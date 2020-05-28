В каких странах коронавирус пошел на спад

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28 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

современный Париж на фото Globallookpress.com /Alexis Sciard via imago-imago

Сразу в шести странах мира отмечается снижение коронавирусной угрозы. Там существенно уменьшилось среднесуточное количество новых диагнозов.

Большинство государств, где ситуация улучшилась, так или иначе фигурировали в коронавирусной информационной повестке. В их число вошли Испания, Франция, Германия, Италия, Китай, Ирландия.

КИТАЙ

В этой стране самая позитивная динамика. Количество новых диагнозов вышло на уровень единиц. Официальный Пекин держит руку на пульсе и в случае новых угроз тут же принимает достаточно эффективные меры.

ИСПАНИЯ

Эта страна находится на четвертом месте коронавирусной статистики. Но ее может потеснить Великобритания. Британские врачи теперь ежедвнено фиксируют около 2 тысяч новых случаев заболевания. В Испании счет вышел на сотни.

ГЕРМАНИЯ

Немецкая статистика показала положительную динамику в двадцатых числах апреля. С тех пор график постоянно снижался.

ФРАНЦИЯ

Официальный Париж бил в набат не особо долго. После всплеска количество новых диагнозов снизилось. Теперь этот показатель во Франции вышел на уровень сотен случаев.

ИТАЛИЯ

Россия некогда даже бросилась на помощь итальянским медикам. Настолько сильной была угроза в Италии. Теперь пандемия снизила градус напряженности в этой стране.

ИРЛАНДИЯ

Эта страна в новостях особо не мелькала. Всплеск новых диагнозов был зарегистрирован 10 апреля. Тогда врачи установили больше 1,5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. После этого началось снижение количества ежедневных показателей.