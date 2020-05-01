Экипаж подлодки – это кулак

Путь в профессионалы часто начинается со случайного стечения обстоятельств. В 6 классе Александр Астапов увлекался спортивной греблей. Когда встал вопрос куда поступать – все мысли только о небе. Однако в лётное училище путь оказался закрыт из-за недостаточно крепкого для службы в ВВС здоровья. Он не отчаялся – решил поступать в морское училище с прицелом попасть в авиационные классы. В итоге водная стихия победила воздушную. О том как это произошло, в чём особенность службы на подлодке, о сложности походов подо льдами Северного Ледовитого океана и особом отношении к кораблю в нашем интервью с Героем России, капитаном 1-го ранга Александром Астаповым.

– Александр Сергеевич, трудно ли попасть в подводники и как получилось, что хотели в небо, а попали под воду?

– В моем училище было 2 подводных класса и только треть учеников попала на службу в подводники. Я этого целенаправленно добивался и в итоге прослужил 31 календарный год на атомных подводных лодках (АПЛ) всех 3–х поколений.

Изначально хотел поступать в лётное училище, но подвело сердце. А вот в морское пустили! Там было 3 факультета: надводный, противолодочный и береговой. Я хотел попасть именно в береговой, потому что там были авиационные классы. Но на собеседовании командующий училища сказал, что сейчас в ВМФ возникает необходимость в атомных ракетных подводных крейсерах. И на них нужны специалисты «крылатчики» - специалисты по крылатым ракетам, нужны целевики, которые бы это изучили. Вот так командующий меня уговорил, о чём я ни дня не пожалел.

– Что запомнилось больше всего за время службы?

– Я никогда не забуду аварию на К–431. Мне пришлось взять командование подводной лодкой на себя и вести борьбу за живучесть АПЛ в условиях радиационной опасности.

– Вы сравнили эту аварию с Чернобыльской. В чём схожесть?

– По принципу. Только на ЧАЭС проводили опыты, а тут сорвалась пятитонная крышка реактора и произошёл выброс наружу его содержимого. Под крышкой реактора забыли электрод от сварки и когда стали проверять реактор на герметичность произошёл тепловой взрыв.

– Осознавали в тот момент опасность?

– Ни о чём не думал, кроме того, как спасти людей и корабль.

– Можно сказать, что операция прошла успешно?

– Будем считать, что да. Половины из тех, кто тогда со мной пошёл, а потом продолжил службу, уже нет в живых.

– Существует тенденция, что молодые люди избегают службы в армии. Как думаете, в чём причина?

– Если судить по тем беседам, которые проводим в колледжах, кадетских корпусах, школах, то я вижу другую молодежь. Она, наоборот, стремится защищать отечество, служить в армии. Так что тут все зависит от воспитания. На мой взгляд, стремление избежать армии заключается в непонимании того, зачем туда идти. Молодые люди не представляют себя в армии потому, что не видят результатов их службы. Но если посмотреть на действия нашей армии в Сирии, где ведутся боевые действия против террористов или Италию, где работа армейских медиков проявляется в мирное время, то результат заметен.

– Вам не кажется, что люди разделяют понятия «государство» и «Родина»? Родину любит большинство, а вот армию больше ассоциируют с государством, которое вызывает противоречивые чувства и потому не хотят служить.

– Нельзя разделять эти понятия. Каждый защищает свою малую родину. А государство – их обьединение в нашей стране. Что такое подводная лодка или корабль? Это представительство страны в море, часть государства, которая оторвана от берега. В водном пространстве матросы ощущают свою принадлежность к Родине и чувствуют себя комфортно.

– Что создает этот комфорт?

– Офицерский состав. Экипаж лодки словно сжатый кулак. Вместе выполняет общую задачу. Разожмётся этот кулак только тогда, когда корабль причалит к пирсу.

– Как организована служба на современных АПЛ?

– Экипаж на подводной лодке работает в 3 смены. Первая служит, вторая подвахтенная, а третья отдыхает. И так по кругу.

– У подводников братство теснее, чем на больших кораблях?

– На подводной лодке или все погибают, или выживают. Наверное, в этом причина.

– Расскажите о походе подо льдами Северного Ледовитого океана. В чем была сложность?

– У такого плавания свои законы, отличающиеся от обычного плавания. Морально тяжелее. Когда я служил в управлении по боевой подготовке ВМФ, мы занимались психологической адаптацией моряков подводных лодок, которым придётся плыть подо льдами.

Основная сложность и опасность таких переходов в том, что пространство, в котором подводная лодка совершает маневр, не позволяет всплыть, когда тебе захочется. Поэтому права на ошибку нет. Задача была пройти маршрут безаварийно. Территория Северо-Ледовитого океана - айсбергоопасный участок. Чтобы не столкнуться с ледяным гигантом лодка идёт на глубине более 320 метров. Скорость хода в этот момент составляет не больше 6 узлов (около 11 км/ч), плюс используем шумопеленгование и эхолокацию.

Есть сложность и при всплытии – нужно искать разводья и полыньи. При этом важно изначально правильно занять позицию, потому что всплытие происходит без хода, под небольшим углом в 5-6 градусов. Нужно правильно всё рассчитать, чтобы попасть в этот просвет между льдами.

– Существует такое суеверие, что к технике, например, машине, нужно относиться как к живой, чтобы она не попала в аварию. Как с этим у подводников?

– Корпус подводной лодки — это объединяющая нас всех величина, в которой мы служим. Чисто материалистического отношения к нему не может быть. Когда мы покидали корабль, каждый целовал его. А всё время пока служим на подлодке мы учимся ее понимать и чувствовать, как люди учатся понимать друг друга без слов.

– Что обычно чувствуешь при погружении?

– О чувствах не задумываешься. Сидишь на боевом посту, выполняешь свои обязанности. Ты же не турист, чтобы отвлекаться, глазеть на всё, зацикливаться на восприятии происходящего. При всплытии и погружении все находятся на боевом посту, в готовности №1. Голова занята делом и нет времени отвлекаться на ощущения.

– В 2002 году вы ушли в запас, тяжело было покинуть корабль, экипаж?

– В любом случае, на корабль когда-то приходишь и когда–то с него уходишь. Как правило в должности проводишь 5–6 лет. Так что завершение службы должно быть окончательным. Нельзя войти в одну реку дважды.

Анастасия КОСТЫРКИНА,

Студентка 3-го курса журфака ИГСУ РАНХиГС