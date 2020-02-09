Сомнолог научил, как отоспаться в выходные и не сломать режим дня

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9 февраля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Сомнолог Роман Бузунов рассказал, можно ли устраивать в выходные «отсыпной» день и спать до обеда. Врач предложил более здоровый способ восполнить дефицит сна, накопленный за рабочую неделю.

«Получается, что человек погулял в пятницу и проснулся в 12 часов дня в субботу. Из-за этого он не захочет ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье и встает опять в 12 часов дня», - привёл пример специалист.

Он отметил, что при таком образе жизни за два дня выходных график сильно сдвигается, и в понедельник становится сложно проснуться вовремя. Сомнолог предложил прибавлять на выходных к своему сну два дополнительных часа, но ложиться в привычное время. Таким образом организм сможет отдохнуть, а режим не будет перестроен.