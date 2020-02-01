Вячеслав Бочаров: Преодолевая страхи – растёшь над собой

Вячеслав Бочаров настоящая живая легенда. 25 лет в ВДВ, 12 лет в «Вымпеле». Проходил службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, воевал в Чечне, в сентябре 2004-го первым заходил в здание захваченной школы в Беслане. За мужество, героизм и спасение жизни детей Вячеслав Николаевич был награждён Золотой Звездой. В. Бочаров и сегодня продолжает служить России уже в качестве Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, а также ведёт активную общественную деятельность.

О том, как сделать правильный выбор, о чём обязательно нужно подумать перед сном и что такое страх, в нашем интервью с Героем России.

– Вячеслав Алексеевич, можно ли сказать, что поступление в Рязанское высшее училище ВДВ стало определяющим в вашей жизни? Были ли у вас сомнения поступать или нет?

– Не можно, потому что определяющим является не факт поступления в высшее учебное заведение, а процесс выбора. Обращу внимание на слова нашего патриарха святейшего Кирилла, который встречался со студентами в Коломне и сказал: «Годы учебы даются для того, что бы найти свое призвание и, обретя его, следовать ему в течение всей своей жизни». Ведь можно поступить в учебное заведение и понять, что это не твое, бросить его... Именно школьные годы как раз помогли мне выбрать профессию военного. А профессия, связанная с ВДВ, была выбрана, потому что тогда в СССР была определённая государственная политика. Очень много хороших художественных фильмов вышло в то время, связанных с ВДВ и армией. Часто показывали по телевидению учения с участием ВДВ. Эта романтика воздушно-десантных войск запала мне в душу и я захотел поступать именно в Рязанское высшее училище ВДВ. Конкурс был очень серьёзный, 25 человек претендовало на свободное место, но у меня была цель и мечта попасть именно туда и никуда больше. Благодаря им и поступил.

Мне немного жаль молодых людей, которые получив результаты ЕГЭ и аттестат, имеют возможность подать документы сразу в пять вузов. Так может оказаться, что в итоге учиться он будет не в самом лучшем, а лишь пятом в этом рейтинге – ну и что он потом с этим будет делать? Я часто видел людей с высшим образованием престижных вузов, которые работают не по специальности. Получается, они не нашли свое призвание, они не знали, когда поступали, кем хотят быть. А так как аттестат хороший, результаты ЕГЭ хорошие – просто поступали в какой-нибудь вуз, неважно какой, лишь бы получить диплом.

Я не шел в «какой-нибудь» – я шел конкретно в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище им. Ленинского комсомола и неплохо отучился там. На 2 курсе меня приказом начальника училища поставили на должность командира отделения, хотя я в армии не служил. Присвоили звание сержанта, я командовал своими товарищами и вот сейчас мои товарищи из училища, звонят и говорят: «Командир, поздравляю с праздником». Понимаете, мы были равны по возрасту, равны по всему, но до сих пор они называют меня командиром. Это говорит о том, что у нас был хороший коллектив и хорошие взаимоотношения, ну и тот стиль руководства своими товарищами был выбран мной правильно, хотя мне тогда было 18 лет. Даже спустя время мои бывшие однокурсники, подчинённые, найдя меня через интернет в соцсетях, говорят только добрые и приятные слова…

Поэтому служба никого не портит. Я когда встречаюсь с молодежью, всегда им говорю, что не место красит человека, а человек место. Если ты был человеком с большой буквы, относился ко всем равно и с уважением, то каких бы ты высот достиг или не достиг, о тебе останется хорошая память. Главное быть на своем месте, а это нужно избрать как можно раньше.

Вот у нас сейчас есть проект «Эстафета поколений», который я веду, он существует за счет президентского гранта, он как раз отвечает тому посланию президента Федеральному Собранию, где написано: «Нам необходимо возрождать наставничество – оно является той формой сплочения людей разных поколений, которая позволит реализовать наши экономические задачи в виде национальных проектов». Человек, который избрал себе профессию, связанную с руководством коллективами, он должен понимать, что он не просто начальник, а еще и наставник, сколько бы ему лет не было.

– Современное поколение придерживается идеи о том, что в жизни нужно попробовать все. Близка ли вам эта идея?

– Хорошо было бы в жизни попробовать все, но, к сожалению, физический возраст существования на нашей бренной земле ограничен. Не нужно метаться – чем раньше определишься, тем больше попробуешь.

Что значит попробовать все? Если у меня нет таланта писать – ну чего я буду мучить бумагу? А вот если у меня есть талант общения и я могу донести информацию интересно, я этим талантом и пользуюсь. Я после службы востребован именно молодежными коллективами, которые хотят у меня что-то узнать. Метание же происходит от недостатка информации у подростка.

– А кто должен информировать подростка и как помочь ему сделать выбор своей профессии?

– Я давно себе сформулировал такое определение как «государственный заказ на гражданина». Если у нас есть такой гсзаказ именно на гражданина, а не на робота, тогда и будут озадачены Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство спорта, как федерального уровня, так и регионального. Вот какие российские детские или семейные фильмы выходили в последние годы? Их вообще нет. Куда дели детские дома творчества? В СССР был государственный заказ на гражданина. А сейчас руководители регионов не особо понимают, какой им нужен, условно, новосибирец или туляк.

Говорят, что у нас по конституции нет идеологии, но так не бывает, пусто место всегда заполняется. И сейчас это заполнение активно идёт деструктивными вещами. Мне обидно это говорить, но у нас сейчас ослабление духовных скреп между людьми разных поколений.

У меня молодёжь спрашивает о фильме Юрия Дудя про Беслан, который набрал более 19 млн просмотров – это же молодёжь смотрит, а не бабушки с дедушками – мол, посмотрел и у меня много вопросов возникло по нему. Я отвечаю: «А вы меня в этом фильме видели? Разве Дудь ко мне пришёл или к другим участникам, которые занимались минимизацией потерь среди заложников? Зато он нашёл Ахмеда Закаева, который находится в федеральном розыске – террорист, живущий в Великобритании. И этих людей слушают! А не сотрудников «Вымпела» и «Альфы», которых награждали со словами благодарности от всего осетинского народа».

Поэтому, когда говорят, что идеологии нет – это не правда. Как говорится, если не мы, то нас.

– Есть что-то, о чём скажите, что это было самым страшным в вашей жизни?

– Я уже, наверное, такой взрослый, что забыл, чего я когда-либо боялся. Вот когда я был маленький, я боялся темноты. Потом было страшно первый раз прыгать с парашютом. Вдруг я не выпрыгну, вдруг я опозорюсь перед друзьями?

Преодолевая страхи, ты растаешь над самим собой. Что такое страх? Это нормальное чувство, связанное с ощущением опасности. Но если страх тебя парализует и приводит к панике – это гибель. Тем более для человека, который выбрал профессию особого риска. Так что все проходит через познание и преодоления – если смог, поднялся на ступень выше, не смог, то опустился.

В Афганистане я был ранен, но какой там страх? Я командовал подразделением и если бы страх довлел надо мной, я бы и сам погиб и людей погубил. Так что ощущение опасности – это нормально. У меня всегда была адекватная реакция на ситуацию, а чтобы в дрожь бросало или так бояться, чтобы ноги подгибались – такого не происходило. Когда в Беслане бежишь под пулями, ты не думаешь страшно или нет. Ты понимаешь, что это реалии данной ситуации и должен делать так, как отрабатывал на занятиях.

Страшно ли было людям в годы Великой Отечественной войны ложиться на огневую точку? Не знаю, наверное, не страшно. Там ведь другие эмоции превалируют – эмоции боя. Я спрашивал об этом Петра Алексеевича Филоненко – он в 13 лет повторил подвиг Матросова. Петр Алексеевич рассказывал, что ситуация сложилась так, что он оказался ближе всего к ДОТу, откуда стреляли по нашим и убивали его друзей. Другой возможности прекратить огонь, кроме как броситься на неё и лечь, заслонив собой, чтобы спасти их, у него не было. П. Филоненко получил 13 сквозных ранений, чудом выжил.

– Расскажите о цене времени лично для вас. Ведь на принятие решения в вашей деятельности уходили не минуты, а скорее секунды.

– Действительно, время вспять не повернешь, пропущенные минуты и часы превращаются в дни, месяцы, годы, а потом обернулся и задался вопросом: «А что же я сделал?». Может быть, самого главного и не успел? Нужно дорожить своим временем.

Я когда встречаюсь с молодежью, они в конце встречи могут спросить: «А чего бы вы нам пожелали?». Я им рассказываю, что уже много лет веду дневник, где все записываю. Я им говорю: «Друзья мои, когда ложитесь в постель, попробуйте проанализировать весь день, все хорошие и плохие моменты, сколько вы хороших мгновений подарили людям, а сколько плохих. И хорошо будет, если вы ещё и подумаете о том, что же завтра нужно сделать». Если такими вопросами не задаваться, то мы в наше скоротечное время попросту зря его потратим. Время нужно ценить, ведь каждый человек представляет собой то, что он сделал со своим временем. Вот как ты его сумел использовать, так оно и сработало на тебя. Не поступил в институт – на следующий год будет сложнее. Вовремя семью не завёл – потом всё будет труднее и труднее. Не прочитал книгу в школе – потом уже никогда не найдёшь на это время. А непрочитанные книги умеют мстить.