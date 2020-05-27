В Китае за сутки зарегистрировали один случай заражения COVID-19

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27 мая 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду, 27 мая, сообщили сотрудники госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Подчеркивается, что единственный выявленный случай является ввозным. Инфицированный человек находится в Шанхае.

Отмечается, что с начала эпидемии на территории материкового Китая были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусом нового типа, 78 280 человек к настоящему моменту выздоровели, 4 634 скончались, в больницах сейчас остаются 79 пациентов.