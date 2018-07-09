Путевые заметки. Финляндия. Часть первая. Город двух государств, Лапландия

Если вы заезжаете в Финляндию со стороны Швеции, да еще и с побережья, то начать стоит с городка, который расположен прямо на границе. Шведское название Haparanda, а финское Tornio. Здесь в полной мере можно понять смысл выражения о стирании границ, т.к. это один город, но с особенностями с каждой стороны. Во-первых, время в Финляндии отличается от шведского на час, и во вторых это две разные валюты – с одной стороны, шведской - кроны, а с другой, финской - уже евро.

Путевые заметки. Часть 7. Швеция – Hoge Skugen, Midsommar, итоги

Понятно, что в переходных рамках границы с обеих сторон принимают обе валюты, тем не менее, факт остается фактом. К слову сказать, что путешествуя по Швеции больше месяца, мы обошлись без использования наличных средств. Везде, за очень редким исключением, даже включая фестивальные зоны, можно было расплатиться банковской карточкой. В магазинах даже есть специальные кассы для оплаты только картой.

















Tornio уже ориентирован на русскоговорящего туриста, поэтому мы стали замечать, что в магазинах и ресторанах появились пояснения и меню на русском языке. Сам городок небольшой и одной из главных достопримечательностей является церковь 14 века, с крышей, крытой деревянной черепицей.











В городе также есть краеведческий и художественный музей, так что знакомство с финской культурой можно начать сразу по пересечение границы. В рамках путешествия по северным странам, можно увидеть особенности и различия культуры и жизни, поэтому продвигаясь по Финляндии, невольно будем возвращаться к тому, а как это было в Швеции. Экспонаты художественного музея смогут вас удивить. Здесь есть композиция, которая наводит на мысль об эшафоте или очень необычный взгляд на то, как должна выглядеть настоящая принцесса.





















Сразу по прибытии не обошлось и без фестиваля. В Tornio проходил 35-й джазово-блюзовый фестиваль «Kalotta Jazz-Blues Festival», и из-за разницы во времени мы чуть не опоздали на выступление, хотя в программках и афишах в скобках указывают, по какому времени финскому или шведскому будет начало. Сразу кардинальное отличие от Швеции – народу еще меньше. Я бы сказал совсем мало. И да, все концерты платные. Причем вы платите не за весь фестивальный день, а за каждый концерт от 10 до 20 евро в отдельности. Не очень комфортно.















Дальнейший маршрут лежал через столицу Лапландии – город Rovaniemi. Ну и, конечно, как же обойтись без посещения парка и деревни Санта-Клауса, которая расположена точно на месте прохождения географической границы с Полярным Кругом. Деревня открыта круглогодично и при желании любой желающий может встретиться с Санта-Клаусом, побеседовать с ним о жизни, посетовать на огромное количество комаров и мошки и сделать памятные фото и видео.















Вход в башню к Санте проходит по коридорам с искусственным льдом, всевозможными фигурками, а на втором этаже вращается гигантское колесо, по-видимому, символизирующее идущее время. Сам дедушка Санта-Клаус восседает в отдельной комнате, вход в которую охраняют добрые эльфы, и здоровается он с вами на вашем родном языке. Разговаривает он, правда, по-английски. Родителям, у которых дети в возрасте, когда они еще верят в Деда Мороза можно смело рекомендовать это место к посещению. Вход к Санте бесплатный, а вот за видео и фото в разных вариациях просят по 40 евро.















Пересечение Полярного Круга само по себе интересное событие, как и пересечение экватора, поэтому мы решили посетить расположенный неподалеку от города Rovaniemi национальный парк Pyha-Luosto. Название образуется от наименования двух гор, высотой около 500 метров, которые расположены на расстоянии 20 км друг от друга. Зимой это два горнолыжных курорта, летом же предлагаются пешеходные маршруты различной степени сложности. В целом маршруты обозначены указателями и цветовыми знаками, но если сравнить с соседней Швецией, то, скажем прямо, обозначения тут явно попроще. Заплутать меж холмов вряд ли получится, но вот в лесу, повернув не на ту тропку, можете пройти приличное расстояние не в ту сторону.















Район горы Pyha предлагает посетить самое глубокое ущелье в Финляндии глубиной до 220 метров. Примечательно, что ущелье образовалось именно в процессе разлома земной коры и камни, мимо которых вы проходите, имеют возраст, согласно научным данным, около 2 миллиардов лет. По дну этого бывшего «моря» точно не ступала нога человека. Спуск в ущелье со стороны туристического центра оборудован удобными лестницами, поэтому поход в «историю» будет комфортным.











На вершине горы Luosto расположена башня с антеннами связи, которая по форме напомнила нам футбольный мяч, прямо в честь чемпионата мира в России. Виды во все стороны открываются завораживающие: бескрайнее лесное море, иногда перемежающееся гладью окон-озер. Невысокие, голубоватого цвета холмы на горизонте и низкое, как обычно, на севере, небо.















Лапландия очень красива, но есть и свои особенности. В первую очередь, это огромное количество комаров и мошки. Причем комары, явно борясь за свое существование и продолжение рода, вонзаются в незащищенные участки тела как маленькие шприцы, не утруждая себя поиском подходящего или вкусного, с их точки зрения, места. Мошка более разборчива, поэтому и уязвима, но уж если она добралась до заветной цели – следы от укусов останутся на несколько дней.

А вот другие коренные жители Лапландии – северные олени, более приятные собеседники. Знаки «осторожно, животные!» (в частности – лоси) мы встречали и в Швеции, но там нам никто не встретился. В Лапландии же стадо оленей, переходящее дорогу, или забредшее на парковку перед отелем – обычное дело. Они немного пугливы, но людей особо не боятся. Водители предупреждают о животных на дороге морганием дальнего света фар, что у нас в России трактуется немного другим образом.











Раз уж заговорили о животных, то невозможно не упомянуть самый северный зоопарк мира в городке Ranua. Если вы хотите поставить галочку, что были в самом северном зоопарке мира, то welcome. Если же хотите посмотреть на северных животных – забудьте сюда дорогу! Пожалейте деньги, а это 17 евро на человека и потратьте их с большей пользой для себя. Проведя в зоопарке больше трех часов, мы увидели лишь росомаху, белого медведя и выдру. Путешествуя достаточно давно, мы стараемся посещать зоопарки в каждой стране, но это был самый плохой зоопарк, который мы видели! Не ведитесь на рекламу, а впрочем, выбор за вами....











Продолжение следует...

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