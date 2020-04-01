Подводный флот – это судьба

В Вооруженных Силах каждый род войск считает себя особенным. Споры, кто кого перещеголяет – артиллеристы, моряки, лётчики или десантники – часть военной службы. И даже внутри родов войск есть своё негласное деление. Например, моряк-подводник никогда не скажет, что он просто «моряк». В рамках проекта «Говорят Герои. Диалог поколений» мы пообщались с И. Н. Козловым, контр-адмиралом, подводником, Героем России, который участвовал в сложнейших переходах подо льдами Арктики. О выборе, судьбе и традициях в подводном флоте.

– Илья Николаевич, вы ведь закончили радиоприборостроительный техникум. Как решили стать подводником?

– Чтобы стать офицером военно-морского флота, кадровым военным, необходимо закончить высшее военное училище (сейчас военно-морской институт). Я же действительно закончил Московский радиоприборостроительный техникум. Сейчас он называется Московский техникум космического приборостроения. Ещё в школе я увлекся радиомоделированием. Но так называемая «морская романтика» никогда не покидала моей души. В детстве мама одевала меня в матроску, я любил фильм «Алые паруса», поэму М. Ю. Лермонтова «Моряк». Поэтому дальнейший мой выбор был очевидным.

Служба на атомных подводных лодках – это всегда или судьба, или приказ. В моем случае – первое. После окончания техникума меня по распределению отправили работать в ЦНИИмаш в Королеве. Тут же, в ноябре 1970 г., призвали в армию и отправили в Спасск-Дальний в школу младших авиационных специалистов. Там я получил специальности оружейника и стрелка-радиста на Ту-16 с перспективой службы на Ту-22. А дальше было счастливое стечение обстоятельств. Приехала комиссия по отбору кандидатов для поступления в высшие военные училища Министерства обороны. Море в душе все еще звало и потому я изъявил желание поступить только в Военно-морское училище радиоэлектроники им А. С. Попова (ВВМУРЭ).

– А дальше?

– После успешной сдачи вступительных экзаменов я в 1971 г. был зачислен на 1 курс вычислительного факультета ВВМУРЭ им А.С. Попова в класс подводных лодок с перспективной специальностью «Боевые информационно-управляющие системы подводных лодок», с квалификацией военный-инженер по электронике. Началась учеба. В ходе нее была практика на кораблях и подводных лодках.

Во время учебы, на младших курсах, исполнял должность старшины роты и занимал должность заместителя командира роты по воспитательной работе.

После успешного окончания пятилетнего обучения в ВВМУРЭ я получил звание лейтенанта-инженера (позже приставку «инженер» в званиях советской армии отменили). По распределению и по собственному желанию был отправлен командиром группы по электронике на современную, на тот момент, атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 671РТМ «Щука», на Тихоокеанский флот. Причём к моменту распределения она ещё не была достроена.

После этого началось формирование нового экипажа, учеба в специальном подготовительном центре, слаживание работы команды, а затем и сам переход к месту испытания и к месту базирования АПЛ. Началась многолетняя служба на корабле ВМФ, со своими радостью и невзгодами, житейскими вещами и прочим.

И. Н. Козлов, контр-адмирал, подводник, Герой России, фото соцсети

– Расскажите о первом погружении. Чувствовали что-то особенное?

– Если честно, особых эмоций у меня не вызвало, поскольку к этому уже все были готовы. Конечно, это необычно и интересно, когда вода заполняет цистерны главного балласта, а потом воздух под высоким давлением выталкивает её и осушает цистерны при всплытии. Но очень быстро это становится обыденностью и потом уже особенных ощущений не вызывает. Это часть работы, часть устройства подводной лодки.

– А какое погружение из совершенных вами можете назвать самым опасным?

– Как раз процесс передислокации лодок с Северного флота на Тихоокеанский. Самый короткий путь – подо льдами Арктики. Это сложные походы, чреватые гибелью людей в случае аварийной ситуации – например, пожара или поступления воды. Чтобы этого не допустить перед походом проводятся усиленные тренировки, тренировочные переходы, да и весь процесс перехода управляется непосредственно ВМФ. Также в таком походе проводится авиационная разведка маршрута, а ледоколы готовят места, где подводная лодка смогла бы выйти из-подо льда.

Самое сложное – это выход из-подо льда в условиях так называемого мелкого моря. Этим отличался последний, третий, переход, поскольку район выхода из-подо льда, около Берингова пролива, был практически полностью покрыт льдом, и пришлось очень долго (около суток) искать чистый участок воды. Глубина моря там 50-100 метров, а длина подводной лодки – 150 метров. Это потребовало полного напряжения всего экипажа, и практически весь личный состав нес вахту по тревоге. Но мы справились.

– Каково это плавать рядом с атомным двигателем? Не страшно?

– Да, в процессе службы и плавания под водой были и случаи возгорания, и поступления воды. Но если всегда следовать инструкции и не паниковать, то любую беду можно предотвратить. Основной источник энергии на АПЛ – ядерная установка, которая априори предполагает выполнение строгих мер безопасности. Все эти правила безусловно отрабатываются и регулярно повторяются и офицерами, и адмиралами, и матросами. Совместными и слаженными действиями экипажа и приказами командира АПЛ работает эта огромная система.

– Поделитесь какими-либо обрядами, традициями, которые вы соблюдали каждый день.

– Вообще-то традиций у моряков много. Во-первых, в надводном положении, как и все военные суда, при встрече друг с другом в море приспускают военно-морской флаг – Андреевский. Делается это всегда в знак дружеского приветствия. Еще в последнее время пошла традиция – при первом погружении новичку необходимо выпить плафон забортной воды с закрытыми глазами и поцеловать раскачивающуюся кувалду, обмазанную смазкой. Эти обычаи пришли к нам от моряков, и я, как командир подводной лодки, их не приветствовал. Лучше все же памятная открытка с печатью ПЛ.

Из других традиций – офицер в кают-компании должен быть в рубашке с погонами, а не в рабочей одежде. Столы должны быть накрыты белой скатертью, а в день рождения именинника поздравляет командир ПЛ на центральном посту и вручают торт.

Приятная традиция связана с успешным окончанием операции или учебных стрельб – на пирсе вручают жаренного поросёнка. У нас все жестко и дисциплина четкая, но правило «делу время, а потехе – час» все же соблюдается.

Кристина Устьева, студентка 1-го курса журфака МГУ