Дети XXI века – достойные граждане нашей страны. Если раньше мне это только казалось, то сейчас я в этом уверен. Эти дети в состоянии решать задачи, брать на себя ответственность. Только для этого им нужно давать возможности. Когда ты даёшь ребёнку возможности и право выбора, то он понимает, что с ним разговаривают уже как со взрослым и умным человеком. Но главное, детям нельзя навязывать, врать.

Сегодня невозможно сказать: «Стой! Это всё бред в вашем интернете, а я знаю лучше!». Нет, так нельзя. Ты должен дать выбор. Но при этом должен и личное мнение преподнести аргументировано, в качестве альтернативы. В интернете много информации и правдивой, и нет – мы не всегда можем с уверенностью судить о её качестве. И чтобы этой информацией воспользоваться правильно, нужно иметь какой-то жизненный опыт. Когда ребёнку говоришь, где настоящая информация, как работать с источниками и где их искать, то он начинает понимать жизнь по-другому.

В «Юнармии» мы проводим конкурс по знаменательным датам – день образования гвардии, контрнаступление под Москвой, день РВСН и т. п. Мы предлагаем детям написать или снять видеоролик на эту тему, всё что угодно, но только с одним условием – это не должно быть списано из интернета. Просим, чтобы источники были многоуровневыми – что-то можно взять из сети, что-то из книги, что-то из фильма. Таким образом мы настраиваем ребёнка на то, чтобы он самостоятельно покопался в информации, разобрался в вопросе, сам сделал вывод и сформировал своё личное отношение. Если дети хоть раз провели такую работу – они становятся другими.

Диана ЧЕРНИКОВА,

студентка 1 курса ИГСУ РАНХиГС