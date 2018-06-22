Путевые заметки. Часть 6. Швеция - спорт, медицина, увлечения

Первый ретроавтомобиль был замечен еще в начале путешествия по Швеции в городе Треллеборг, но тогда это практически не привлекло внимания. Оказалось, что совершенно напрасно. По мере продвижения вглубь страны количество встреченных «динозавров» возрастало, и вскоре игнорировать этот факт стало просто невозможно. Как раз в городке Gotene проходил слет любителей старины на колесах, и мы отправились туда.

Путевые заметки. Часть 5. Озеро Vanern. Фестиваль, природный рай, холмы, каналы

Оказалось, что в фаворе у шведов нынче американские автомобили 60-70-х годов, хотя представлены как более ранние, так и более поздние экземпляры. Роскошные Cadillac, Oldsmobile, Chrysler, Pontiac, Dodge и прочие неспешно дефилируют по узким для них улочкам шведских городов. Понятно, что никто не покупает достаточно дорогой для рядового шведа экземпляр для того, чтобы ездить на работу, но вот покрасоваться перед соседями, показать свой уровень достатка, повысить свой социальный статус - пожалуйста.

















Пообщавшись с владельцами, мы выяснили, что увлечение это - отнюдь не из дешевых. Автомобили везут прямо из Соединенных Штатов. Средняя стоимость машины в хорошем состоянии составляет порядка 200 000 шведских крон (1,5 миллиона рублей), и это без учета стоимости транспортировки, что для «игрушки», стоящей на заднем дворе дома, и используемой только по выходным и праздникам, согласитесь, дороговато.















Помимо технического обслуживания, покраски, поиска запчастей, и тому подобного, эти лучшие представители американского автопрома 60-х еще и необычайно прожорливы. Ведь в те годы еще никто не задумывался об экономии топлива.



- Получается, что все владельцы таких авто это обеспеченные, богатые люди? – поинтересовались мы у участницы вечернего круиза по улицам города Troheboda?

- А вот и нет! - огорошила она нас ответом. Некоторые шведы собирают последние деньги и вкладывают их в своеобразную «недвижимость».

- Но зачем, ведь это же не разумно?

- Да, совершенно верно, неразумно, неумно, но это именно так.













Похоже, что желание показать что «и я могу себе это позволить», перевешивают доводы рассудка. При этом владельцем раритетного авто может быть как дедушка в ковбойской шляпе, так и молодая девушка. Возрастных ограничений – нет.

Однако, большинство все же делает этот выбор вполне осознанно, и на вопрос зачем он купил такую дорогую машину, молодой человек с явной симпатией в голосе ответил: «Ну, разве она не прекрасна?». Возразить нам было нечего, и оставалось только наслаждаться атмосферой 60-х годов, которая органично вписывается в пейзаж небольших шведских городков.



























Раз уж мы заговорили про увлечения, то нельзя обойти и тему спорта, так как спорт шведы любят и активно им занимаются. Помимо велосипеда, а в Швеции это средство передвижения номер 1, это бег. В многочисленных парках, по берегам каналов и рек, вокруг озер и вдоль шоссе, по центральным улицам и в ботаническом саду бегают с раннего утра и до позднего вечера шведы любого пола и возраста. При этом большинство бежит с приличной скоростью, а не легкой трусцой.











Спортивные уголки, которые, к примеру, в Китае или Корее на каждом углу, здесь попадаются крайне редко, а уж найти такой популярный почти в каждом дворе России турник с брусьями, вообще проблема. Очевидно, что развита система спортивных клубов, приглашающих улучшить свое физическое состояние за деньги.

Пару раз видели людей, занимающихся в парке йогой, а в городе Упсала в кадр попала группа молодежи, создающая гимнастические композиции.















Тему медицины и здоровья мы обсудили с мамой четверых детей, и она рассказала интересные факты о шведской системе здравоохранения. Шведские врачи крайне неохотно кладут пациентов в больницы, и чтобы туда попасть, даже когда вы собираетесь рожать, надо очень сильно постараться.



«Когда я рожала первенца, то мы несколько раз в день звонили, чтобы меня забрали в роддом, но на все наши просьбы ответ был один – да вы полежите еще немножко, подышите. Попейте водички и если уж совсем невмоготу, то выпейте альведон». Альведон (парацетамол) – анальгетик оказывающий жаропонижающее и легкое противовоспалительное действие. Доказано токсическое воздействие на печень и почки. Оказывается, вода и альведон – два самых любимых средства шведских врачей и эти «лекарства» назначают при любом диагнозе – болит ли у вас горло, есть ли расстройство желудка или вы собираетесь рожать. Незатейливая такая вот медицинская помощь.











Кстати, разговор с этой хрупкой, худенькой девушкой происходил в ресторане, где она работала после окончания курсов по ресторанному бизнесу, а папа семейства в это время ... сидел с четырьмя детьми! Да, в Швеции отец имеет право пойти в «декретный» отпуск по уходу за ребенком и, судя по количеству встреченных пап с детьми, шведские мужчины активно этим пользуются. А женщины, со слов собеседницы, взваливают на себя все больше и больше дел и обязанностей пытаясь доказать что-то всему этому миру. Возможно, Швецию ждет новый виток матриархата?











Продолжая тему увлечений, нельзя обойти стороной путешествия, и тут получается двоякая картина. С одной стороны, передвигаясь по стране, мы видим большое количество автодомов (мобильных домов) со шведскими номерами. Они стоят в кемпингах, располагаются в интересных живописных местах, на озерах, на берегу моря. Да и в другие страны шведы наведываются достаточно часто. С другой стороны, постоянно общаясь, и расспрашивая жителей о местных достопримечательностях, мы с удивлением узнаем, что человек, который живет 10 лет в Стокгольме, только один раз был в Упсале (70 км от столицы). Или девушка, из городка Венерсборг, расположенного в южной части озера, никогда не была в городе Карлстад, что в северной его части. А, впрочем, часто ли мы путешествуем по нашей необъятной и красивой России?











Так как развлечений не особо много, то шведы используют любое событие, как повод «потусить». Поехав посмотреть на рыцарский турнир в городе Alvkarleby, мы совершенно случайно стали свидетелями открытия плотины на электростанции. Сброс воды осуществляют для регулирования уровня в верхних водоемах. Народу на это мероприятие набралось, как на хороший фестиваль. Русло протекающей реки очень живописное, и можно наблюдать за бурным потоком пенящейся воды с различных точек зрения. Народ занимал наиболее интересные, с точки зрения ракурса, места более чем за час и вскоре стоял уже в несколько рядов. Длилось все мероприятие 5 минут, после чего все активно стали расходиться.











Еще один способ проведения досуга это пикник. Благо огромное количество водоемов, рек, каналов и парков позволяет устраивать «посиделки» в живописных местах. Есть много мест, которые оборудованы столами и лавочками, а также специально сложенными из камней очагами для барбекю. Характерное отличие от «российской» модели отдыха – никто не пытается «врубить» как можно громче любимую музыку, все проходит чинно мирно и спокойно. И да, мусор здесь за собой принято убирать, поэтому после такого пикника дополнительной уборки не требуется.













Ну и конечно, бесчисленное количество кафе, баров и ресторанов, в которых, несмотря на высокие цены, в любой день недели, за бокалом вина или пива любят посидеть шведы. А иногда даже и потанцевать ...





























Продолжение следует ....

Читайте также:

Швеция своими глазами. Путевые заметки

Путевые заметки. Часть 2. Фестивали и велосипеды

Путевые заметки. Часть 3. Пляжи, города, собаки и еда

Путевые заметки. Часть 4. Швеция глазами жителей – от простого к сложному

Путевые заметки. Часть 5. Озеро Vanern. Фестиваль, природный рай, холмы, каналы