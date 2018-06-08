Путевые заметки. Часть 4. Швеция глазами жителей – от простого к сложному

На этот раз не будем утомлять читателя описанием местных достопримечательностей и красот, а просто посмотрим на Швецию изнутри. Человек, у которого мы брали интервью, наш соотечественник, прожил в Швеции уже больше 10 лет и согласился поговорить с нами только при сохранении полной анонимности. Поэтому давайте назовем его буквой латинского алфавита W, а разговор наш проходил в коммуне города Trollhattan.

Путевые заметки. Часть 3. Пляжи, города, собаки и еда

Наряду с крупными городами Стокгольмом, Гетеборгом, Мальмё и другими, в Швеции много небольших городков и деревушек, где кажется, что жизнь должна быть размеренной и тихой. Поэтому наш первый вопрос был вполне предсказуем:



- Скажите, пожалуйста, как вам живется здесь в Швеции, не скучно?

- W: Скучновато, конечно, очень мало развлечений. Улицы города уже в 7-8 вечера в будний день пустеют, ну а в последнее время по вечерам выходить из дома и вообще не желательно.

- А что случилось? Чего можно опасаться в маленьком уютном городке?

- W: Иммигранты. Все началось где-то в 2014-2015 году, когда Швеция гостеприимно распахнула свои границы и в страну хлынул поток иммигрантов. Сирийцы, арабы, жители Сомали, афганцы, жители Латинской Америки. А возле города Trollhattan и в окрестностях самая большая концентрация переселенцев в Швеции.









- Ну, хорошо, вот мы общались с другими жителями, например в Мальме, и они не видят никакой проблемы с этими людьми, да и сами мы проехали этот, как нам показалось приятный город без особых проблем?









- W: Вам просто очень сильно повезло! В Мальме и Стокгольме уже есть районы, в которые полиция и пожарные боятся заезжать. Между местными, уже можно сказать преступными группами, даже проходили стычки с человеческими жертвами, а в Хельсингборге (город, где мы лишились велосипеда) даже были нападения на полицейский участок!











- Это проблемы больших городов, а в провинции?

- W: Слушайте реальный рассказ. Жительница Прибалтики, тоже давно проживающая в Швеции, возвращалась вечером домой. Сзади услышала шаги и, обернувшись, успела увидеть только летящий ей в лицо кулак. Предположительно житель Афганистана, вырвал у нее сумку и прямо на месте стал в ней шарить, выбрасывая на асфальт то, что ему показалось не интересным. Забрав телефон и кошелек, он спокойно развернулся и пошел!, а не побежал с места преступления. Сосед девушки вызвал полицию, толку от которой было чуть. Конечно, никого и ничего не нашли. А девушка потом полторы недели ходила в очках, скрывая синяки.



- Жуть какая! Так получается беспредел и полная безнаказанность?

- W: Да. Пожилые шведки жалуются, что они не узнают той страны, которую они строили всю свою жизнь. Страну, где можно было не закрывать двери домов и автомобилей, оставлять без цепей и замков велосипеды, сушить безопасно хорошие вещи на веревках возле дома.

- Понятно. А как в Швеции преподносят новости про Россию? Что показывают и говорят средства массовой информации?

- W: Вы знаете, к сожалению – один негатив! Такой поток отрицательной информации, что просто удивляешься – неужели все так плохо? И если я могу почитать новости на русском языке и сопоставить информацию, то шведы принимают все за «чистую монету» и образ формируется очень нелицеприятный. Нашего президента они считают «страшным» человеком и очень сильно его боятся. Враг для Швеции обозначен и он не внутри страны, в лице неевропейцев, а на Востоке.









Небольшое отступление. В городке Vanersborg с 1 по 3 июня проходил фестиваль «Aqva Blu» (репортаж про озеро, и фестиваль будет чуть позже – следите за нашими публикациями). Так вот, на одном из блюзовых концертов, плотного телосложения поддатый швед поинтересовался, откуда мы. Узнав, что из России, а мы никогда не скрываем принадлежность к великой стране, посоветовал говорить, что мы, к примеру, из Канады, или из США, а то у нас могут быть проблемы. На вопрос, а какого рода проблемы и почему – ничего внятного он сказать не смог. Такое вот «лирическое отступление».

- Несколько вопросов о жизненном уровне. Понятно, что Швеция страна с высоким уровнем жизни, а какая здесь средняя заработная плата?

- W: Средний уровень зарплаты колеблется в районе 20-25 тысяч шведских крон (150 -187 тысяч рублей), и это «грязными», но что остается на жизнь? Со средней зарплаты 30-35% налоги, это 6-8,7 тысяч крон. О жилье: если снимать двухкомнатную квартиру, в небольшом городке, то 5-6 тысяч крон, в городе соответственно дороже. Таким образом, в остатке от 9 до 10 тысяч крон (67-75 тысяч рублей) и это на все: содержание автомобиля, бензин, еда, одежда, развлечения, очень сильно не разгуляешься.

- Вот вы сказали про съемное жилье, а сколько в среднем стоит небольшой скромный домик?

- W: В среднем, собственный дом обойдется вам в миллион, миллион двести шведских крон (7-9 миллионов рублей), так что позволить себе собственное жилье могут шведы далеко не со средней зарплатой. Понятно, что есть кредиты – вот и платят всю жизнь.









Расставались мы уже часов в 11 вечера, и наш собеседник очень торопился, так как машина была запаркована на простой стоянке и хотя номера шведские, всякое может случиться. А что нам делать с российскими номерами?...



Продолжение следует...

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