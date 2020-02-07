Врач рассказал, как спать днём

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7 февраля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов объяснил, сколько можно спать днём, чтобы это не сказалось негативно на ночном отдыхе. Также специалист рассказал, как составить график тем, кто работает по ночам.

«Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», - отметил Борзунов.

Он подчеркнул, что днём не нужно спать более 1,5 часов. Если человек ложиться в 22-23 часа, то днем перерыв следует делать не раньше 16:00. Исключение составляют люди, работающие в ночные смены. Им Борзунов порекомендовал ложиться сразу после возвращения с работы и спать 3-4 часа. В таком случае поздние дежурства не повлияют на ночной сон.