Биолог назвала органы, которые следует проверить переболевшим COVID-19

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27 мая 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

стетоскоп, pixabay.com

Профессор Университета Джорджа Мейсона в Соединенных Штатах Америки, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, какие органы следует проверить людям, которые переболели коронавирусом.

Баранова заявила, что необходимо пройти диагностику легких, почек и мозга. Состояние первого органа показывает биохимия крови. Кроме того, в анализе следует обратить внимание на определенный показатель – скорость клубочковой фильтрации. Именно он свидетельствует о работе почек.

Профессор также напомнила, что желательно посетить невропатолога, так как люди, переболевшие COVID-19, нередко замечают ухудшение памяти и снижение способности к концентрации.