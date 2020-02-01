«Альфовцы» – люди особенные. И дело не только в том, что воины этого подразделения способны принять вызов любой сложности и высочайшими ратными искусствами. Это ещё и особое восприятие мира, а также уверенность в том, что всё должно быть в нашей стране по справедливости и никак иначе. О том, чем подменили успех, какими качествами должен обладать настоящий человек и когда мы победим коррупцию, с нами поделился Сергей Гончаров, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

– В советское время главным приоритетом в жизни людей были моральные принципы. Сегодня все говорят, что у молодого поколения это не так. Как вы думаете, почему?

– Как и многие мальчишки, в детстве я часто шкодничал. Но больше всего я боялся не того, что мама меня будет ругать или расскажет о проделках отцу, а фразы «Что про тебя подумают соседи»? Общественное мнение – довлело так, что было невероятно стыдно, за любой проступок. Ведь то, что про тебя подумают окружающие, соседи, было высшей инстанцией.

Сейчас же все по-иному. Морали у нас в стране нет! Я не смотрю телевизор. Изредка футбол. Не люблю ни порнографию, ни передачи, в которых начинается копание в грязном белье. Люди приходят на телевидение, рассказывают, наговаривают на себя за деньги. Там заказывают драки, разыгрывают спектакль. Всё это гнусно, всё это показывают по фактически государственным телеканалам. А если у народа нет морали, то и государство естественно не имеет этих принципов. А главное, невозможно определить: человек моральный или не моральный?

Раньше воровство считалось чем-то неприемлемым. Именно для ЛЮДЕЙ. Сейчас если человек на высокой должности и честно зарабатывает, люди вокруг говорят: «Ой, какой дурак, на такой должности и не ворует». Когда это произошло, что впереди всего оказались деньги? Они есть – ты успешный. Нет? Значит ты никто. И неважно, каким путем ты их заработал: убил, украл, получил взятку. Если богатый, то остальное неважно.

Мне жалко тех ребят, которые по-настоящему талантливы, учатся, но у них мама с папой не чиновники. Эти ребята всё работают, упираются, но ведь и так ясно, что без подобного фундамента они дальше офисного овоща не выйдут. Когда простой парень это понимает, он логично спросит: «А почему я должен себя чувствовать в этой стране таким убогим, если я действительно талантлив?». Я не говорю про тех, кто не учится, но я говорю именно о тех, кто способен поднимать нашу жизнь. Это грустно.

– Если сейчас в 21 веке успех равен деньгам, то чему он был равен в вашей молодости?

– Всему, что угодно, но только не деньгам. Раньше ценился труд, труд простых рабочих, столяров, механиков. Они становились работниками месяцами, их уважали. Сколько ты прикладывал усилий и труда, столько и получал в ответ. Все было по справедливости.

– А каково ваше отношение к коррупции в нашей стране?

– Я не хочу скрывать, что органы правопорядка, следствия, прокуратуры больше всего подвержены коррупции, это скрыть уже невозможно. И такое ощущение, что, если господин Навальный стал бы на место Бастрыкина, интерес к телевидению стал бы намного больше, потому что тогда от него бы не отрывали взгляд: «Что ж всё-таки натворили эти люди в нашей стране?». Владимир Владимирович наш пытается и делает всё, чтобы как-то это устранить, но сделать это одному невозможно. Держать в руках такую огромную страну, взять на себя такую ответственность – это сильно. И не сдаться даже после 90-х. Собрать Россию воедино и суметь удерживать. Сейчас при всем негативе к России, я считаю, что наша страна великая и достойна намного большего, чем мы имеем.

Ещё одна вещь, которая меня поражает – в России около 100 олигархов, притом долларовых миллиардеров. И самое забавное, когда показывают по телевизору, что на какую-то свадьбу потратили 20 миллионов, как олигарх купил себе очередной самолет или яхту, а потом следом же на экране плачущие папа и мама, у которых умирает ребёнок, а диктор говорит: «Нажмите, пожалуйста, на кнопочку и пошлите 50 рублей». Я бы на месте Путина вызвал Скворцова, отвечающего за медицину, и спросил бы, сколько у нас в стране детей, которым нужно помочь. Потом собрал всех олигархов и обратился бы: «Вас 100 человек минимум, вот счёт, завтра нам надо собрать на нём около 4 млрд долларов». Вот именно тогда у нас будет полный порядок. А когда просят и так бедных людей помочь детям – это стыд и позор для великой страны.

– Как оценили бы воспитание нынешнего поколения?

– Меня возмущает тот факт, что если вы спросите о наших героях, то 80% наших учащихся не назовут вам ни одной фамилии, но 100% смогут назвать Бузову, Крида. Для меня это ненормально. Но чему удивляться? Государства само своим попустительством это делает. Наше поколение уйдет, будет ваше, но хотелось бы, чтобы и у вас всё-таки было чувство собственного достоинства.

– От своего отца вы унаследовали невероятную собранность и педантичность. Вы никогда не опаздываете. Как вам кажется, каким качествами должен обладать настоящий человек?

– Может быть, действительно это перешло от родителей. Но в то же время она должна воспитываться, если офицер назначает какое-то время встречи с подчиненными, он не имеет права опаздывать, потому что его подчиненные видят, что если он так относится сам к этому, тогда почему подчиненные должны относиться по-другому? Это будет передаваться. Также человек должен быть порядочным в любом понимании: в финансовых делах, политических делах или других. Беречь своё имя – главное. И надеюсь, что когда-то мы вновь к этому придем. За рубежом руководители предприятий дорожат своим именем. Для них потеря имени – потеря всего. А у нас? Проворовался, а через два дня открывает новую фирму. И опять тот же Петров, и опять зарабатывает деньги. Я не понимаю, как человек, который не дорожит своим именем, своей фирмой, своим отношением к делу может и дальше спокойно существовать в этой системе. Но, к сожалению, мы продолжаем так жить.

– В 1992 году вы создали Ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора. Основной задачей являлась помощь семьям погибших товарищей. Очень многое в этом направлении было сделано офицерами, ранее ушедшими из подразделения.

– Наша группа порой не имела возможности даже вылетать в командировки и не имела средств, чтобы покупать консервы, оружие. Наша ассоциация приобретала всё на свои деньги. До сих пор подразделение благодарно за то, что мы поддержали их в такую трудную минуту. У нас до сих пор теплые взаимоотношения, и мы всегда готовы прийти на помощь друг другу. Стоит лишь сказать, что ты из «Альфы», человек сделает всё, что угодно, но выполнит просьбу товарища.

– В 1993 году вы вышли в отставку с должности заместителя командира Группы «А», в звании полковника. Формальным поводом было состояние здоровья, фактически же, как и для многих других офицеров, основной причиной стали идейные соображения – нежелание служить политическим силам, которые пришли к власти в стране. Действительно это было так? Что вас больше всего не устраивало в политике в те годы?

– Когда в Московской городской думе ставился вопрос о недоверии к Ельцину, я был один из трёх депутатов, которые голосовали за импичмент. Я этого никогда не скрывал и не скрываю. Я не мог работать в той ситуации, в которой я жил, в которой жила вся страна. Политика Ельцина для меня была совсем непонятной.

– Есть ли будущее у нынешней России?

– Наша страна никогда не развалится. Можно говорить сколько угодно мол, мы слишком много пьем, у нас полный беспорядок, но стоит случиться беде, народ становится единым целым. Мы выстояли в Великой Отечественной войне, погибло 28 млн самых лучших мужчин и женщин России. После войны мы снова с руин построили нашу страну. Мы никогда не исчезнем.