Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Оулу - заявлен в путеводителях как город искусства, который во время нашего посещения полностью это оправдал.

Путевые заметки. Финляндия. Часть первая. Город двух государств, Лапландия

Одновременно в городе проходило аж три фестиваля с различной музыкальной программой: популярная музыка (проще говоря попса); панк и металкор; фолк и блюз. Вдобавок, на торговой площади развернул свои палатки интернациональный фестиваль еды. И это не считая концертов, к примеру, джазовых музыкантов, проходящих на отдельных площадках. Каждый собрал свою публику, хотя цена на билеты варьируется от 17 до 35 евро.













Оулу - заявлен в путеводителях как город искусства, который во время нашего посещения полностью это оправдал. Одновременно в городе проходило аж три фестиваля с различной музыкальной программой: популярная музыка (проще говоря попса); панк и металкор; фолк и блюз. Вдобавок, на торговой площади развернул свои палатки интернациональный фестиваль еды. И это не считая концертов, к примеру, джазовых музыкантов, проходящих на отдельных площадках. Каждый собрал свою публику, хотя цена на билеты варьируется от 17 до 35 евро.











Сам центр старого города компактный и примечателен набережной, с бывшими амбарами, огромной фигурой торгового полицейского, собором и ратушей.













Но самая главная, с нашей точки зрения, достопримечательность расположена в 2 км от центра города. Пляж Налликари обладает песчаной километровой косой, изумительными видами, особенно во время заката, и чистыми водами Ботанического залива. Здесь неглубоко, поэтому для семей с маленькими детьми здесь просто раздолье. Тем более, что пляж обладает развитой инфраструктурой с кафе, раздевалками, парковками, туалетами. При наличии хорошей погоды - это просто какой-то "финский Майами".











Если вдруг будете в тех краях, то не забудьте посетить ресторан "Ravintolla Nallikari", стоящий прямо на берегу моря. В ресторане сервируют ланчи по будням и бранчи по выходным, а местный повар творит просто чудеса. Кухня близка к средиземноморской, рыба нежна и тает во рту, а соусы к салатам выше всяких похвал. Если добавить открытую террасу с видом на море и приятный музыкальный фон, то впечатления останутся просто незабываемые.





















Когда мы общались в Мальме с местными жителями и посетовали на большие цены в Швеции, нам сказали, что в Финляндии все дешевле. Честно говоря - это не правда! В магазинах, особенно в больших супермаркетах типа Prizma - да, цены чуть-чуть дешевле, но в общем особой разницы не заметно. Бензин стоит от 1,5 до 1,65 евро, что в переводе на рубли заставляет смахивать скупую слезу при заправке машины. С ланчем, типа "шведский стол" чуть попроще, поскольку многие кафе и рестораны в дневное время с 11 до 15 (16) предоставляют данную услугу, но все равно ценник стартует от 9,5 евро (720 руб.). Справедливости ради, в России я не помню заведения, где было бы можно есть без ограничения на эту сумму.

После посещения Лапландии и парка Pyha-Lustovo, нельзя было обойти своим вниманием гео и национальный парк Rokua (Рокуа). Как можно заметить, в Финляндии все "самое северное". Самый северный зоопарк к примеру, вот и геопарк Рокуа тоже самый северный парк, который включен в список всемирного наследия Юнеско. Для тех, кто хочет отдохнуть с максимальным комфортом - Rokua Bath & SPA. Кто хочет быть ближе к природе - места для стоянки, оборудованные крытым местом для приготовления пищи (мы называли такие строения - чумом) и "сухим" туалетом, т.е. без подвода воды. Дрова есть в изобилии, так что при желании, в таком помещении можно не только приготовить пищу на огне, но и заночевать.











Парк несомненно обладает своей собственной неповторимой энергетикой. Воздух здесь сухой с характерным северным ароматом. Пейзаж сильно отличается от обычного финского смешанного леса, так как преимущественно здесь растут только хвойники. Земля устлана мхом зеленовато-серого цвета, который на вид кажется мягким и чем-то напоминает морские растения, но на ощупь жесткий как щетина. А прямые и гладкие стволы деревьев, темно-коричневые снизу и светло-коричневые при приближении к макушке, создают очаровательную, воздушную атмосферу, отчего лес кажется светлым, и словно сотканным из солнечных лучей.











Вода в озерах чистая, правда не везде есть удобные подходы для купания. Но вот в озере Saarinen вода была мало того что чистая как хрусталь, но и еще необычайно мягкая. Ощущение "как заново родился" точно можно отнести к купанию в этом озере.











По всему парку проложены пешеходные и велосипедные трассы, так что провести пару дней в парке, который своим ландшафтом и растительностью обязан ледниковому периоду абсолютно не проблема. Более того, можно совместить фитнес-прогулки с лицезрением необычного ландшафта и медитацией на пожарной башне.











Дальнейшее продвижение по побережью привело к еще одной природной финской достопримечательности, расположенной недалеко от города Васа - Кваркенскому архипелагу. Расположен он почти напротив шведского High Coast и также является следствием деятельности Ледникового периода. Суша в этом районе поднимается на 1 см в год образуя острова - "шхеры", некоторые из которых связанные с материком мостами.











Здесь же находится самый большой вантовый мост в Финляндии - кваркенский мост, а на оконечности острова, вблизи местечка Svedenhamn построена 20-метровая обзорная деревянная башня. Гомон многочисленных птиц, свежий воздух, небольшие уютные обустроенные пляжи, рыбные рестораны - вот что привлекает в эти места туристов и местных жителей.













Продолжение следует...



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