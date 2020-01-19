Врач объяснила, что мешает уснуть

Сомнолог Алена Гаврилова заявила, что привычное для многих россиян вечернее действо может стать причиной нарушения сна. Также врач напомнила, что не стоит делать перед сном.
По словам Гавриловой, привычка засыпать перед телевизором или использовать перед сном гаджеты приводит к серьезным нарушениям сна. «Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», - рассказала сомнолог. При этом просмотр остросюжетных фильмов увеличивает негативный эффект.
Врач отметила, что перед сном не нужно переедать, но и ложиться с пустым желудком тоже не лучшая идея. По её словам, «идеальным станет легкий, некалорийный перекус». А вот от кофе и крепкого чая стоит воздержаться. Также эксперт рекомендовала воздержаться от тяжелых физических нагрузок и походов в спортзал за несколько часов до сна.