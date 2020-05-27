В Германии за сутки выявили 362 случая заражения COVID-19

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27 мая 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

В Германии за минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 362. Соответствующую информацию предоставил в среду, 27 мая, институт Роберта Коха.

Днем ранее сообщалось о 432 случаях заражения COVID-19. За прошедшие сутки скончались 47 пациентов, а во вторник – 45.

С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Германии зарегистрировали 179 364 случая заболевания. Жертвами коронавирусной инфекции в стране стали в общей сложности 8 349 пациента. 162,8 тысячи заразившихся вылечились и были выписаны из больниц.