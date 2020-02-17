Ученые: плохое качество сна провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

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17 февраля 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

кровать, pixabay.com

Ученые из Колумбийского университета в Ирвингском медицинском центре провели исследование и установили связь между плохим качеством сна женщин и развитием у них сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 495 женщин в возрасте от 20 до 76 лет, эксперты изучали качество их сна, время, необходимое для того, чтобы заснуть, а также случаи бессонницы. Также учитывалось, как представительницы прекрасного пола питались.

Выяснилось, что женщины с прерывистым и неполноценным сном значительно чаще употребляли в пищу избыточное количество добавленных сахаров. Дамы, страдавшие бессонницей, постоянно переедали и перебирали с калорийностью. Кроме того, у них наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что нарушение сна приводит к сбоям в организме, в частности к сложностям с интерпретацией сигналов сытости и голода у людей. Подчеркивается, что улучшение качества сна не только способно нормализовать пищевое поведение, но также снизить риск возникновения метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.