Герой Российской Федерации, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос, взаимодействии с молодым поколением, любви к открытиям и путешествиям и будущем страны. Почему не стоит бояться неудач и как идти по жизни с улыбкой?

– Вы окончили биофак МГУ, биохимик по образованию. У вас никогда не было желания стать врачом и помогать людям? Или вы всегда думали о космосе?

– Я никогда не думал о космосе. Я мечтал быть учёным. Мне казалось, что наука – самое интересное, чем вообще в жизни можно заниматься. И я до сих пор так считаю, потому что это открытие чего-то нового, это исследование. Да, это может быть принесёт кому-нибудь пользу, но самое главное – ты открываешь законы, по которым живёт этот мир, по которым устроена природа.

– И вы до сих пор открываете для себя что-то новое в науке?

– Я, к сожалению, сейчас не занимаюсь наукой. В науке, как и у врачей, - если врач 3 года не практикует, он полностью дисквалифицирован. С учёными, примерно, то же самое – 5 лет ты не в науке – всё, ты не догонишь. Нужно постоянно писать, публиковаться, подавать на гранты. Сейчас я больше преподаватель.

– Какие эмоции вы испытали, когда первый раз вышли в открытый космос?

– У меня с первым выходом, как и со всем остальным в жизни, всё достаточно своеобразно складывалось. Первый выход был с выносом Олимпийского сочинского факела. Я настраивался, но когда я выходил, было сказано, что у Сергея есть 10 минут на адаптацию и, кстати, через 15 минут начало прямой трансляции. Я тут же забыл, что я в космосе, бросился расставлять камеры, которые должны это снимать. И, когда мы закончили с Олимпийским факелом, «Земля» сказала, что есть перерыв 5 минут. И только тогда я осознал – я же в открытом космосе!

Это, конечно, потрясающе. Ты видишь свой космический дом со стороны, видишь всю Землю – в иллюминаторе ты видишь только часть Земли, а тут, в остеклении шлема, я могу увидеть всю планету, понять, что она точно круглая и очень красивая.

– Совершая полёт, есть вероятность, что вы не вернётесь на Землю, вы всегда рискуете. Как вы справляетесь с негативными эмоциями и как настраиваете себя на полёт?

– Самое главное – не думать о том, что тебя беспокоит. Потому что это не конструктивно. Толщина стенки космической станции 1,5 миллиметра – большая вероятность, что что-то может случиться. И, если постоянно об этом думать, то полгода на станции ты не продержишься. Да, ты к этому готов. Ты понимаешь, что делать в случае нештатной ситуации. Ты доверяешь своим коллегам-профессионалам. Надо думать конструктивно и позитивно – концентрироваться на работе, заниматься интересными вещами, фотографировать, делать науку, что-то чинить, наводить порядок в своём космическом доме. И тогда негатив тебя не напрягает. Он присутствует где-то на подкорке, но это, может быть, даже хорошо, потому что страх и стресс заставляют нас быть собранными и внимательными.

– Есть друзья детства, студенческие друзья. А есть друзья космические?

– Конечно. Когда ты прошёл такую длинную историю бок о бок, у людей появляется много общего. Они либо категорически не переносят друг друга на дух, потому что они совершенно разные, либо, наоборот, они очень сближаются, потому что им через многое пришлось пройти. Мы общаемся и вне космоса, мы большие друзья – постоянно перезваниваемся, вместе ходим в походы, поездки, семьи общаются.

– Вы пишите у себя на сайте о путешествиях, и, как мы поняли, любите открывать для себя что-то новое. Какое путешествие стало для вас самым запоминающимся?

– Очень сложно ответить на этот вопрос. Каждое путешествие хорошо само по себе. Конечно, путешествие в космос. Но после полёта в космос у меня создался огромный wish-list тех мест, которые я очень хочу посетить. В этом феврале я ходил на Килиманджаро. Уже третий год мы с друзьями ходим на океанском катамаране во Французской Полинезии. Там ты совсем без связи, в компании верных друзей, совершенно другая стихия, и всё зависит от тебя. Каждое приключение приносит что-то новое, меняет тебя, и ты становишься совершенно другим. Иногда это просто сведения о новой стране, о людях. Иногда – преодоление чего-то у себя внутри. Где-то – общение с друзьями и открытие в них чего-то нового. Это очень ценно. Планов очень много, я надеюсь, что возможности будут совпадать с планами.

– В космосе ваша цель – исследовать пространство. А какая ваша самая главная цель в жизни?

– Прожить жизнь со смыслом. Мне жалко людей, которые просто плывут по течению. А вспомнят ли человека через 10 лет? Через 50 лет? А через 100? Он что-то вообще в мире сделал? Для своих детей, для своих родителей. Очень хочется сделать этот мир лучше. По мимо того, что мы все эгоисты – кто-то в большей степени, кто-то в меньшей – мы хотим жить хорошо, должен быть ещё и высший смысл: зачем мы живём? Для меня это самая большая мотивация. Я хочу приносить пользу, менять мир, хочу, чтобы этот мир стал лучше.

– Сейчас вы – председатель Российского движения школьников.

– Это и есть один из проектов, когда понимаешь, что ты делаешь будущее страны. Когда вырастет поколение Российского движения школьников, это будут совершенно другие люди, которые будут понимать, что это моя страна, мне в ней жить и от меня зависит, какой она будет. Они готовы меняться, они готовы волонтёрить и помогать другим. Я уверен, что когда-нибудь президент страны будет из Российского движения школьников, потому что у нас дети неравнодушные. Очень важно быть неравнодушным, самому сделать красивее свою деревню, свой маленький посёлок, самому сохранить историю своего родного края. Это хороший проект. Он очень масштабный, безумно сложный – сделать организацию, которая будет работать в каждом регионе страны, будет не политизирована и станет нести человеческие ценности. Это очень амбициозный проект. Но, если получится, ещё неизвестно, чем я буду больше гордиться – полётом в космос или хорошей детской организацией. Нам очень не хватает взрослых людей с горящими глазами, которые были бы рядом с нашими детьми, старались бы ни за деньги, ни за карьеру, а за идею сделать новое поколение людей неравнодушных, чтобы у ребёнка не погас огонь в глазах. Сейчас в организации 14 тысяч школ из 46 тысяч школ в стране. Мы будем в каждой школе стране.

– Каково вам взаимодействовать с молодым поколением? Его, всё-таки, считают сложным.

– Я считаю, что каждое поколение непростое. Но и все сильны по-своему. Мы живём в мире глобальной информации. Ребёнок из Якутии делает совместный проект с ребёнком из Калининграда. И в этом сила молодого поколения. Сейчас нет границ. Я очень часто переписываюсь со школьниками, со студентами, с преподавателями. Мы открыты. Это тоже реалии современного мира, когда у тебя много источников информации. Но в этом и есть сложность. Раньше было 4 канала по телевизору и 3 газеты. Сейчас количество блогеров, газет, интернет-изданий, телеканалов бесчисленное множество. Сложно понять, где правда, но это заставляет людей думать, сравнивать и анализировать.

– Каким вы видите будущего гражданина нашей страны?

– Вырастет совершенно другое поколение, понимающее, что всё зависит от них. Успешный человек в будущем – он позитивный. Мы – не унылая страна. Говорят, что русские не улыбаются. Нет, мы эмоционально открытые. Если у нас есть повод улыбнуться – мы смеёмся во весь голос. У нас всё написано на лицах. Хочется, чтобы люди видели вокруг больше позитивного и этим заражали всех остальных. Кроме того, это человек неравнодушный – в этом сила. Человек активный. Проактивный. Человек, который не только высказывает своё мнение, но ещё и показывающий своим примером, увлекает всех остальных. Кто-то в спорте, кто-то в кулинарии, кто-то в журналистике. И, конечно, что человек, знающий свою страну. Когда ты не знаешь историю и культуру, ты не будешь любить Родину, наших авторов, власть. Обучение космонавтов в отряде космонавтики начинается с предмета «История космонавтики», потому что без этого ты не сможешь быть реальных профессионалом и любить свою работу. Так же и здесь.

– Относительно других космонавтов и исследователей, вы более медийная личность. Как вы находите моральные силы на взаимодействие с людьми и остаётесь всегда на позитиве?

– Это сложно, у меня безумный график, встреча за встречей идут. Всё ли зависит от внутреннего настроя? Меня безумно раздражают нытики. Жизнь нужно проживать с улыбкой, нужно радоваться каждому дню. У тебя что-то не получилось? Отлично, радуйся полученному опыту, в следующий раз получится! Очень жалко тратить время зазря. Я же работаю не только с детьми – ещё и со взрослыми людьми, очень много общаюсь с современным бизнесом, рассказываю им про лидерство, командообразовании, работе в стрессовых условиях, но кроме этого рассказываю о том, что люди могут делать эту жизнь лучше. У нас в стране развивается корпоративное волонтёрство. Об этом мало говорят, но многие крупные и небольшие компании имеют благотворительные программы, кому-то помогают. Это становится смыслом корпоративной культуры – ты не только машинка для зарабатывания денег, ты действительно можешь приносить пользу и жить, работать со смыслом – помогать детям в детских домах, высаживать скверы и парки, помогать престарелым. Волонтёров в нашей стране насчитывается 15 миллионов человек. А это огромная часть населения. И это здорово! Мой внутренний настрой – надо общаться, надо рассказывать, где-то спорить, но этим я делаю мир лучше. Я пишу книги, я делаю фотовыставки – ближайшая будет в Санкт-Петербурге. Фотографии мы планируем продать на аукционе, и все деньги пойдут на благотворительность – люди получили частичку космоса и помогли кому-то. Нужно жить с улыбкой и обязательно всё получится.

– Такое отношение к жизни – это с детства, или всё изменилось, когда вы в космос слетали?

– Я был разным. С возрастом я стал более спокойным, до этого я был очень эмоциональным, взрывным. Это позволяет многое успевать – и лыжи, и гандбол, и драматический кружок, и на гитаре я и играл. Это всё развивает, делает сильнее и богаче. Современный успешный человек – человек с широким кругозором. Важно как много вы читаете, как много вы интересуетесь историей и культурой, ходите ли в театр, в кино, регулярно занимаетесь спортом. Это абсолютно непрофессиональные навыки для многих, но это делает человека сильнее и богаче, ему гораздо легче справляться с профессиональными обязанностями.