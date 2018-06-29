Путевые заметки. Часть 7. Швеция – Hoge Skugen, Midsommar, итоги

Чем дальше продвигаешься с юга на север по балтийскому побережью, тем интереснее и красивее становится природа. Ландшафт меняется, все больше попадается холмов, а побережье Hoga Kusten (High Coast или Высокое побережье), объект включенный во всемирное наследие ЮНЕСКО, смогло покорить своей разнообразной красотой.

Путевые заметки. Часть 6. Швеция - спорт, медицина, увлечения

Многочисленные фьорды, да-да, фьорды! не такие грозные и неприступные как в Норвегии, но поросшие густым лесом, небольшие рыбацкие деревушки, с традиционными красными домиками по берегам, отражающиеся в прозрачной воде.

Густая сеть пешеходных маршрутов, один из которых тянется на 129 км, проходя то по побережью, то через густые леса, то по вершинам многочисленных холмов.



















На маршруте оборудованы домики для отдыха, где усталый путник может переночевать, согреться, приготовить себе еду. При этом все необходимое предусмотрено: печка, большой запас дров, санузел. Дома открыты абсолютно для всех и каждый может остановиться для ночлега и отдыха.











Отдельно можно сказать про разметку троп. Карты любого района или парка очень подробные и понятные, а что самое главное совпадают с реальной местностью и разметкой на ней. Указатели есть на всех сколько-нибудь значимых перекрестках, так что, чтобы заблудиться, надо еще очень сильно постараться.













Национальный парк Skuleskogen расположен непосредственно на берегу балтийского моря. Само побережье ценно тем, что его возраст, по историческим меркам, совсем юный. Всего 10 000 лет назад, во времена ледникового периода здесь еще было море, которое отступив, сформировало уникальную природную зону. Каменные поля, плоские отвесные стены, коридоры-ущелья, висящие над головой гигантские камни.











Виды на фьорды и морскую гладь, несмотря на небольшую высоту холмов (около 300м), открываются необычайно живописные. Как и в заповеднике на Куршской косе (возле Калининграда), здесь вы можете увидеть «танцующие» деревья, стволы и ветки которых необычным образом скручены во всех возможных направлениях, и при небольшой доле воображения образуют причудливые фигуры.











Лето на севере быстротечно, и в день летнего солнцестояния, 22 июня шведы отмечали Midsommar – праздник середины лета. Праздник имеет очень древние традиции, уходящие своими корнями еще в языческие времена, и популярен в Швеции не меньше чем Рождество. Этот день является нерабочим в стране. Мы наблюдали празднование на горе Norra Berget, на территории этнографического музея под открытым небом, расположенного в черте уютного приятного северного города Sundsvall (Сундсваль).











В центре большой поляны была установлена сцена, на которой, сменяя друг друга, выступали фольклорные коллективы. Народная музыка, барды, шведские народные танцы. Под звуки волынки выступила, одетая в традиционные клетчатые килты, группа молодежи из Шотландии. Народ располагался так, как ему удобно: кто-то разбил пикник на склоне холма, кто-то «заправлялся» кофе с булочками, продающимися в палаточном городке. Очень многие были с детьми.

















Центральным моментом празднования было водружение праздничного шеста – Midsommarstangen, который выполнен в форме креста и украшен венками и березовыми ветками с последующими танцами в виде хоровода вокруг него. Рестораны и кафе в этот день не работают, так что продолжение праздника, со слов сотрудника туристического бюро, шведы устраивают либо у себя дома, либо стараются выбраться на природу, благо впереди три выходных дня. Очень часто, как и на Рождество, на такие праздники собирается вся семья, включая родителей, бабушек и дедушек.



































Подводя итог, хочется сказать, что нам больше всего понравились небольшие уютные шведские города и деревушки. Они все еще сохраняют атмосферу спокойствия, умиротворения и строгой скандинавской красоты. Несомненно, восхитительна природа – огромное количество озер, многочисленные фьорды, продолжительная береговая линия, белые ночи и северное сияние, уникальное побережье Hoga Kusten. Средство передвижения вы тоже можете выбрать сами – машина, велосипед или просто пешком с рюкзаком за спиной, везде вы найдете размеченные, понятные для любого туриста маршруты.

















Продвигаясь с юга на север, мы ожидали, что количество иммигрантов будет уменьшаться в обратной пропорции возрастающему количеству комаров, однако на деле оказалось совсем не так. Проехав от Треллеборга до Лулео, северной столицы шведской Лапландии, можно с уверенностью сказать, что люди, по разным причинам покинувшие свои страны, есть абсолютно везде. В городах как Мальмё, Гётеборг, Хельсингборг, Шеллефтео их очень много, в Уппсале, Умео практически не встретишь. Где-то они настолько интегрировались в общество, что их практически не замечаешь, где-то ведут себя нарочито вызывающее.

Про собственное впечатление можно сказать одно – после Хельсингборга мы не расслаблялись ни на секунду. Как совет - тщательно выбирайте место для парковки автомобиля и желательно не поздно возвращайтесь к машине. Про украденный велосипед жены нам рассказал владелец небольшого катера, стоящего в пристани возле города Orsholsvik (Эрншёльдсвик). Примечательным было то, что украли велосипед не в городе, а на парковке возле горы, куда они приехали совершить восхождение. Будьте бдительны везде!



А мы продолжаем скандинавскую тему и отправляемся в Финляндию. Оставайтесь с нами!



Продолжение следует ...

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