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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач объяснила, что мешает уснуть

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач объяснила, что мешает уснуть
Фото: pixabay.com

Сомнолог Алена Гаврилова заявила, что привычное для многих россиян вечернее действо может стать причиной нарушения сна. Также врач напомнила, что не стоит делать перед сном.

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Врач-сомнолог объяснил, как просыпаться отдохнувшим и бодрым

По словам Гавриловой, привычка засыпать перед телевизором или использовать перед сном гаджеты приводит к серьезным нарушениям сна. «Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - рассказала сомнолог. При этом просмотр остросюжетных фильмов увеличивает негативный эффект.

Врач отметила, что перед сном не нужно переедать, но и ложиться с пустым желудком тоже не лучшая идея. По её словам, «идеальным станет легкий, некалорийный перекус». А вот от кофе и крепкого чая стоит воздержаться. Также эксперт рекомендовала воздержаться от тяжелых физических нагрузок и походов в спортзал за несколько часов до сна.

АБ

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