Путевые заметки. Часть 5. Озеро Vanern. Фестиваль, природный рай, холмы, каналы

Путешествуя вот уже почти месяц по Швеции, можно с уверенностью сказать, что Швеция – это не только города и достопримечательности. Это еще конечно и природа. Она здесь очень разнообразна и способна удивлять раз за разом.

Путевые заметки. Часть 4. Швеция глазами жителей – от простого к сложному



Как мы уже писали в первой части наших путевых заметок – Швеция страна озер. Озера здесь различных форм и размеров.Озеро Венерн - самое большое озеро в стране, и третье по площади в Европе. Озеро с чистейшей водой, с оборудованными местами для купания, с небольшими уютными и приятными городками вдоль береговой линии. Наш маршрут пролегал по юго-восточной части озера, и вот что интересного удалось увидеть.











Озеро Венерн - самое большое озеро в стране, и третье по площади в Европе. Озеро с чистейшей водой, с оборудованными местами для купания, с небольшими уютными и приятными городками вдоль береговой линии.









Наш маршрут пролегал по юго-восточной части озера, и вот что интересного удалось увидеть.



















В городке Vanersborg (Венерсборг), расположенном прямо на берегу озера Венерн, с 1 по 3 июня проходил фестиваль «Aqua Bla» («Голубая вода»). Впечатления о фестивале в Лунде вы можете прочитать во второй части наших «Путевых заметок», но было бы неверно складывать мнение о развлечениях на основании одного опыта. Немного о том, как все проходило на этот раз.









Фестиваль понравился. Очень. Видимо, все очень сильно зависит от организаторов подобного рода мероприятий, и в этот раз все было на должном уровне. Пять сцен, три из которых бесплатны, что приятно для любого посетителя. Развлекать начинают с 10 утра и заканчивают около 2 ночи, при этом, основные музыкальные выступления начинаются в 5 часов вечера. Каждый может подобрать себе мероприятие по вкусу. Для родителей с детьми – парк развлечений с каруселями, машинками, всевозможными тирами и другими аттракционами.











Для молодежи – диджеи крутят современные хиты и ремиксы в ночи на платных закрытых площадках.









Любители блюза и тяжелого рока, балуясь разливным пивом, получают удовольствие на своей сцене, а для преимущественно пожилых и тех, кому по душе спокойная музыка – отдельная площадка на берегу канала, со стульями и уютной сценой.











Также надо понимать, что цены на фестивале на еду сильно завышены и поэтому, если вы ограничены в бюджете, то лучше питаться вне фестивальной зоны, или опять же покупая продукты в магазине. Тем более, что ничем полезным вас в рамках фестивального формата не накормят, а гамбургер по цене 99 крон (740 руб.), который можно приобрести в магазине через дорогу по цене в 5 раз ниже уж точно только для самых ленивых.

Следующая остановка – город Lidkoping. Точнее даже не он, а расположенный в 30 километрах замок Lacko (Лекё) – один из самых красивых замков Швеции. Замок расположен в живописном месте на острове Колландсё озера Венерн и первые постройки датируются 1298 годом. Свой барочный стиль замок приобрел уже в 17 веке. Для посещения открыт один из этажей и скажем честно, что если вы были в замках Германии и Чехии, то удивить вас будет нечем.











К слову сказать про обстановку на острове. Здесь можно увидеть тот мир, ту страну, которую создавали шведы год за годом. Страну, которая сейчас проходит испытание на прочность. За исключением туристов, приезжающих посмотреть на замок и рыбацкую деревушку, чужаков здесь нет. Здесь шоферы проезжающих мимо автомобилей обязательно улыбнутся и поздороваются с вами, а местные жители помашут рукой в знак приветствия. Мы поговорили с владельцем небольшого судна, стоящего в маленькой, но хорошо оборудованной гавани на 10-15 лодок, и он рассказал, что здесь до сих пор люди не закрывают дома на замок. Туристов из России на машине в этих местах он вообще видел первый раз и поэтому мы долго разговаривали обо всем, в том числе об этом островке безопасности, тишины, уюта и покоя.











Совершенной неожиданностью для нас стала гора Kinnekulle (Киннекулле). Хотя горой этот холм высотой 306 метров назвать можно с большой натяжкой.









Живописнейшая природа, смотровые площадки с потрясающим видом на закат, оборудованные пляжи и велосипедные маршруты, тянущиеся во все стороны через поля, фермы и небольшие деревушки. Совершенно другой мир, отличный от мира шумных, многолюдных больших городов. Если вдруг будете в этих местах, то обязательно посетите ресторан Kinnekullegarden, который расположен на вершине холма.









Помимо роскошного вида на долину и озеро с открытой веранды, ресторан предоставляет по адекватной цене 125 крон (940 руб.) с человека обед по системе «шведский стол», с большим выбором блюд шведской национальной кухни.











В городке Мариестадт, Швеция опять смогла нас удивить. Расположенный рядом с гольфовым клубом, в паре километров от города, песчаный пляж, окружает хвойный лес, и воздух наполнен восхитительными запахами. Пляж отлично подойдет для семей с маленькими детьми, так как озеро здесь мелкое, вода хорошо прогревается, плюс хвойники создают многочисленную тень, где в жаркий день можно спрятаться от солнца. По побережью и лесу проходят пешеходные маршруты на 1,5, 2,5 и 5 километров, что называется на любой уровень физической подготовки.

Gota канал стал последней точкой нашего знакомства с озером Венерн. Сам канал является уникальным рукотворным сооружением, который соединяет Балтийское море и пролив Каттегат, проходя через несколько озер. Строили канал 22 года. Перепад высот от уровня моря доходит до 88,5 метров и поэтому на канале оборудованы 57 одинарных и двойных шлюзов.









Автомобильные дороги проходят через канал по разводным мостам. Такое вот сочетание Венеции и Санкт-Петербурга. Вдоль канала, как вы уже догадываетесь, тянется отлично оборудованная пешеходно-велосипедная дорожка, а виды открываются просто фантастической красоты.









Сам канал, полная длина которого 390 км, является популярным маршрутом для отдыха, поэтому вдоль него расположены кемпинги, отели, кафе и рестораны. Мы доехали на велосипедах от городка до города Toreboda, где послушали концерт местной группы, а также стали свидетелями автомобильного шоу, но об этом в следующей части нашего рассказа....



Продолжение следует...

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