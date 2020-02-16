Швейцарские врачи-кардиологи раскрыли доступный способ, как в 2 раза снизить риск сердечного приступа

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16 февраля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько раз в неделю спят днем, снижается.

В последнее время медики стали говорить о вреде дневного сна для здоровья.

Швейцарские ученые тщательно изучили влияние сна в дневные часы на состояние сердца человека. В пятилетнем исследовании приняли участие более 3400 добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет.

Особо изучалась связь между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных заболеваний.

В итоге ученые сделали вывод: риск сердечного приступа у людей, которые регулярно спят днем, выше, чем у тех, кто спит только по ночам, но у тех, кто спит днем два раза в неделю, риск сердечного приступа ниже почти вдвое. Продолжительность сна при этом не важна, - сообщает Focus.

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