Все новости >>

//Здоровье 13+

Швейцарские врачи-кардиологи раскрыли доступный способ, как в 2 раза снизить риск сердечного приступа

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Швейцарские врачи-кардиологи раскрыли доступный способ, как в 2 раза снизить риск сердечного приступа
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько раз в неделю спят днем, снижается.

В последнее время медики стали говорить о вреде дневного сна для здоровья.

Швейцарские ученые тщательно изучили влияние сна в дневные часы на состояние сердца человека.  В пятилетнем исследовании приняли участие более 3400 добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет.

Особо изучалась связь между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных заболеваний.
В итоге ученые сделали вывод: риск сердечного приступа у людей, которые регулярно спят днем, выше, чем у тех, кто спит только по ночам, но у тех, кто спит днем два раза в неделю, риск сердечного приступа ниже почти вдвое. Продолжительность сна при этом не важна, - сообщает Focus.

Российский сомнолог научил, как отоспаться в выходные и не сломать режим дня

ИЧ

//картина дня

В мире

"Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила "украинский феномен" Зеленского Ольга Скабеева

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликована ролик, как Зеленский пародировал президента Украины.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

//новости ан

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

//новости ан

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько…

//новости ан

В Русской православной церкви раскртиковали женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака в ЗАГСе и без венчания. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…